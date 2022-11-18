Чоловік намагався продати ящик гранат, вогнемет та гранатомет на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Мешканець Миколаївщини намагався продати ящик гранат, піхотний вогнемет та гранатомет, все це зловмисник оцінив у 1800 доларів США. Під час отримання грошей його затримали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"26-річний зловмисник підшукував клієнтів, серед осіб з кримінальним минулим. Після чого домовлявся з ними про ціну та здійснював поставку зброї та боєприпасів замовникам. Саме безпосередньо після продажу ящика, у якому містилося 20 гранат, та піхотного вогнемета та протитанкового гранатомета, зловмисника затримали правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків поліцейські вилучили зброю та боєприпаси, грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, та інші докази протиправної діяльності зловмисника.

Чоловіка затримано, йому повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України "Придбання, зберігання, вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу". Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Також читайте: Вже друга людина за тиждень підірвалася на міні у визволеній Снігурівці





