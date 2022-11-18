Чоловік намагався продати ящик гранат, вогнемет та гранатомет на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Мешканець Миколаївщини намагався продати ящик гранат, піхотний вогнемет та гранатомет, все це зловмисник оцінив у 1800 доларів США. Під час отримання грошей його затримали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"26-річний зловмисник підшукував клієнтів, серед осіб з кримінальним минулим. Після чого домовлявся з ними про ціну та здійснював поставку зброї та боєприпасів замовникам. Саме безпосередньо після продажу ящика, у якому містилося 20 гранат, та піхотного вогнемета та протитанкового гранатомета, зловмисника затримали правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків поліцейські вилучили зброю та боєприпаси, грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, та інші докази протиправної діяльності зловмисника.
Чоловіка затримано, йому повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України "Придбання, зберігання, вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу". Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.
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Якщо в тебе є зброя то ти злочинець, виходить так по закону, ну тоді по логіці закону виходить що якщо в нас є член, то ми усі виходить гвалтівники.
Виника питання а на х нам такі закони і на х нам така влада?
Using those to rob a bank
could probably yield more. Money. Prison.
Militaria collectors would likely pay more,
especially in addition to some certificates,
that prove their belonging to some battalion that engaged in the war.
But that needs to collect papers left in the bunker or trenches or similar.
Low intelligent people like me,
don't like papers.