УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11838 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 383 21

Чоловік намагався продати ящик гранат, вогнемет та гранатомет на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Мешканець Миколаївщини намагався продати ящик гранат, піхотний вогнемет та гранатомет, все це зловмисник оцінив у 1800 доларів США. Під час отримання грошей його затримали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"26-річний зловмисник підшукував клієнтів, серед осіб з кримінальним минулим. Після чого домовлявся з ними про ціну та здійснював поставку зброї та боєприпасів замовникам. Саме безпосередньо після продажу ящика, у якому містилося 20 гранат, та піхотного вогнемета та протитанкового гранатомета, зловмисника затримали правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків поліцейські вилучили зброю та боєприпаси, грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, та інші докази протиправної діяльності зловмисника.

Чоловіка затримано, йому повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України "Придбання, зберігання, вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу". Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Також читайте: Вже друга людина за тиждень підірвалася на міні у визволеній Снігурівці

Чоловік намагався продати ящик гранат, вогнемет та гранатомет на Миколаївщині, - Нацполіція 01
Чоловік намагався продати ящик гранат, вогнемет та гранатомет на Миколаївщині, - Нацполіція 02
Чоловік намагався продати ящик гранат, вогнемет та гранатомет на Миколаївщині, - Нацполіція 03

Автор: 

Миколаївська область (2295) зброя (7526) Нацполіція (15270)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
поліція провела контрольну закупку)
показати весь коментар
18.11.2022 11:01 Відповісти
+3
да...така річ будь кому в нагоді стане
показати весь коментар
18.11.2022 11:02 Відповісти
+3
Все что нажил непосильным трудом
показати весь коментар
18.11.2022 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блин... Огнемет ничоси
показати весь коментар
18.11.2022 11:00 Відповісти
да...така річ будь кому в нагоді стане
показати весь коментар
18.11.2022 11:02 Відповісти
Он хотел все сбыть селянину. Чтоб тот рыбу глушил и траву палил
показати весь коментар
18.11.2022 11:05 Відповісти
дуже дивно що *опа про переворот не завопила... мабуть проспали)
показати весь коментар
18.11.2022 16:36 Відповісти
поліція провела контрольну закупку)
показати весь коментар
18.11.2022 11:01 Відповісти
Все что нажил непосильным трудом
показати весь коментар
18.11.2022 11:03 Відповісти
бізнесмен сраний...
показати весь коментар
18.11.2022 11:13 Відповісти
Как же все это он достал?
показати весь коментар
18.11.2022 11:16 Відповісти
Дорого. Жадность фраера...
показати весь коментар
18.11.2022 11:23 Відповісти
Я, конечно, извиняюсь, но мне кое- что нужно, если вы не против
показати весь коментар
18.11.2022 11:36 Відповісти
От ящмка гранат я бы не отказался!
показати весь коментар
18.11.2022 11:42 Відповісти
Шо торговал без дозвилу на предпринимательскую деятельность?
показати весь коментар
18.11.2022 12:05 Відповісти
Ні він просто думав що в військовий час кожен патріот має право на самозахист... але оті дядьки що с фронту втекли - були чомусь проти...
показати весь коментар
18.11.2022 16:37 Відповісти
Та зрозуміло що придбання та зберігання зброї для самозахисту то стаття. А як гугняве падло каже що я вам "нічего не должен" та здає південь так то нічого... а як вас там гвалтують та вбивають то і Х з вами...
Якщо в тебе є зброя то ти злочинець, виходить так по закону, ну тоді по логіці закону виходить що якщо в нас є член, то ми усі виходить гвалтівники.
Виника питання а на х нам такі закони і на х нам така влада?
показати весь коментар
18.11.2022 13:21 Відповісти
Все просто - окупація 300 років+ всі начебто "перемоги" то просто стравлювали тиск щоб не рвануло... вони ж тільки головой мають працювати...
показати весь коментар
18.11.2022 16:38 Відповісти
якщо вкрав в окупантів, ще й медаль міг би получити..., якщо просто виніс з окопу після боїв і не здав в ВСУ іди в камеру...
показати весь коментар
18.11.2022 13:29 Відповісти
60 to 75 tsd Guyanas. ******. Granadas. Grenadjas.

Using those to rob a bank
could probably yield more. Money. Prison.

Militaria collectors would likely pay more,
especially in addition to some certificates,
that prove their belonging to some battalion that engaged in the war.

But that needs to collect papers left in the bunker or trenches or similar.

Low intelligent people like me,
don't like papers.
показати весь коментар
18.11.2022 13:34 Відповісти
Насадити такого на РПГ і "пущай полетает"
показати весь коментар
18.11.2022 13:50 Відповісти
В розницу надо было.
показати весь коментар
18.11.2022 15:10 Відповісти
це тільки один епізод, а представьте скільки всього буде в асортименті у тих же циган?
показати весь коментар
18.11.2022 16:41 Відповісти
Не знаю як хто а я б придбав хоч макрова чи стечкіна, хай би дома лежав, він їсти не просить. Та й пару гранат би не завадило.
показати весь коментар
18.11.2022 16:58 Відповісти
 
 