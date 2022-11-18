Рашисти завдали 8 ударів по Донеччині за добу: пошкоджено 20 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж
Протягом доби під обстрілами перебували 6 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, селах Новокалинове, Карлівка. Окупанти вели вогонь з РСЗВ "Град", артилерії та мінометів. Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів – 16 житлових будинків, дитячий садок, спортивний комплекс, котельні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з "Градів" рашисти обстріляли Часів Яр.
"Є травмовані цивільні мешканці, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та об’єкти інфраструктури. Артилерією російська війська накрили Бахмут, поцілили в приватний будинок, загинула людина", - додають у поліції Донеччини.
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