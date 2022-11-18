Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська. ФОТОрепортаж

17 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у м. Куп’янськ в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим "главой военно-гражданской администрации Харьковской области", – йдеться у повідомленні.

На одній з коробок, де знаходились книжки з м. Краснодар, росіяни залишили вірш про "мир та дружбу" - черговий кремлівський наратив.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

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