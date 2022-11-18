Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська. ФОТОрепортаж
17 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у м. Куп’янськ в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
"Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим "главой военно-гражданской администрации Харьковской области", – йдеться у повідомленні.
На одній з коробок, де знаходились книжки з м. Краснодар, росіяни залишили вірш про "мир та дружбу" - черговий кремлівський наратив.
Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
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це з приводу того, що коли вже адекватна частина українців намагаються позбутися цього лайна в нашому повсякденні, постійно, звідусиль, вилазять манкурти, які розповідають, що не треба так поспішати - це культурний спадок
засуньте свій недоязик в жопу
А ми що??? були до чогось готові? по темі - в мирний час в нас був постійний брак бланків різного призначення, водійських посвідчень і т.д. Не в змозі були надрукувати..
А ці кацапи - в цьому плані як бачимо в них все організовано до дрібниць. Навіть в свій час в ОРДЛО за якийсь рік замінили все від паспортів до водійських посвідчень та номерів авто.
Не смотря на всю ту дурость до 24, Украина выводы сделала. Да медленно, да с проблемами, но на кацапах уже поставлен крест.