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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська. ФОТОрепортаж

17 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у м. Куп’янськ в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  Харківської обласної прокуратури.

"Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим "главой военно-гражданской администрации Харьковской области", – йдеться у повідомленні.

На одній з коробок, де знаходились книжки з м. Краснодар, росіяни залишили вірш про "мир та дружбу" - черговий кремлівський наратив.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 600 підручників виробництва РФ виявили в школі на деокупованій Харківщині. ФОТО

Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська 01
Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська 02
Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська 03
Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська 04
Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська 05
Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська 06
Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська 07
Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська 08
Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська 09

Автор: 

підручники (94) деокупація (950) Куп’янськ (802)


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Топ коментарі
+9
Паливо для буржуйок
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18.11.2022 12:40 Відповісти
+7
диявол проявляється в деталях. Вони довго та методично готувались, навіть в цих на перший погляд "дрібницях". Все прдумано та підготовлено заздалегідь.
А ми що??? були до чогось готові? по темі - в мирний час в нас був постійний брак бланків різного призначення, водійських посвідчень і т.д. Не в змозі були надрукувати..
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18.11.2022 12:43 Відповісти
+6
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18.11.2022 13:28 Відповісти
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опис для Гааги і на туалетний папір..
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18.11.2022 12:32 Відповісти
адекватним українцям повинно бути зрозуміло, наскільки вся ця "атрибутика" важлива в пропагандистських цілях! в промиванні мізків! в витисканні місцевої культури всією цією імперіалістичною блювотою з курками на гербах!
це з приводу того, що коли вже адекватна частина українців намагаються позбутися цього лайна в нашому повсякденні, постійно, звідусиль, вилазять манкурти, які розповідають, що не треба так поспішати - це культурний спадок
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18.11.2022 12:51 Відповісти
В макулатуру.
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18.11.2022 12:34 Відповісти
тупорилі кацапські свині
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18.11.2022 12:39 Відповісти
Паливо для буржуйок
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18.11.2022 12:40 Відповісти
Це погане паливо - краще у переробку на туалетний папір.
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18.11.2022 17:07 Відповісти
тварі

засуньте свій недоязик в жопу
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18.11.2022 12:41 Відповісти
И нах имбецилам касапам підручники?? Специально для УКРАИНЦЕВ напечатали??
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18.11.2022 12:43 Відповісти
диявол проявляється в деталях. Вони довго та методично готувались, навіть в цих на перший погляд "дрібницях". Все прдумано та підготовлено заздалегідь.
А ми що??? були до чогось готові? по темі - в мирний час в нас був постійний брак бланків різного призначення, водійських посвідчень і т.д. Не в змозі були надрукувати..
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18.11.2022 12:43 Відповісти
яких бланків водійських посвідчень?!
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18.11.2022 12:45 Відповісти
ти мабуть посвідчення отримав "вчора", а у тих людей, у яких досвіда більше, в них посвідчення бумажн
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18.11.2022 12:48 Відповісти
так, "вчора"...перше в 1990, а на пластик міняв в 2014... а ось коли "бумажн" на ламіноване міняв не пам'ятаю вже...а так да...досвіда в тебе більше
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18.11.2022 17:01 Відповісти
лиш би до слова причіпитись. Якщо я не так сформулював то це не міняє суть. А суть в тому що постійно були проблеми з оформленням різних документів, закордонних паспортів і т.д. тому що того немає, того не надрукували і т.д. Люди переплачували "рішалам". Чи ви в МРЕО ніколи не були для прикладу???? Багато людей в 2000-і замінили радянські паспорти.. Ганьба - більше 10-и років вже незалежна держава була а люди ходили з паспортами неіснуючої держави.
А ці кацапи - в цьому плані як бачимо в них все організовано до дрібниць. Навіть в свій час в ОРДЛО за якийсь рік замінили все від паспортів до водійських посвідчень та номерів авто.
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18.11.2022 14:40 Відповісти
я не чіплявся а уточнював, може ми документи в різних країнах отримували...бо я в Україні не мав проблем ні в 1996 при отриманні українського паспорта, замість радянського. Ні в 2017 при отрианні ID...С закордонними в 2000-х були черги, але мій 4-й "загран" в 2021 отримав без проблем...Права, номери....без проблем і "рішал", останні раз проблемою був КОВІД коли МРЕО перестали працювать, а так через кабінет водія, електронна черга...
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18.11.2022 17:07 Відповісти
Абсолютно верно. Уничтожение Украины готовилось очень давно, готовилось тщательно и методично. Так же верно, что Украина не готовилась к такой агрессии. При всем при этом свинорнику смачно провели по губам. А представьте, как бы шла война, будь у Украины свои ракеты, свое производство оружия, свои люди на местах, а не опзж и рпц. Будь у вас приблизительный паритет по количеству и типу вооружений с кацапами, линия фронта была бы за Уралом.
Не смотря на всю ту дурость до 24, Украина выводы сделала. Да медленно, да с проблемами, но на кацапах уже поставлен крест.
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18.11.2022 12:57 Відповісти
не раздедяю оптимизм по поводу сделаных выводов, скорее социум будеи оказывать бОльшее давление, но сама власть "зеленіх дєрьмаков" - нихуя! Досточно посмотреть на вчерашние выборы Национального олимпийского комитета! Шуфрич и Суркис в президиуме! Епт! Я уже про Верховну Раду молчу. А вообще да, уничтожение Украины готовилось давно, минимум с 1999 когда Чорновола убили
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18.11.2022 17:11 Відповісти
В окопы на растопочный материал в буржуйки.
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18.11.2022 12:48 Відповісти
Залиште декілька екземплярів для Гааги, а решту спаліть привселюдно. Якщо серед людей будуть колаборанти, нехай знають, що замість кацапського сміття, будуть горіти вони. І поки не пізно, нехай звіздують у гребану парашу.
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18.11.2022 13:01 Відповісти
Ми не фашисти, щоб палити книги. У спецхран для потомків, хай через кілька поколінь подивуються.
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18.11.2022 13:08 Відповісти
ну то для музеїв декілька комплектів вистаче - інше на переробку..т посібники не можно назвати книжками, що несуть хоч якусь цінність
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18.11.2022 15:38 Відповісти
Музеїв багато. І не тільки для музеїв - для бібліотек (у спец. сховище), щоб профільні науковці вивчали. Радянська пропаганда - це дуже потужна зброя; треба розбиратись, як це працює.
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19.11.2022 22:30 Відповісти
На обмін: центнер цієї макулатури на одного азовця.
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18.11.2022 13:06 Відповісти
той яд тільки знищувати...
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18.11.2022 13:24 Відповісти
шкільну котелюню можна місяць палити... сільську хату на цілу зиму вистачить...
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18.11.2022 13:14 Відповісти
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18.11.2022 13:28 Відповісти
й гопака на День Незалежності України й День приєднання мокшандії?)))
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18.11.2022 15:39 Відповісти
 
 