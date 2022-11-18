Звільнена з російського полону парамедик Паєвська (Тайра) у Відні закликала збільшити поставку зброї та сприяти обміну полонених. ФОТОрепортаж
Легендарна волонтерка Юлія Паєвська, яка три місяці була у російському полоні, відвідала з 3-денним візитом Відень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Організували візит постійні представництва України і США при ОБСЄ. Головною метою організаторів було донесення до компетентних інституцій і громадян ЄС інформації про масові порушення Російською Федерацією міжнародного права.
Зокрема, на окремих зборах послів і дипломатів Тайра розповіла про масові порушення прав людини, Женевської конвенції і в цілому неприпустиме положення українських полонених і закликала міжнародну спільноту збільшити поставку зброї Україні, сприяти обміну полонених і залучити всі можливості для їхнього захисту.
Українські дипломати підтримали виступ парамедикині і підкреслили, що спільний моральний обов‘язок полягає в тому, щоб притягнути Росію до відповідальності та забезпечити, щоб Кремль не зміг повторити подібну агресію в майбутньому.
Під час спілкування з журналістами Тайра висловила ідею створення міжнародної комісії у складі відомих особистостей для контролю умов утримання Росією українських військовополонених та сприяння їхньому звільненню.
Українці Відня також мали можливість почути вражаючу історію легендарної волонтерки з перших вуст. Зустріч відбулась у навчальному центрі FREE PEOPLE Educational Hub і зібрала, крім школярів, багато бажаючих побачити героїню і висловити їй своє захоплення.
Голова "Центру українських ініціатив" Олександра Саєнко поділилась враженнями: "Я надзвичайно рада, що Юлія знайшла час зустрітися з нами. Вона є уособленням війни України за незалежність і прикладом для наслідування. Такі зустрічі виховують справжній патріотизм у юнацтва. Словам подяки і захоплення не було кінця".
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Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму !
Тайра і вони, це два паралельні світи!!
Тайра - ЗАХИСНИК УКРАЇНИ!!
Слава Захисникам України !!!
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