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Звільнена з російського полону парамедик Паєвська (Тайра) у Відні закликала збільшити поставку зброї та сприяти обміну полонених. ФОТОрепортаж

Легендарна волонтерка Юлія Паєвська, яка три місяці була у російському полоні, відвідала з 3-денним візитом Відень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організували візит постійні представництва України і США при ОБСЄ. Головною метою організаторів було донесення до компетентних інституцій і громадян ЄС інформації про масові порушення Російською Федерацією міжнародного права.

Зокрема, на окремих зборах послів і дипломатів Тайра розповіла про масові порушення прав людини, Женевської конвенції і в цілому неприпустиме положення українських полонених і закликала міжнародну спільноту збільшити поставку зброї Україні, сприяти обміну полонених і залучити всі можливості для їхнього захисту.

Українські дипломати підтримали виступ парамедикині і підкреслили, що спільний моральний обов‘язок полягає в тому, щоб притягнути Росію до відповідальності та забезпечити, щоб Кремль не зміг повторити подібну агресію в майбутньому.

Під час спілкування з журналістами Тайра висловила ідею створення міжнародної комісії у складі відомих особистостей для контролю умов утримання Росією українських військовополонених та сприяння їхньому звільненню.

Українці Відня також мали можливість почути вражаючу історію легендарної волонтерки з перших вуст. Зустріч відбулась у навчальному центрі FREE PEOPLE Educational Hub і зібрала, крім школярів, багато бажаючих побачити героїню і висловити їй своє захоплення.

Голова "Центру українських ініціатив" Олександра Саєнко поділилась враженнями: "Я надзвичайно рада, що Юлія знайшла час зустрітися з нами. Вона є уособленням війни України за незалежність і прикладом для наслідування. Такі зустрічі виховують справжній патріотизм у юнацтва. Словам подяки і захоплення не було кінця".

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Звільнена з російського полону парамедик Паєвська (Тайра) у Відні закликала збільшити поставку зброї та сприяти обміну полонених 01
Звільнена з російського полону парамедик Паєвська (Тайра) у Відні закликала збільшити поставку зброї та сприяти обміну полонених 02
Звільнена з російського полону парамедик Паєвська (Тайра) у Відні закликала збільшити поставку зброї та сприяти обміну полонених 03

Автор: 

Австрія (974) Відень (119) Паєвська Юлія Тайра (19)


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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму !
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18.11.2022 12:59 Відповісти
А почему это не делает украинский посол в Австрии ，кроме посла украины в германии все как говорит коломойский засунули язык в жопу . То что всем им там уютно и хорошо мы понимаем ，за гос счет в альпах кататся!
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18.11.2022 14:20 Відповісти
Українське посольство в Австріі заповнене зкацапленими онуками з працівників МЗС🤯 та протеже корабельних сосен, забезпечують спокійне життя бізнесБЗДІЖенців батальйону Відень!! 🤔Прийдіть у цей заклад і подивіться на них особисто!!
Тайра і вони, це два паралельні світи!!
Тайра - ЗАХИСНИК УКРАЇНИ!!
Слава Захисникам України !!!
‼️🇺🇦⚔️❤️👍✌️✊👏🥰🇯🇵🇪🇺🇦🇿🇪🇪🇬🇧🇨🇦🇺🇸🇳🇴🇫🇮🇱🇹🇩🇪🇨🇿🇮🇩🇹🇷🇸🇪
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18.11.2022 14:45 Відповісти
 
 