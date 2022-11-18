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Новини Фото Війна
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Рашисти під час окупації Херсонщини розстріляли 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції провели огляд місця вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину - розстріл 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєють у Офісі Генпрокурора.

"За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації зс РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі", - йдеться у повідомленні.

Рашисти під час окупації Херсонщини розстріляли 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина, - Офіс Генпрокурора 01

Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину проводяться слідчі дії, у тому числі огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець про тортури в окупованому Херсоні: Таких масштабів не було на Київщині і Харківщині


Рашисти під час окупації Херсонщини розстріляли 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина, - Офіс Генпрокурора 02
Рашисти під час окупації Херсонщини розстріляли 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина, - Офіс Генпрокурора 03

армія рф (17801) вбивство (3109) деокупація (950) воєнні злочини (1876) Офіс Генпрокурора (3276) Херсонська область (5874)


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Ось що несе "русский мир", це смерть ,сльози і розруху ,будьте прокляті кацапи і дибільний народ цієї імперії зла.
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18.11.2022 15:07 Відповісти
И вот пускай власти в том числе президент в том числе министр обороны который боялся взрывать мосты ，в том числе вафельная Люся Арестович для которой все без паники все нормально берите палки и мешайте продвижению русских колонн ，сколько людей погибло из за таких советов остается только догадыватся когда советник или кто етот петух в прямом ефире призывал гражданских резать колоны противника ，а противник что просто смотреть будет?или будет убивать гражданских парней и девченок послушавших арестоспермоприемник !?А что насчет 3 недели и закончится война и Херсон деокупируют что давло стимул людям неуезжать из опасных регионов! Так вот пусть ети ***** и посмотрят вглаза родителям жтой девочки и сотен других девочек убитых изнасилованных и затравленных русскими падонками!!!!
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18.11.2022 16:13 Відповісти
Да ладно вам к правительству цепляться. Чуть ли не половина граждан Украины хотела чтобы Росия пришла. Они, правда, ожидали что Росия с "плюшками" придет, а не с автоматами. Вот и последствия
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18.11.2022 22:39 Відповісти
Папе Римскому расскажите про руzкий гуманизм. А то он **** готов перед ****** раком встать и нас поставить
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18.11.2022 16:15 Відповісти
Повторюсь, бо це дуже важливо: Головне, на що я сподіваюсь - що в нашій країні після цієї війни наші поліцейські, побачивши зі сторони ті тортури, які влаштовувала кацапня українцям в Херсоні, змінять своє ставлення до співгромадян, навіть до тих, хто щось порушив, і такі випадки свавілля поліції, як у Врадіївці, залишаться в минулому....
Да, Національна поліція?
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18.11.2022 16:26 Відповісти
А це тут дочого?
Тоді до усіх звертайся, щоб небрали та не давали хабарі, щоб з роботи ніц додому не крали ну і так далі.
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18.11.2022 18:04 Відповісти
Москалі - нелюдь ... Їх не треба перемагати, їх треба знищити!
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18.11.2022 18:55 Відповісти
 
 