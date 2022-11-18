Рашисти під час окупації Херсонщини розстріляли 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції провели огляд місця вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину - розстріл 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєють у Офісі Генпрокурора.

"За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації зс РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину проводяться слідчі дії, у тому числі огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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