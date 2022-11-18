Рашисти під час окупації Херсонщини розстріляли 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції провели огляд місця вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину - розстріл 7 цивільних, серед яких неповнолітня дівчина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєють у Офісі Генпрокурора.
"За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації зс РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.
За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі", - йдеться у повідомленні.
Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину проводяться слідчі дії, у тому числі огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.
Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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