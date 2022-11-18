Оголошені у розшук ексглава НБУ Шевченко та екснардеп Грановський переховуються від НАБУ та САП у Відні, - Шабунін. ФОТО

Ексголову Нацбанку Кирила Шевченка та екснардепа Олександра Грановського помітили в Австрії.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивіться, хто тут у нас п'є каву у Відні. На фото підозрювані у корупції ексголова НБУ Кирило Шевченко (зліва) і ексдепутат та головний рішала минулої влади Олександр Грановський (справа). Обидва оголошені у розшук і переховуються від НАБУ/САП за кордоном. А ще у обидвох якраз триває судовий розгляд у ВАКС щодо обрання їм заочних запобіжних заходів. Рішення по запобіжках відкриває для НАБУ дорогу для внесення цих хлопців у бази інтерполу, а також дозволить у майбутньому вимагати їх екстрадиції. Тому не дивно, що брати по нещастю зустрілися у Австрії (кафе MOMOYA). Хоча ще вчора адвокати Грановського на суді божилися, що їх клієнт постійно знаходиться на Кіпрі. Тему зустрічі я не знаю, але ну точно ж такі поважні люди не могли зустрітися для обговорення варіантів того, як би порішать кримінальні справи в Україні", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ЦПК ретельно відстежує роботу усіх антикорупційних органів.

"А в цих двох кейсах тепер тим більше. І ми не дамо навіть найменшого шансу злити справи чи по-тихому домовитися", - підсумував він.

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