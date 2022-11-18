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Оголошені у розшук ексглава НБУ Шевченко та екснардеп Грановський переховуються від НАБУ та САП у Відні, - Шабунін. ФОТО

Ексголову Нацбанку Кирила Шевченка та екснардепа Олександра Грановського помітили в Австрії.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивіться, хто тут у нас п'є каву у Відні. На фото підозрювані у корупції ексголова НБУ Кирило Шевченко (зліва) і ексдепутат та головний рішала минулої влади Олександр Грановський (справа). Обидва оголошені у розшук і переховуються від НАБУ/САП за кордоном. А ще у обидвох якраз триває судовий розгляд у ВАКС щодо обрання їм заочних запобіжних заходів. Рішення по запобіжках відкриває для НАБУ дорогу для внесення цих хлопців у бази інтерполу, а також дозволить у майбутньому вимагати їх екстрадиції. Тому не дивно, що брати по нещастю зустрілися у Австрії (кафе MOMOYA). Хоча ще вчора адвокати Грановського на суді божилися, що їх клієнт постійно знаходиться на Кіпрі. Тему зустрічі я не знаю, але ну точно ж такі поважні люди не могли зустрітися для обговорення варіантів того, як би порішать кримінальні справи в Україні", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ЦПК ретельно відстежує роботу усіх антикорупційних органів.

"А в цих двох кейсах тепер тим більше. І ми не дамо навіть найменшого шансу злити справи чи по-тихому домовитися", - підсумував він.

Також читайте: НАБУ та САП оголосили ексголову Нацбанку Шевченка у міжнародний розшук, - ЦПК

Оголошені у розшук ексглава НБУ Шевченко та екснардеп Грановський переховуються від НАБУ та САП у Відні, - Шабунін 01

Автор: 

Австрія (974) Відень (119) Шабунін Віталій (538) Грановський (235) Шевченко Кирило (225)


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Топ коментарі
+17
а як жеж так вийшло, що ці особи змогли виїхати з країни під час діючої заборони?
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18.11.2022 14:54 Відповісти
+8
Они такого никогда не сделают, поскольку опасаются, что следующая власть проделает такое же с ними. Независимых органов правосудия у нас нет.
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18.11.2022 14:59 Відповісти
+6
а зрадники з жопоблоку (шуфричі, суркіси) отримують нові посади !!! https://youtu.be/XcAV0i0o8qM?list=TLPQMTgxMTIwMjJ7EARsdz1aCg
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18.11.2022 14:54 Відповісти
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а як жеж так вийшло, що ці особи змогли виїхати з країни під час діючої заборони?
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18.11.2022 14:54 Відповісти
Выезд за гуманитаркой оформили.
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18.11.2022 14:55 Відповісти
як зручненько
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18.11.2022 14:59 Відповісти
Порошенко вивіз в багажнику. Чи у валізах з доларами. Останні три роки все що погане в країні він робить, судячи з телевізора.
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18.11.2022 15:00 Відповісти
Зато в нас корупції немає
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18.11.2022 15:11 Відповісти
так смертельно хворі на лікування поїхали
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18.11.2022 17:36 Відповісти
а зрадники з жопоблоку (шуфричі, суркіси) отримують нові посади !!! https://youtu.be/XcAV0i0o8qM?list=TLPQMTgxMTIwMjJ7EARsdz1aCg
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18.11.2022 14:54 Відповісти
бабло с...в і гуляй вася.
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18.11.2022 14:57 Відповісти
Вирішуватися питання має просто - 10 днів на "зявитися перед слідством". Якщо не з'явився то далі конфіскація всього майна та грошей по родині (дружина, батьки, діти) і ордер на знищення з виплатою винагороди виконавцю без оподаткування.
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18.11.2022 14:57 Відповісти
Они такого никогда не сделают, поскольку опасаются, что следующая власть проделает такое же с ними. Независимых органов правосудия у нас нет.
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18.11.2022 14:59 Відповісти
Все набагато гірше! Правоохоронна система взагалі виведена з під державного контролю і приватизована. Створено клас паразитів які не "над Законом", а самі є "Законом".
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18.11.2022 15:05 Відповісти
Планую днями бути у Відні. Скиньте геолокацію кав'ярні. Вже не молодий, але на зір не скаржусь...
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18.11.2022 15:05 Відповісти
Ще одна фотка?
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18.11.2022 15:11 Відповісти
Пристрелиш?
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18.11.2022 16:38 Відповісти
Börsegasse 3, 1010 Wien, Австрія
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18.11.2022 17:38 Відповісти
Спокійно хлопці сидять і п'ють каву , бо їм насрати на Украіну 😡
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18.11.2022 15:01 Відповісти
А якому корумпованому жиду не "насрати на Україну"?
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18.11.2022 15:08 Відповісти
Ха ! Смартфони зараз - знахідка для шпигуна !! Штірліци зараз би обзаздрилися б !
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18.11.2022 15:04 Відповісти
то це вони усю корупцію евакуювали ? медальку їм як мінімум !!!
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18.11.2022 15:15 Відповісти
Симвлічно. Один , ставленик Зє. Інший ставленик Пє.
А разом ...
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18.11.2022 15:30 Відповісти


Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1593597357836234752 19 мин

НАБУ оголосило в міжнародний розшук Грановського Ранiше-голову НБУ Шевченко Чи, це для не лохів українців вони в розшуку Як сказав президент - у нас корупціі немає, всі корупціонери виїхали з Украіни, з грошима! Відень 18.11.22 Шалом православнi!
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18.11.2022 15:50 Відповісти
Гонтарєва он лекції в Лондоні читає, а ці дурня валяють. Непорядок. )))
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18.11.2022 15:56 Відповісти
Сто раз за вену писал, там весь бомонд наш скотско- негодяйский. И Симоненко искру печатает как членин 130 лет назад. Потом все ржут. Догадались над кем?
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18.11.2022 16:11 Відповісти
Хрен их экстрадируют....куда они бабки направляли, там и находятся....а вы и дальше думайте что да как....все в доле...кроме нищего народа Украины....только националисты спасут Украину...или так и будем жить оплеванными..
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18.11.2022 18:34 Відповісти
Пики такі відгодоані-відгодовані
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18.11.2022 18:34 Відповісти
Картина для 73+25%. Гризіться, дурні, а ці всьо парєшают..
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18.11.2022 18:38 Відповісти
Вже пора шмигалю,шмиганути до них,зашмигав всіх.Каже гроші не дають,а ти дай свої:тобто наші.
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18.11.2022 18:46 Відповісти
 
 