СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію. ФОТОрепортаж
Служба безпеки продовжує викривати нові факти підривної діяльності керуючого однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію східних та південних районів України.
Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.
Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. В подальшому планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.
Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України.
Таким чином, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:
▪️ ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України),
▪️ ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу),
▪️ ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що раніше, за матеріалами української спецслужби, митрополиту вручили підозру за ч 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.
Заходи з документування незаконних дій проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.
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Я поэт, зовусь предатель,
От меня вам балалайка.
Гаврила женам верен был.." (c)
Як же ж вони тепер своїх "духовних отців" саждати будуть?
Нєстиковочка...
Муз. Михаила Глинки.
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«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей" - и шагнул под шлагбаум.»
Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой
("Русская старина". Ежемесячное историческое издание. 1870 г. Том II. Санкт-Петербург, 1870г.)
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А это точно тот самый композитор Михаил Иванович Глинка...???
собакачерт бешеный к Литургиии и церковному служению приступать? ГОВНО ты а не архииерей. ПРОКЛЯТО БУДЬ!!!!
В будь якому разі судді проти москви не попруть...
Бо там вистачає його фанатів.
СБУ по великому рахунку тест провалило - багато керівників СБУ просто драпанули з сімями
за кордон у ЄС як у Херсоні, частина патріотів залишилась і врятувала цілі міста разом з ЗСУ,
як Харків, але в цілому СБУ не виправдало свого існування, бо ніякої безпеки Україні не забеспечило.
іонафан єлєцкіх був висвячений у єромонахи кірілом гундяєвим
1989 митрополитом Філаретом висвячений у єпископи
Коли собор УПЦ МП під керівництвом Філарета у листопаді 1991 року в лаврі ОДНОГОЛОСНО проголосував за прохання до мацковського патріарха просити автокефалію, саме цей засланий казачьок почав процес розколу.
На той момент Філарет уже заборонив його у служінні.
Поступово іонафан користуючись підтримкою спецслужб перетягнув на мацковський бік майже всіх (крім двох) єпископів УПЦ (16 з 18-ти). І вони порушуючи статут церкви не повідомивши свого предстоятеля, тобто Філарета, в ніч з 27 на 28 травня 1992 року в Харкові вчинили розкол, створивши УПЦ МП.
Предстоятелем, порушуючи ще один пункт статуту, що обирати треба з українських архиєреїв, обрали Володимира Сабодана, який на той момент був митрополитом Ростовським та Новочеркаським.
Наслідки цього розколу ми тепер маємо подолати, бо й далі діла не буде, якщо залишиться в Україні філія рпц-фсб!
ніяких дій. Може вже пора реорганізувати цю радянську спадщину, бо КПД в нього не те
що мале, а мізерне. Вся СБУ тримається на дії патріотів України, але там тисячі реальних
паразитів яким Україна не треба.