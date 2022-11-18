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Новини Фото Війна
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СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію. ФОТОрепортаж

Служба безпеки продовжує викривати нові факти підривної діяльності керуючого однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підтримував Кремль та розпалював міжконфесійну ворожнечу: СБУ викрила митрополита УПЦ МП на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. В подальшому планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України.

СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 01

Таким чином, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

▪️ ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України),
▪️ ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу),
▪️ ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше, за матеріалами української спецслужби, митрополиту вручили підозру за ч 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Заходи з документування незаконних дій проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 02
СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 03
СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 04
СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 05
СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 06
СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 07
СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 08
СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 09
СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію 10

Автор: 

Вінниця (627) Вінницька область (1025) СБУ (12954) УПЦ МП (1212) державна зрада (1714)


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Топ коментарі
+20
Закривати треба цю москальську контору в Україні.Вони завжди були і будуть ворогами чи шкідниками в тилу.
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18.11.2022 18:50 Відповісти
+18
Подивіться під рясою-там сто відсотків пагони фсб...
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18.11.2022 18:40 Відповісти
+17
Московській патріархат має терміново бути позбавлений права оренди Києво-Печерської та Свято-Успенської Почаївської лавр. У Кабінету Міністрів є всі повноваження за декілька тижнів розірвати договори аренди цих святинь і повернути їх державі.
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18.11.2022 18:59 Відповісти
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Це як за збиття цивільного літака намагатися покарати конкретних осіб, а не режим вцілому. Тобто, дуже розумно
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18.11.2022 18:39 Відповісти
Подивіться під рясою-там сто відсотків пагони фсб...
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18.11.2022 18:40 Відповісти
Цей "святий отець" більше подібний на малограмотне зазомбоване сотворіння, як і його "шеф" Онуфрій.
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18.11.2022 20:11 Відповісти
Бідні суперпрофі з СБУ....Ну ніяк не підберуть ключиків до цього кацопопа!! З контрабасом і кришуванням виходить набагато професійніше...
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18.11.2022 18:41 Відповісти
Так з цієї помийки такі гроші йшли і йдуть, що куди там зачиняти.
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18.11.2022 19:47 Відповісти
Ну и стишки у тебя!

Я поэт, зовусь предатель,
От меня вам балалайка.
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18.11.2022 18:42 Відповісти
в цього попіндяя в кожному оці по деменції і червоному прапору...
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18.11.2022 18:45 Відповісти
Закривати треба цю москальську контору в Україні.Вони завжди були і будуть ворогами чи шкідниками в тилу.
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18.11.2022 18:50 Відповісти
"Гаврила был примерным мужем,
Гаврила женам верен был.." (c)
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18.11.2022 18:50 Відповісти
Скільки ця зелена шобла буде ще виписувать реверанси перед фсбпархатом? Скоро рік як іде війна, а фсбешні попідріли до цих пір співають тут пропагандонські пісні.
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18.11.2022 18:55 Відповісти
він в тюремній камері чи ні
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18.11.2022 18:57 Відповісти
Московській патріархат має терміново бути позбавлений права оренди Києво-Печерської та Свято-Успенської Почаївської лавр. У Кабінету Міністрів є всі повноваження за декілька тижнів розірвати договори аренди цих святинь і повернути їх державі.
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18.11.2022 18:59 Відповісти
Начальніка большая біл, бал как хотел правил, людей нахер посілал, власти любил и жопу лизал. Музику и слова воровал, людей низачто считал... пропиршествовала старая ШЛЮХА и пришла в дряхлость...
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18.11.2022 18:59 Відповісти
Якщо викрили, то де ж тоді арешт цього попівського чорта?
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18.11.2022 18:59 Відповісти
Кучеряво живе падлюка в рясах , за криваве бабло від русоФастів!!
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18.11.2022 18:59 Відповісти
Так в нас все керівництво сбу на чолі з лейтнантом баклановим ходило до упц мп.
Як же ж вони тепер своїх "духовних отців" саждати будуть?
Нєстиковочка...
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18.11.2022 19:03 Відповісти
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата україноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський їх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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18.11.2022 19:05 Відповісти
Бончени в Чернівецькій області би провірити!
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18.11.2022 19:11 Відповісти
"Гимн-молитва за Россию"
Муз. Михаила Глинки.
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«27 апреля 1856 года Михаил Иванович Глинка, уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей" - и шагнул под шлагбаум.»

Из воспоминаний сестры композитора Л.И. Шестаковой
("Русская старина". Ежемесячное историческое издание. 1870 г. Том II. Санкт-Петербург, 1870г.)
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А это точно тот самый композитор Михаил Иванович Глинка...???
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18.11.2022 19:13 Відповісти
Розігнати до дідькової матері отой москальський сатанат!!!
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18.11.2022 19:31 Відповісти
Этоппцблеть. Бородатые пи да раССы, благословляют то, что Господь не благословлял! Наверно эти лжецерковники и Библию ни разу не читали! Лжепатриарх ******* Негодяев предан вечной анафеме. Катараменос ему черту гунявому! Ни у одного из канонических пророков нет предсказаний о раССее, но есть проклятия тем кто нарушает межу ближнего своего и т.д. Лжеслужители лжеправославия - бесы в рясах с панагиями и в митрах, незаслужено сан носящие, волки в овечьих шкурах: ПРОКЛЯТЬЕ вам по Закону, от Бога. Вы превратили Храмы Божия в притоны для воров и убийц, в вертепы разбойничьи. Тем горче ваша участь. Собираете ули гнева Господня на свои рогатые макитры. До неба превозносящие себя сами - да до глуьины бездны ада падут. Хуэлло БЕСпутин антихрист люциферович взяло на себя такой крест! ЕРЕСЬ! Христом назвался- антихристом остался! Кто оно это чмо беспутин такое, что оно может на себя что-то брать, что-то решать. Хятяй весь мир обрести,душу свою погубит. Проклят путин и раССея вместе с ним и жопопами,, проповедующими раССеянское православие, как саму истину. Христос проклинал тех, кто прибавит или убавит от слов сказанных Им. Бесы в рясах и Евангелие не читали. А если и читали, то как говорится: имеют очи и не узрят. Имеют слух и не уразумиют...
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18.11.2022 19:39 Відповісти
ионофан! ху@йты ослинный, а не митрополит. ПРОКЛЯТ тварь. Проклят за то, что еретит и вероотступник. Да еще смеешь собака черт бешеный к Литургиии и церковному служению приступать? ГОВНО ты а не архииерей. ПРОКЛЯТО БУДЬ!!!!
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18.11.2022 19:51 Відповісти
Йому це все до звізди. Займатиметься і далі всім тим чим займався. А ви і далі як дурні бігайте зі своїми підозрами...
В будь якому разі судді проти москви не попруть...
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18.11.2022 19:55 Відповісти
когда уже сбу всерьёз возьмёт за яйца всех этих чекистов в рясах работающих на рашку?!
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18.11.2022 20:39 Відповісти
Таке СБУ яке є зараз ніколи.
Бо там вистачає його фанатів.
СБУ по великому рахунку тест провалило - багато керівників СБУ просто драпанули з сімями
за кордон у ЄС як у Херсоні, частина патріотів залишилась і врятувала цілі міста разом з ЗСУ,
як Харків, але в цілому СБУ не виправдало свого існування, бо ніякої безпеки Україні не забеспечило.
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19.11.2022 00:33 Відповісти
Невеличка довідка про цього хероя.
іонафан єлєцкіх був висвячений у єромонахи кірілом гундяєвим
1989 митрополитом Філаретом висвячений у єпископи
Коли собор УПЦ МП під керівництвом Філарета у листопаді 1991 року в лаврі ОДНОГОЛОСНО проголосував за прохання до мацковського патріарха просити автокефалію, саме цей засланий казачьок почав процес розколу.
На той момент Філарет уже заборонив його у служінні.
Поступово іонафан користуючись підтримкою спецслужб перетягнув на мацковський бік майже всіх (крім двох) єпископів УПЦ (16 з 18-ти). І вони порушуючи статут церкви не повідомивши свого предстоятеля, тобто Філарета, в ніч з 27 на 28 травня 1992 року в Харкові вчинили розкол, створивши УПЦ МП.
Предстоятелем, порушуючи ще один пункт статуту, що обирати треба з українських архиєреїв, обрали Володимира Сабодана, який на той момент був митрополитом Ростовським та Новочеркаським.
Наслідки цього розколу ми тепер маємо подолати, бо й далі діла не буде, якщо залишиться в Україні філія рпц-фсб!
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18.11.2022 22:46 Відповісти
Римляне бы его на крест прикрутили и на солнышко выставили сушиться ... эх, было время !
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19.11.2022 00:27 Відповісти
Цікава структура СБУ - під 30 000 співробітників, а допустили війну, окрім предяви підозр
ніяких дій. Може вже пора реорганізувати цю радянську спадщину, бо КПД в нього не те
що мале, а мізерне. Вся СБУ тримається на дії патріотів України, але там тисячі реальних
паразитів яким Україна не треба.
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19.11.2022 00:30 Відповісти
УПЦ МП - це складова частина російської розвідки. Попи московського патріархату - це шпигуни
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19.11.2022 10:03 Відповісти
 
 