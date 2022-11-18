УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11803 відвідувача онлайн
Новини Фото
17 472 83

Мати керівника УАФ Павелка під час війни стала власницею маєтку за понад $5 млн. ФОТО

Зоя Єременко – мати керівника Української асоціації футболу та екснардепа Андрія Павелка, оформила у власність великий будинок та земельну ділянку під Києвом, ринкова вартість яких перевищує $5 млн.

Про це йдеться в сюжеті Олександра Крижанівського для програми "Гроші" (Телеканал 1+1), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Наші гроші.

За даними держреєстру, 19 вересня 2022 року Єременко стала власницею 84 сотки землі та будинку на ній площею1232 кв м. Нерухомість розташована в садовому товаристві "Олена", що в Хотянівці під Києвом.

Ринкова вартість згаданої землі біля $300 тис. А будинок, за розрахунками ріелторів, може коштувати $5 млн і більше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко. ВIДЕО

В декларації за 2018 рік тоді як народний депутат Павелка вказав, що орендує Хотянівці будинок площею 123 кв м. За візуальними спостереженнями журналістів, схожу площу в маєтку Єременко має будиночок охорони. Натомість, будинок власників виглядає не тільки значно більшим, а і давно обжитим.

За даними програми, саме в цьому будинку 18 жовтня правоохоронці проводили обшуки у одній із справ про розкрадання коштів в УАФ. Хоча сам Павелко обшук заперечував, журналісти продемонстрували оперативну зйомку його проведення. Зокрема, на відео зафіксована тераса з позолоченими меблями, окремі кімната для багатьох десятків пар коштовного чоловічого взуття вартістю в понад $150 тисяч, та кімната з жіночим взуттям, парфумами та сумочками, вартість якого перевищує $50 тис.

Мати керівника УАФ Павелка під час війни стала власницею маєтку за понад $5 млн 01

Все це свідчить, що в ньому може проживати Андрій Павелко разом з дружиною Катериною Чаус. Хоча офіційно про цю власність Павелком не повідомлялося.

Мати керівника УАФ Павелка під час війни стала власницею маєтку за понад $5 млн 02

Крім того, журналісти помітили, що територія маєтку Єременко простягається впритул до води через державні землі. Але всупереч законодавству і на відміну від сусідів, маєток Єременко закрив вільний доступ до води стороннім. На державній землі родина Павелка облаштувала стоянку катерів та розкішний приватний пляж

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Петраков стане головним тренером збірної України без "в.о."

Андрій Павелко був нардепом у "Блоці Петра Порошенка" та очолював бюджетний комітет Ради, який розподіляв гроші на будівництво футбольних полів та автодоріг

За даними ЗМІ, обшуки 18 жовтня за місцем проживання Андрія Павелка проводила Нацполіція в рамках кримінального провадження №42019000000002229 від 18.10. 2019р. Павелко в цій справі має статус свідка.

Як писали "Наші гроші", правоохоронці розслідують привласнення коштів, які "Федерація футболу України" (попередня назва "УАФ") на чолі Андрієм Павелком через посередника "Ньюпорт Менеджмент Лтд" отримувала від "Союзу Європейських футбольних асоціацій" для розвитку українського футболу.

В жовтні в цій справі отримав підозру, а пізніше запобіжний захід, генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

В червні ЗМІ повідомляли, що з 2018 року поліція не квапилася розслідувати справи керівництва УАФ. Також через дії Офісу генпрокурора не розслідувалися інші кримінальні справи про розкрадання коштів Асоціацією.

У вересні Печерський райсуд Києва заборонив проводити УАФ на наступному конгресі проводити вибори президента та інших осіб до керівних органів асоціації. Планувалося, що саме на цьому конгресі Павелко переобереться президентом Асоціації.

Автор: 

футбол (1586) Андрій Павелко (53)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
на нема ніякої корупції, відлепиться вже - сказано ж найрозумнішим було.
корупціонери всі повиїзджали...
в нові маєтки...
показати весь коментар
18.11.2022 19:06 Відповісти
+22
Тепер зрозуміло куди були витрачені мільони призових від УЕФА за вихід у 1/4 Евро.
показати весь коментар
18.11.2022 19:04 Відповісти
+22
Зеленський такеж гівно як і інші

тримає то все ******* біля корита

після війни тре відразу ііншу починати під назвою чистка "еліти" бо так і будемо жити
показати весь коментар
18.11.2022 19:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гуманітарка?
показати весь коментар
18.11.2022 19:04 Відповісти
Тепер зрозуміло куди були витрачені мільони призових від УЕФА за вихід у 1/4 Евро.
показати весь коментар
18.11.2022 19:04 Відповісти
Ну при чем тут🤢🤡Зеленский ⁉️Коррупции нет , гнид и предателей ,МЕГАМАРОДЕРОВ тоже
показати весь коментар
18.11.2022 19:44 Відповісти
Цей діяч розгорнувся при мародері, а Зе винен в тому, що воно ще досі не сидить разом з мародером!
показати весь коментар
18.11.2022 20:17 Відповісти
хіба ж "зе" не розгорнувся "діячем"бабломойским для того,щоб розправитися з "мародером" , але за котрим американська юстиція полює і котрого "зе лідор" ніяк не віддає до США,бо в Україні корупції " зелене хана"
показати весь коментар
18.11.2022 20:44 Відповісти
От чому всі піддані криголама ******* перестрибувати на іншу тему? Тут йдеться за конкретного діяча який награбував грошей при порошенку і жодної справи на нього при пороху не було бо воно було з ЄС!!! Щодо коломойського - то інша справа! Розбирайтеся! Я ні кого не захищаю! А ви за пороха мабуть і в зашморга полізете...
показати весь коментар
18.11.2022 20:52 Відповісти
Розслідування почалось при Порошенко. Зараз 2022 рік 3 роки новий президент , а розслідування ведуть програма" гроші" . Але хрен вони вгадали наш велічайший видав новий закон. Тепер він зад павелку прикри і той всіх нахер пошле.
показати весь коментар
22.11.2022 06:45 Відповісти
найвеличніший в тебе криголам мальдівський!
показати весь коментар
22.11.2022 09:06 Відповісти
даун ватный павелко был независим акционером в партии бпп а не его подчининенным он сам себе режисер - а на пост президента УАФ его протянул твой рыжий сепар Ахметов
показати весь коментар
29.11.2022 16:11 Відповісти
хто б сумнівався
показати весь коментар
18.11.2022 19:04 Відповісти
Госпідарі й надалі госпідарюють-нажаль...
показати весь коментар
18.11.2022 19:05 Відповісти
боюся що це тільки вершина айсберга...після війни може взнаємо ще не про такі маєтки...
показати весь коментар
18.11.2022 19:05 Відповісти
може й ні. медіапростір поступово зачищается, уже зараз навіть у ютубі більшість іншормація в українському просторі - це маніпуляція, заколисування та брехня. про ТВ взагалі вже можна забути.
показати весь коментар
18.11.2022 20:08 Відповісти
на нема ніякої корупції, відлепиться вже - сказано ж найрозумнішим було.
корупціонери всі повиїзджали...
в нові маєтки...
показати весь коментар
18.11.2022 19:06 Відповісти
криголам взагалі його не помічав... тільки призначив на посаду...
показати весь коментар
18.11.2022 20:20 Відповісти
на посаду в 2015-му Павелка проштовхнула команда Суркіса. А потім в подяку за це Павелко бортанув Суркісів.
показати весь коментар
18.11.2022 20:29 Відповісти
От до чого це?
Кермач УАФ - вибірна посада. Так що закрий свого поганого рота.
Крім того, у 18-му НАБУ відкрило на нього справу, а починаючи з листопаду 19-го все позакривали.
показати весь коментар
18.11.2022 22:00 Відповісти
не позорься своим бредом зеленая кацапская сопля
показати весь коментар
29.11.2022 16:12 Відповісти
А рыг Бубка чего стоит, а Ш... Каароч , спортсмены - ватаны тех времен и народов.
показати весь коментар
18.11.2022 19:06 Відповісти
А в них обшуку не було? Чи вони не крали?
показати весь коментар
18.11.2022 19:50 Відповісти
А оманьський казав, прийде весна, будемо саджати, і що когось посадили
показати весь коментар
18.11.2022 19:07 Відповісти
Вы про дерева?
показати весь коментар
18.11.2022 19:08 Відповісти
Так він і дерева неможе посадити😆
показати весь коментар
18.11.2022 19:17 Відповісти
не впевнений за дерева, а так, млрд $2 вже освоєно і відрaпoртовано...
коротше всі наближені до зеленої опи при нових маєтках...
показати весь коментар
18.11.2022 20:04 Відповісти
все що нажито непосильним трудом
показати весь коментар
18.11.2022 19:08 Відповісти
Зеленський такеж гівно як і інші

тримає то все ******* біля корита

після війни тре відразу ііншу починати під назвою чистка "еліти" бо так і будемо жити
показати весь коментар
18.11.2022 19:09 Відповісти
"так" (як було) уже не будемо. країна зруйнована. ніяких планів маршала не буде - це заколисуюча брехня.
показати весь коментар
18.11.2022 20:10 Відповісти
інші, це порошенко, янукович і ющенко... згоден!
показати весь коментар
18.11.2022 20:22 Відповісти
ти типовий анархіст-екстреміст з відповідним ІQ, звинувачуєш всіх і вся, направо-наліво, з підставами та без таких.
В спам!
показати весь коментар
18.11.2022 20:34 Відповісти
ну в спам, так в спам
показати весь коментар
18.11.2022 20:42 Відповісти
сгинь кацапский ботоксный зеленый член
показати весь коментар
29.11.2022 16:13 Відповісти
ось ти і згинув Кацапчику, ти де? Посмокчи у прігожина)))
показати весь коментар
29.11.2022 19:14 Відповісти
я в Киеве - а ты где ботяра кацапская
показати весь коментар
30.11.2022 11:43 Відповісти
Это я в Киеве! На Оболони! А ты видать у барыги в Козине на даче горбатишься... Раб всегда остается рабом! Таких как ты ни какая революция не исправит! Тебе запоребрик к своим приматам! Это твое!
показати весь коментар
30.11.2022 15:04 Відповісти
ты пля сидишь не на оболони а в пестекацапской
показати весь коментар
02.12.2022 19:23 Відповісти
Я знав, що ти десь з кацапії...
показати весь коментар
02.12.2022 22:21 Відповісти
Усика с Клочко - на мыло.
показати весь коментар
18.11.2022 19:09 Відповісти
Пане Шамов,ну хіба так можно?Клочко-це, одна з кращих у світі, чемпіонка по плаванню,а Кличко-чемпіон з професійного боксу.Не пишу його титули і досягнення,бо у вас з головою і прізвищами дуже вже запущено...
показати весь коментар
18.11.2022 22:25 Відповісти
таких тупых кацапов как ты на мыло
показати весь коментар
29.11.2022 16:14 Відповісти
Успешный и толстый,
Будь смелым и гордым:
Плюй нищеброду
В холопскую морду!
показати весь коментар
18.11.2022 19:10 Відповісти
Бг-ггг... Ода твердолобых нуворышей на постсовке...ХЕХ...
показати весь коментар
18.11.2022 19:13 Відповісти
Прибити суку......Діти по селах штучні футбольні поля бачили тільки по телевізору...
P.S.Недавно якийсь Підер сказав, що всі корупціонери виїхали з країни....
показати весь коментар
18.11.2022 19:13 Відповісти
воно при петрі обросло бабло, це ви його назвали пі...дер? Згоден!
показати весь коментар
18.11.2022 20:24 Відповісти
Ні, я назвав так вашого президента.....
показати весь коментар
18.11.2022 22:19 Відповісти
То якого біса ти тут з мордара щось пишеш? В тебе президент *****, то живи з ним, але не довго...
показати весь коментар
19.11.2022 08:04 Відповісти
Що ти мелеш Їблан ..
показати весь коментар
19.11.2022 19:02 Відповісти
кацапская ботяра идинахрен за своим вонючим кораблем
показати весь коментар
29.11.2022 16:16 Відповісти
Шваль запорєбрікова, сиди на пляшці, чи там в тебе вже матрьошка?
показати весь коментар
29.11.2022 19:11 Відповісти
я тебе твою морду кацапскую. на шопу натяну мудак ватный
показати весь коментар
30.11.2022 11:44 Відповісти
А зруйнувати трактором те що незаконно побудовано слабо?!
У нас "муніципали" незаконні гаражі на "раз-два" зносили
показати весь коментар
18.11.2022 19:14 Відповісти
після такого можна опинитися у якійсь лісосмузі....у різних пакетах.
показати весь коментар
18.11.2022 20:11 Відповісти
у ФФУ тропинку крадійства протоптали брати, не церемонились. Ну Павелкова кімната з взуттям свідчить про явний перекос, йому потрібно в лікарів перевіритись. Хоча клептоманія це вже невиліковно. А за розтрати коштів УЕФА і братів треба притягувати, там строк давності ще не вийшов.
показати весь коментар
18.11.2022 19:16 Відповісти
Збираєте на дрони ?
показати весь коментар
18.11.2022 19:22 Відповісти
"окремі кімната для багатьох десятків пар коштовного чоловічого взуття" - сороконожка чи що?
показати весь коментар
18.11.2022 19:30 Відповісти
Выкормыш Сени Кулевлоба
показати весь коментар
18.11.2022 19:31 Відповісти
типовий злодюга...
показати весь коментар
18.11.2022 19:38 Відповісти
Совпадєніє... нє думаю
показати весь коментар
18.11.2022 19:41 Відповісти
Интересно , этот питор в нынешней сложной ситуации с электроэнергией по прежнему освещает полки со своими ботинками или как все сознательные граждане включил режим экономии?
показати весь коментар
18.11.2022 19:42 Відповісти
їм світло не виключають........................
показати весь коментар
18.11.2022 19:47 Відповісти
Ну мені видається, шо те , шо я не можу подивиться матч, і те шо в павелка докуя взуття ,якось взаємопов'язане. Я б волів дивитись футбол, ***** батінки. Так квести ж видумує!!
показати весь коментар
18.11.2022 19:47 Відповісти
ти ще дивишся ті договорняки УПЛ з корумпованими суддям ?! Дивий англійську премєр лігу краще, там хоч є на що дивитись, а не то гівно ахметівсько - суркісівське!
показати весь коментар
18.11.2022 19:49 Відповісти
не гони беса - договорняки играют во всех лигах мира даже сейчас на чемпионате в Катаре ..
показати весь коментар
29.11.2022 16:18 Відповісти
Податкову до мами! Якщо не підтвердила джерела доходів, штраф у стократному розмірі та у в'язницю років на двадцять. Не виплатить штраф за життя, залишок на дітей, онуків та правнуків. І не у гривні! Хвора, двадцять років у тюремній лікарні, а не у платній аля Малюська. Сидіти має мама, а не Павелко. Такий урок запам'ятають усі мами та тата. А далі перевірити всіх мам, тат, дідусів та бабусь, дітей та онуків колишніх та нинішніх чиновників. Хоча це навряд поки цим не займуться США і наші західні партнери.
показати весь коментар
18.11.2022 20:05 Відповісти
Хай перевіряти відповідні органи звідки гроші. Якщо доведе їх чесне походження то у чому проблема? Заборонено купувати майно зараз в Україні?
показати весь коментар
18.11.2022 20:24 Відповісти
Це було питання для НАС? Бо для них -ні, не заборонено...якраз час каламутної водички.
показати весь коментар
19.11.2022 06:17 Відповісти
если бы было все законно к нему бы не пришли - там явно насосал павелко в три горла
показати весь коментар
29.11.2022 16:19 Відповісти
Павелко накрався на будівництві футбольних міні-стадіонів. З цього приводу в нього давній конфлікт з Суркісами.
показати весь коментар
18.11.2022 20:26 Відповісти
а еще конфликт потому что павелко прикрывает шахту и ахметова в футболе
показати весь коментар
29.11.2022 16:20 Відповісти
Видать бабушка по горячей сетке работала долго---там пенсии высокие, и раньше с работы уволилась со стажем вредным. И продолжала работать. Копеечка к копеечке---ну вот.
показати весь коментар
18.11.2022 20:36 Відповісти
З Центру комплектування (військкомату) повістки Павелку присилали чи Резніков із замами приносили особисто???
Таких павелків по Україні тисячі, як і тітушок-спортсменів разом із клубами….. Резніков із заступниками про них навідь не знають…
Ну, то таке…
показати весь коментар
18.11.2022 21:11 Відповісти
*** ці всі тварі реально думають шо після війни їм не настане *****?
показати весь коментар
18.11.2022 21:35 Відповісти
Я думаю не варто чекати після війни. треба діяти зразу, бо після війни таких буде дуже багато.....
показати весь коментар
18.11.2022 22:13 Відповісти
нет не настанет - только тупые и наивные могут так думать - народ затурканный зомбирован короче тупой и с памятью как у рыб
показати весь коментар
29.11.2022 16:21 Відповісти
Та немає ніякої корупції, то всьо за "честна заработаниє", мама потужно працювала все життя то й заробила якихось мізерних п'ять лямів. А вам що слабо?!?!?!
показати весь коментар
18.11.2022 22:11 Відповісти
""
показати весь коментар
18.11.2022 22:11 Відповісти
Просто свиня! І ще на волі? Ну і контингент у Зеленського...
показати весь коментар
18.11.2022 22:15 Відповісти
А що тут дивного, воно ж бо саме таке...
показати весь коментар
19.11.2022 06:13 Відповісти
не страшні московські воші, як українські гниди
показати весь коментар
18.11.2022 22:27 Відповісти
Українські гниди відкладені московськими вошами. Бо вони з номенклатури ссср, яку жорсткою селекцією створила для нас московія із негідників і зрадників.
показати весь коментар
19.11.2022 06:41 Відповісти
"У НАС КОРУПЦІЇ НЕМАЄ, БО ВСІ ВИЇХАЛИ"... виїхали, хто нажерся раніше, тепер жеруть "новие лица и парень из народа,,, не ворует"
показати весь коментар
19.11.2022 06:11 Відповісти
У цього ублюдка мати теж любить швидкість.
показати весь коментар
22.11.2022 08:33 Відповісти
 
 