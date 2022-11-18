Мати керівника УАФ Павелка під час війни стала власницею маєтку за понад $5 млн. ФОТО

Зоя Єременко – мати керівника Української асоціації футболу та екснардепа Андрія Павелка, оформила у власність великий будинок та земельну ділянку під Києвом, ринкова вартість яких перевищує $5 млн.

Про це йдеться в сюжеті Олександра Крижанівського для програми "Гроші" (Телеканал 1+1), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Наші гроші.

За даними держреєстру, 19 вересня 2022 року Єременко стала власницею 84 сотки землі та будинку на ній площею1232 кв м. Нерухомість розташована в садовому товаристві "Олена", що в Хотянівці під Києвом.

Ринкова вартість згаданої землі біля $300 тис. А будинок, за розрахунками ріелторів, може коштувати $5 млн і більше.

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В декларації за 2018 рік тоді як народний депутат Павелка вказав, що орендує Хотянівці будинок площею 123 кв м. За візуальними спостереженнями журналістів, схожу площу в маєтку Єременко має будиночок охорони. Натомість, будинок власників виглядає не тільки значно більшим, а і давно обжитим.

За даними програми, саме в цьому будинку 18 жовтня правоохоронці проводили обшуки у одній із справ про розкрадання коштів в УАФ. Хоча сам Павелко обшук заперечував, журналісти продемонстрували оперативну зйомку його проведення. Зокрема, на відео зафіксована тераса з позолоченими меблями, окремі кімната для багатьох десятків пар коштовного чоловічого взуття вартістю в понад $150 тисяч, та кімната з жіночим взуттям, парфумами та сумочками, вартість якого перевищує $50 тис.

Все це свідчить, що в ньому може проживати Андрій Павелко разом з дружиною Катериною Чаус. Хоча офіційно про цю власність Павелком не повідомлялося.

Крім того, журналісти помітили, що територія маєтку Єременко простягається впритул до води через державні землі. Але всупереч законодавству і на відміну від сусідів, маєток Єременко закрив вільний доступ до води стороннім. На державній землі родина Павелка облаштувала стоянку катерів та розкішний приватний пляж

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Андрій Павелко був нардепом у "Блоці Петра Порошенка" та очолював бюджетний комітет Ради, який розподіляв гроші на будівництво футбольних полів та автодоріг

За даними ЗМІ, обшуки 18 жовтня за місцем проживання Андрія Павелка проводила Нацполіція в рамках кримінального провадження №42019000000002229 від 18.10. 2019р. Павелко в цій справі має статус свідка.

Як писали "Наші гроші", правоохоронці розслідують привласнення коштів, які "Федерація футболу України" (попередня назва "УАФ") на чолі Андрієм Павелком через посередника "Ньюпорт Менеджмент Лтд" отримувала від "Союзу Європейських футбольних асоціацій" для розвитку українського футболу.

В жовтні в цій справі отримав підозру, а пізніше запобіжний захід, генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

В червні ЗМІ повідомляли, що з 2018 року поліція не квапилася розслідувати справи керівництва УАФ. Також через дії Офісу генпрокурора не розслідувалися інші кримінальні справи про розкрадання коштів Асоціацією.

У вересні Печерський райсуд Києва заборонив проводити УАФ на наступному конгресі проводити вибори президента та інших осіб до керівних органів асоціації. Планувалося, що саме на цьому конгресі Павелко переобереться президентом Асоціації.