Протягом дня окупанти обстріляли Сумщину з арилерії, ГРАДів і мінометів, - ОВА. ФОТО
Протягом дня ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області. Загарбники випустили по цих територіях 69 мін, снарядів та іншої вибухівки.
Про це повідомив очільник Сумськї ОВА Дмитро Живицький, інфомує Цензор.НЕТ.
У Середино-Будській громаді близько 10:00 по околицях одного з прикордонних сіл армійці рф відкрили вогонь із "Градів". Було 4 "прильоти". І вже ближче до 17:00 з території Росії вівся артилерійський обстріл. Усього 24 "прильоти".
По Білопільській громаді близько 10:00 росіяни випустили по прикордонню 8 мін.
У Шалигинській громаді після 14:00 по двом двоприкордонним селам росіяни вели артилерійський обстріл. Загалом було 33 "прильоти". Снаряди вибухали на людських городах, полях. Є пошкоджені господарчі споруди, автівка.
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)))
Мені й самому ліньки підніматись та волочитись до устемпу. Певно під себе сходю, розслабон-бо...
They want to scare the population there,
so they leave and don't harvest crops,
and have no income.
Additionally, they exercise with new conscripts and mobilized reservists.
Other shellings are by bored army personnel,
as it is during any civil war.
Senseless firings,
rightiously can be called terrorist actions.
з метою окупаціі всієі краіни ,
тому не пиши англійською мовою, так як не всі форумчани ії розуміють 😕
Northern Ireland,
and Scottland wants to leave the United Kingdom.
Spain has separatism in Catalonia and Basque.
There are similarities:
Scottland = Crimea
Catalonia+Basque = Donetzk+Lughansk
As if for example England invades Ireland to de-copperheadify Ireland,
or France invades Spain to de-francofy Spain.
And sorry, English is the only foreign language I'm fluently able to write.