Протягом дня окупанти обстріляли Сумщину з арилерії, ГРАДів і мінометів, - ОВА. ФОТО

Протягом дня ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області. Загарбники випустили по цих територіях 69 мін, снарядів та іншої вибухівки.

Про це повідомив очільник Сумськї ОВА Дмитро Живицький, інфомує Цензор.НЕТ.

У Середино-Будській громаді близько 10:00 по околицях одного з прикордонних сіл армійці рф відкрили вогонь із "Градів". Було 4 "прильоти". І вже ближче до 17:00 з території Росії вівся артилерійський обстріл. Усього 24 "прильоти".



По Білопільській громаді близько 10:00 росіяни випустили по прикордонню 8 мін.



У Шалигинській громаді після 14:00 по двом двоприкордонним селам росіяни вели артилерійський обстріл. Загалом було 33 "прильоти". Снаряди вибухали на людських городах, полях. Є пошкоджені господарчі споруди, автівка.







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