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Новини Фото Війна
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Протягом дня окупанти обстріляли Сумщину з арилерії, ГРАДів і мінометів, - ОВА. ФОТО

Протягом дня ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області. Загарбники випустили по цих територіях 69 мін, снарядів та іншої вибухівки.

Про це повідомив очільник Сумськї ОВА Дмитро Живицький, інфомує Цензор.НЕТ.

Протягом дня окупанти обстріляли Сумщину з арилерії, ГРАДів і мінометів, - ОВА 01

У Середино-Будській громаді близько 10:00 по околицях одного з прикордонних сіл армійці рф відкрили вогонь із "Градів". Було 4 "прильоти". І вже ближче до 17:00 з території Росії вівся артилерійський обстріл. Усього 24 "прильоти".

По Білопільській громаді близько 10:00 росіяни випустили по прикордонню 8 мін.

У Шалигинській громаді після 14:00 по двом двоприкордонним селам росіяни вели артилерійський обстріл. Загалом було 33 "прильоти". Снаряди вибухали на людських городах, полях. Є пошкоджені господарчі споруди, автівка. 

Протягом дня окупанти обстріляли Сумщину з арилерії, ГРАДів і мінометів, - ОВА 02
Протягом дня окупанти обстріляли Сумщину з арилерії, ГРАДів і мінометів, - ОВА 03
Протягом дня окупанти обстріляли Сумщину з арилерії, ГРАДів і мінометів, - ОВА 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Білопільської громади Сумщини. ФОТОрепортаж

Протягом дня окупанти обстріляли Сумщину з арилерії, ГРАДів і мінометів, - ОВА 05
Протягом дня окупанти обстріляли Сумщину з арилерії, ГРАДів і мінометів, - ОВА 06

Автор: 

обстріл (29105) Сумська область (3862)


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Топ коментарі
+3
обстріляли Сумину

Львівину, Чернігівину, Харківину...
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18.11.2022 22:25 Відповісти
+2
Сьогодні розмовляв з нашими. "На Сумині" Дали 3,14зди 3,14дорам. Все буде Україна!!!!
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18.11.2022 23:04 Відповісти
+1
Ге ж.
Певно, пальчик спух, болісно тицяти. Або просто літер забагато, *****...
)))
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18.11.2022 22:33 Відповісти
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обстріляли Сумину

Львівину, Чернігівину, Харківину...
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18.11.2022 22:25 Відповісти
З арилерії
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18.11.2022 22:29 Відповісти
Ге ж.
Певно, пальчик спух, болісно тицяти. Або просто літер забагато, *****...
)))
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18.11.2022 22:33 Відповісти
Дійсно.
Мені й самому ліньки підніматись та волочитись до устемпу. Певно під себе сходю, розслабон-бо...
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18.11.2022 22:43 Відповісти
Weeend ...
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18.11.2022 22:41 Відповісти
Ой, вибачте, Weekend ...
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18.11.2022 22:42 Відповісти
Если этой сраной эрефии не сломать хребет, то она по всем территории Украины устроит то, чем она занимались 8 лет с территории лугондонии.
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18.11.2022 22:42 Відповісти
Rich, dark-brown (black) soil.

They want to scare the population there,
so they leave and don't harvest crops,
and have no income.

Additionally, they exercise with new conscripts and mobilized reservists.

Other shellings are by bored army personnel,
as it is during any civil war.

Senseless firings,
rightiously can be called terrorist actions.
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18.11.2022 22:52 Відповісти
В Україні немає громадянськоі війни , а є війна росіі проти нашоі краіни ,
з метою окупаціі всієі краіни ,
тому не пиши англійською мовою, так як не всі форумчани ії розуміють 😕
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18.11.2022 23:54 Відповісти
There is still the thread of Civil War in
Northern Ireland,
and Scottland wants to leave the United Kingdom.

Spain has separatism in Catalonia and Basque.

There are similarities:

Scottland = Crimea

Catalonia+Basque = Donetzk+Lughansk

As if for example England invades Ireland to de-copperheadify Ireland,
or France invades Spain to de-francofy Spain.

And sorry, English is the only foreign language I'm fluently able to write.
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19.11.2022 00:21 Відповісти
Сьогодні розмовляв з нашими. "На Сумині" Дали 3,14зди 3,14дорам. Все буде Україна!!!!
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18.11.2022 23:04 Відповісти
На Сумщине с самого начала войны выдают п....лин фашистам .
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19.11.2022 00:12 Відповісти
 
 