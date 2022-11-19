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Новини Фото Війна
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ЗСУ завдали ударів по скупченням росіян на Кінбурнській косі та в районі Олешків, - ОК "Південь". ФОТО

Збройні Сили України вдарили по скупченнях російських окупантів на Кінбурнській косі та в районі Олешків.

Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Військові заявляють, що противник веде оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, облаштовує фортифікації із заглибленням у територію регіону, а також перекидає підрозділи на максимальну відстань від зони ураження української артилерії.

Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневих завдання — на Кінбурнській косі вражено район зосередження живої сили, озброєнь та техніки росіян. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.

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"На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Демілітарізовано 7 рашистів та 2 одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ завдали ударів по скупченням росіян на Кінбурнській косі та в районі Олешків, - ОК Південь 01

Фото: На Кінбурнській косі знищено сім росіян, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, а також пункт базування ворога.

На лівому березі Дніпра попередні втрати противника склали 26 осіб та два танки в районі Олешків.

Автор: 

армія рф (17801) ліквідація (4069) Миколаївська область (2295) знищення (7542) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+12
Каждый оккупант, который пришел на чужую землю, должен быть УНИЧТОЖЕН!
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19.11.2022 00:13 Відповісти
+12
руцкие говорят, что россия начала войну, потому что Украина обстреливала донбасс.

Так то, что украина обстреливала донбасс (по их словам), дает право россии прийти и украсть у Украины Херсонскую и Запорожскую области? Так это работает?

Это обычная оккупационная, имперская, захватническая война. россия просто ищет оправдания.

то за донбасс, то из-за вступления в нато, то из-за биолабораторий, то из-за грязной бомбы, то из-за боевых комаров, то украинцы нацисты, то борьба с сатанистами, то борьба с "шайтанами", то против того что ес навязывает лгбт и заставляет русских в жопу *******...

в уставе оон есть статья, что нельзя ничего выдвигать как причину войны. потому что страны, во время оккупационных войн всегда придумывают всякие благие причины. оон изучало мировую историю войн, и на основе этого приняло такую статью.
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19.11.2022 00:23 Відповісти
+10
Не наша а всяких хайпожерів дрестовичів та дєрмаків. Вже проскочило в тг що ті десантники на човнах атакували не косу. Це був морський спецназ з бойовими плавцями - щось атакували на лівобережжі а плавці обійшли під водою і вдарили з тили. Х..з..н.. де
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19.11.2022 00:10 Відповісти
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брехня разом із правдою і тому таке. там орки були і є.
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19.11.2022 00:07 Відповісти
Не наша а всяких хайпожерів дрестовичів та дєрмаків. Вже проскочило в тг що ті десантники на човнах атакували не косу. Це був морський спецназ з бойовими плавцями - щось атакували на лівобережжі а плавці обійшли під водою і вдарили з тили. Х..з..н.. де
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19.11.2022 00:10 Відповісти
Роман Костенко розповів, що зараз там сіра зона, тобто можуть бути невеликі мобільні підрозділи, але обладнаних оборонних рубежів там не має
https://www.youtube.com/watch?v=etMPeOkls8c
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19.11.2022 01:20 Відповісти
Ой, як то добре! От аби ще те озброєння, що нам надають, зробило б з Бєльбека та Севастополя чергову Чорнобаївку - взагалі б добре було!
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19.11.2022 00:10 Відповісти
І де ж ФОТОрепортаж?
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19.11.2022 00:10 Відповісти
Эта коса давно уже серая зона. Главное- не давать оркам оттуда обстреливать Николаев с Очаковом.
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19.11.2022 00:12 Відповісти
Каждый оккупант, который пришел на чужую землю, должен быть УНИЧТОЖЕН!
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19.11.2022 00:13 Відповісти
руцкие говорят, что россия начала войну, потому что Украина обстреливала донбасс.

Так то, что украина обстреливала донбасс (по их словам), дает право россии прийти и украсть у Украины Херсонскую и Запорожскую области? Так это работает?

Это обычная оккупационная, имперская, захватническая война. россия просто ищет оправдания.

то за донбасс, то из-за вступления в нато, то из-за биолабораторий, то из-за грязной бомбы, то из-за боевых комаров, то украинцы нацисты, то борьба с сатанистами, то борьба с "шайтанами", то против того что ес навязывает лгбт и заставляет русских в жопу *******...

в уставе оон есть статья, что нельзя ничего выдвигать как причину войны. потому что страны, во время оккупационных войн всегда придумывают всякие благие причины. оон изучало мировую историю войн, и на основе этого приняло такую статью.
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19.11.2022 00:23 Відповісти
Донбасс обстреливали Моторолы и Дремовы. Что касается последней макаки, есть документированные случаи системных миномётных обстрелов Шахтёрска.
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19.11.2022 08:26 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.11.2022 00:46 Відповісти
Хрен пойми шо там на левобережье за движение....5 дней чуть ли не рассказывали что наши у скадовска бегают а олешки наши а теперь эта инфа....надеюсь наши просто хитрят и идёт ложное информирование противника.
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19.11.2022 00:48 Відповісти
Каломарахфона обдивилися?
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19.11.2022 09:32 Відповісти
А хто підкаже, де на мапі знаходиться Кінбурнська коса ????
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19.11.2022 03:56 Відповісти
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19.11.2022 04:04 Відповісти
де ви таку контурну мапу намацали? з населеним пунктом -Алёшки..ше б Адєсса написали
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19.11.2022 08:26 Відповісти
Дійсно, як Олешки перетворилися в "Алёшки". Там і близько не було Альошек, там була Олешківська Січ, де жили і розвивалися козаки. А Албошкі прийшли зараз їх повбивати і пограбувати.
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19.11.2022 08:43 Відповісти
Это такое место откуда выжившие орки будет бегать вплавь в сторону Крыма. Ибо отступать будет негде. К большой радости бычкам и крабикам в связи с наступлением зимы.
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19.11.2022 14:43 Відповісти
Голую пристань будут брать солдаты НАТО, естественно, тоже голые.
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19.11.2022 07:34 Відповісти
Мiсцевi молодицi готовi вже зустрiчати тих афроамериканцiв..Начуванi..))
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19.11.2022 09:35 Відповісти
Что ты сейчас перданул, Ифан?
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19.11.2022 09:36 Відповісти
Исключительно голые негры танцующие на танках Абрамс.
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19.11.2022 14:45 Відповісти
 
 