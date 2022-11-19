ЗСУ завдали ударів по скупченням росіян на Кінбурнській косі та в районі Олешків, - ОК "Південь". ФОТО

Збройні Сили України вдарили по скупченнях російських окупантів на Кінбурнській косі та в районі Олешків.

Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Військові заявляють, що противник веде оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, облаштовує фортифікації із заглибленням у територію регіону, а також перекидає підрозділи на максимальну відстань від зони ураження української артилерії.

Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневих завдання — на Кінбурнській косі вражено район зосередження живої сили, озброєнь та техніки росіян. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.

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"На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Демілітарізовано 7 рашистів та 2 одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано", - йдеться у повідомленні.

Фото: На Кінбурнській косі знищено сім росіян, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, а також пункт базування ворога.

На лівому березі Дніпра попередні втрати противника склали 26 осіб та два танки в районі Олешків.