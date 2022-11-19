ЗСУ завдали ударів по скупченням росіян на Кінбурнській косі та в районі Олешків, - ОК "Південь". ФОТО
Збройні Сили України вдарили по скупченнях російських окупантів на Кінбурнській косі та в районі Олешків.
Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Військові заявляють, що противник веде оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, облаштовує фортифікації із заглибленням у територію регіону, а також перекидає підрозділи на максимальну відстань від зони ураження української артилерії.
Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневих завдання — на Кінбурнській косі вражено район зосередження живої сили, озброєнь та техніки росіян. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.
"На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Демілітарізовано 7 рашистів та 2 одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано", - йдеться у повідомленні.
Фото: На Кінбурнській косі знищено сім росіян, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, а також пункт базування ворога.
На лівому березі Дніпра попередні втрати противника склали 26 осіб та два танки в районі Олешків.
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Так то, что украина обстреливала донбасс (по их словам), дает право россии прийти и украсть у Украины Херсонскую и Запорожскую области? Так это работает?
Это обычная оккупационная, имперская, захватническая война. россия просто ищет оправдания.
то за донбасс, то из-за вступления в нато, то из-за биолабораторий, то из-за грязной бомбы, то из-за боевых комаров, то украинцы нацисты, то борьба с сатанистами, то борьба с "шайтанами", то против того что ес навязывает лгбт и заставляет русских в жопу *******...
в уставе оон есть статья, что нельзя ничего выдвигать как причину войны. потому что страны, во время оккупационных войн всегда придумывают всякие благие причины. оон изучало мировую историю войн, и на основе этого приняло такую статью.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!