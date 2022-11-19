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Новини Фото Війна
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Встановлено ще 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу України.

Під час слідчо-оперативних дій встановлено особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисники входили до складу створених агресором "территориальных избирательных комиссий" в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.

Серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на "посадах" так званих голів "теризбиркомов".

Встановлено ще 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області, - СБУ 01

Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.

Зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівським інформресурсів.

Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків" та їх направлення до окупаційної адміністрації.

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"У подальшому ворог використовував установчі дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських "кураторів".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12954) Запорізька область (3731) колабораціонізм (1170) псевдореферендум (194)


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Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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19.11.2022 10:26 Відповісти
кучка дегенератів в яких немає нічого святого окрім наживи
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19.11.2022 10:29 Відповісти
Які перебувають в районах півдня і сходу зданих найвеличнішим без бою.
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19.11.2022 10:43 Відповісти
К стенке, сучье семя!
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19.11.2022 10:54 Відповісти
СБУ вже виявила зрадників, які розмінували Чонгар? Чи не на часі?
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19.11.2022 11:07 Відповісти
Червоний штамп не Підозра, Піздота повинен бути.
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19.11.2022 11:26 Відповісти
 
 