За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. ФОТОрепортаж

У межах "Зернової ініціативи" упродовж останніх двох днів з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, сьогодні відправлено балкер BOZBURUN-M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН у рамках допомоги країнам Африки та Азії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

Загалом із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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