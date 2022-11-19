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За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. ФОТОрепортаж

У межах "Зернової ініціативи" упродовж останніх двох днів з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, сьогодні відправлено балкер BOZBURUN-M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН у рамках допомоги країнам Африки та Азії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

Загалом із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи 01
За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи 02
За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи 03

Автор: 

зерно (3133) Одеса (5498) порт (2057) експорт (4513)


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Топ коментарі
+3
Зелений зрадник завжди ******** *****.
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19.11.2022 11:11 Відповісти
+3
Нужно же кормить сирийских и иранских ублюдков!
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19.11.2022 11:48 Відповісти
+2
Ще гірше. Що виторгували собі кацапи за те, що дозволили цю гівняну "ініціативу". Зняття санкцій з "сєльхозбанка" і експорт свого аміака через Одесу від час війни? Якось про це мовчать.
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19.11.2022 10:59 Відповісти
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Свіжоспечений кацап завітав на Цензор.
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19.11.2022 11:06 Відповісти
Ще гірше. Що виторгували собі кацапи за те, що дозволили цю гівняну "ініціативу". Зняття санкцій з "сєльхозбанка" і експорт свого аміака через Одесу від час війни? Якось про це мовчать.
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19.11.2022 10:59 Відповісти
це зрада
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19.11.2022 11:21 Відповісти
Зеля робить усе щоб Путлер був завжди рукотиснутим.
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19.11.2022 11:00 Відповісти
Зелений зрадник завжди ******** *****.
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19.11.2022 11:11 Відповісти
На першому фото видно портовий перевантажувач які роблять на заводі де я працював.
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19.11.2022 11:08 Відповісти
Нужно же кормить сирийских и иранских ублюдков!
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19.11.2022 11:48 Відповісти
А ще ефіопських, єменських та афганських дружбанів рашки агрессора 😠

Ці голосують в ООН проти України
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19.11.2022 12:03 Відповісти
Договорняки західа з ****** будуть коштувати мільйони життів, не тільки українців як ці потвори думають, а німців, французів, британців та інших.
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19.11.2022 12:19 Відповісти
 
 