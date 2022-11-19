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Новини Фото Війна
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Тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою виявили у Херсоні, - Нацполіція

Слідчі поліції фіксують наслідки воєнних злочинів військ РФ на Херсонщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, пошкоджень та руйнувань зазнали населені пункти Бериславського району внаслідок обстрілу російською армією з артилерії різних типів. Також окупанти з лівобережжя обстріляли кілька районів Херсона з реактивних систем залпового вогню, є пошкодження будівель. За минулу добу поліція зареєструвала та опрацювала 265 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події на території Херсонської області.

"У державній зраді викрито жителя Білозерської громади, який перейшов на бік ворога та передавав інформацію військовим РФ щодо місцезнаходження своїх односельців з проукраїнською позицією. Зраднику може загрожувати позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна", - йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою виявили у Херсоні, - Нацполіція 01
Тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою виявили у Херсоні, - Нацполіція 02
Тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою виявили у Херсоні, - Нацполіція 03
Тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою виявили у Херсоні, - Нацполіція 04

Також зазначається, що між селами Киселівка та Мирне Білозерської громади на ворожій міні підірвався вантажний автомобіль. Люди не постраждали, авто ремонту не підлягає. Ще одна людина підірвалася на міні, закладеній російськими військовими на території Білозерської громади. У Бериславському районі місцевий житель наступив на ворожу міну, нині потерпілий в лікарні.

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"В Херсоні під час проведення стабілізаційних заходів виявлено тіло чоловіка із зав'язаними руками та з вогнепальним пораненням голови. Особа загиблого та обставини смерті встановлюються", - зазначають у Нацполіції.

З Бериславського району надійшло повідомлення, що під зруйнованим мостом місцевий житель виявив тіло односельця. Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка.

В поліцію звернувся житель Херсона. Він повідомив, що у період окупації міста до його квартири прийшли російські військові, провели незаконний обшук, забрали мисливську зброю та документи на неї. Самого заявника окупанти викрали та 5 діб протримали в одній з катівень, після чого відпустили.

Ще один житель Херсона став жертвою російських катів. Чоловік повідомив поліцейським, що рухався на своєму автомобілі по Бериславському шосе у напрямку с. Дар’ївка. Його зупинили російські військові, відібрали у заявника зброю, після чого відвезли чоловіка у невідоме йому місце, де знущались та катували, вибивали зізнання у причетності до місцевого руху опору.

Поліція Херсонщини працює над тим, щоб максимально задокументувати всі злочини, які були вчинені військовими РФ на території області, і вони не мають строку давності. Всі винуватці нестимуть відповідальність і будуть покарані згідно з законодавством.

Автор: 

армія рф (17801) Нацполіція (15270) Херсон (3434) воєнні злочини (1876) Херсонська область (5874)


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руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.11.2022 10:58 Відповісти
Метод НКВС та ГЕСТАПО яке вчилось у совітів.
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19.11.2022 11:01 Відповісти
...і якось непомітно пройшла дата - , "...2 листопада 1708 року, зайшли на територію Батурина та підступно напали на оборонців фортеці. Незважаючи на запеклий супротив гарнізону, протягом двох годин, московські війська завершили захоплення міста. Захопивши місто, московити вчинили наругу над мешканцями міста, яким рубали та розтрощували голови, ґвалтували жінок, катували всіх, починаючи від немовлят, жінок і дідів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-19 [19]"
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19.11.2022 11:13 Відповісти
Московська орда яка є жахіттям усіх хто з нею, на своє нещастя, межує
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19.11.2022 11:19 Відповісти
І не лише межує - "Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." - Howard Phillips Lovecraft, 20 августа 1890, Провиденс, Род-Айленд, США - 15 марта 1937, там же) - американский писатель и поэт, писавший в жанрах ужасов, мистики, совмещая их в оригинальном стиле.
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19.11.2022 11:22 Відповісти
В Україні має бути посол в Ватікані, та він має інформувати Папу Римського про гуманізм російських військ згідно з творами Достоєвського.
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19.11.2022 11:20 Відповісти
Імперії без насилля і масових репресій - не існує. Кровоприношення є продовження життя для існування імперії. Ця остання імперія на території Европи за ради миру і спокою на континенті повинна бути зруйнована остоточно.
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19.11.2022 11:24 Відповісти
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19.11.2022 11:26 Відповісти
Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. Наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому. Оце відповідь преЗЕдента вови на всі злочини і вбивства русні в Херсоні...і не тільки в Херсоні!
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19.11.2022 11:41 Відповісти
 
 