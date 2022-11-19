Тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою виявили у Херсоні, - Нацполіція

Слідчі поліції фіксують наслідки воєнних злочинів військ РФ на Херсонщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, пошкоджень та руйнувань зазнали населені пункти Бериславського району внаслідок обстрілу російською армією з артилерії різних типів. Також окупанти з лівобережжя обстріляли кілька районів Херсона з реактивних систем залпового вогню, є пошкодження будівель. За минулу добу поліція зареєструвала та опрацювала 265 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події на території Херсонської області.

"У державній зраді викрито жителя Білозерської громади, який перейшов на бік ворога та передавав інформацію військовим РФ щодо місцезнаходження своїх односельців з проукраїнською позицією. Зраднику може загрожувати позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна", - йдеться у повідомленні.









Також зазначається, що між селами Киселівка та Мирне Білозерської громади на ворожій міні підірвався вантажний автомобіль. Люди не постраждали, авто ремонту не підлягає. Ще одна людина підірвалася на міні, закладеній російськими військовими на території Білозерської громади. У Бериславському районі місцевий житель наступив на ворожу міну, нині потерпілий в лікарні.

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"В Херсоні під час проведення стабілізаційних заходів виявлено тіло чоловіка із зав'язаними руками та з вогнепальним пораненням голови. Особа загиблого та обставини смерті встановлюються", - зазначають у Нацполіції.

З Бериславського району надійшло повідомлення, що під зруйнованим мостом місцевий житель виявив тіло односельця. Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка.

В поліцію звернувся житель Херсона. Він повідомив, що у період окупації міста до його квартири прийшли російські військові, провели незаконний обшук, забрали мисливську зброю та документи на неї. Самого заявника окупанти викрали та 5 діб протримали в одній з катівень, після чого відпустили.

Ще один житель Херсона став жертвою російських катів. Чоловік повідомив поліцейським, що рухався на своєму автомобілі по Бериславському шосе у напрямку с. Дар’ївка. Його зупинили російські військові, відібрали у заявника зброю, після чого відвезли чоловіка у невідоме йому місце, де знущались та катували, вибивали зізнання у причетності до місцевого руху опору.

Поліція Херсонщини працює над тим, щоб максимально задокументувати всі злочини, які були вчинені військовими РФ на території області, і вони не мають строку давності. Всі винуватці нестимуть відповідальність і будуть покарані згідно з законодавством.