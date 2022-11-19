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ДБР знайшло повний список зрадників, які пішли служити в "поліцію" в Херсоні. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР знайшли повний перелік зрадників, що несли службу у "поліції рашистів".

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слідчі виявили "Журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Окремо вони знайшли повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціантів.

"Позивні заслуговують окремої уваги. Зрадники обрали собі такі: "Дукалис, Кобра, Джокер, Килер, Купець, Мать, Вано", - зауважили в ДБР.

Один зі зрадників, "Вано", - колишній український поліцейський. Під час окупації він разом із росіянами обшукував своїх колег. Отримав від окупантів "звання майора", грамоту і посаду "заступника начальника відділу управління".

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Кораборантам готують повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111).

Їм загрожуватиме ув’язнення терміном аж до довічного.

ДБР знайшло повний список зрадників, які пішли служити в поліцію в Херсоні 01
ДБР знайшло повний список зрадників, які пішли служити в поліцію в Херсоні 02
ДБР знайшло повний список зрадників, які пішли служити в поліцію в Херсоні 03
ДБР знайшло повний список зрадників, які пішли служити в поліцію в Херсоні 04
ДБР знайшло повний список зрадників, які пішли служити в поліцію в Херсоні 05
ДБР знайшло повний список зрадників, які пішли служити в поліцію в Херсоні 06
ДБР знайшло повний список зрадників, які пішли служити в поліцію в Херсоні 07

Автор: 

Нацполіція (15270) Херсон (3434) державна зрада (1714) ДБР (3552) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+20
Повідомили про це для того, щоб встигли втекти?
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19.11.2022 11:37 Відповісти
+12
И все предатели- достойные щенки ублюдка Авакова!! Почему эта мразь не арестована , вместе со своей подстилкой Антониной Геращенко?
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19.11.2022 11:46 Відповісти
+11
то ли дело Слуги Народа - ни одного предавшего
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19.11.2022 12:32 Відповісти
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19.11.2022 11:35 Відповісти
Повідомили про це для того, щоб встигли втекти?
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19.11.2022 11:37 Відповісти
Саме так
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19.11.2022 11:39 Відповісти
Чому втекти, сране ДБР буде просто рекомендувати знову прийняти їх на службу адже для них це норма.
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19.11.2022 16:09 Відповісти
Агласітє вєсь спісак пажалуйста...
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19.11.2022 11:38 Відповісти
И почётная грамота даже есть...в Сибирь.
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19.11.2022 13:28 Відповісти
І що, медалі їм роздадуть?
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19.11.2022 11:44 Відповісти
И все предатели- достойные щенки ублюдка Авакова!! Почему эта мразь не арестована , вместе со своей подстилкой Антониной Геращенко?
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19.11.2022 11:46 Відповісти
Аваков из НФ, так там все такие. Особенно ублюдки те, кто голосовал за этот НФ
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19.11.2022 11:57 Відповісти
то ли дело Слуги Народа - ни одного предавшего
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19.11.2022 12:32 Відповісти
интеллигентного человека видно невооруженным взглядом
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19.11.2022 13:14 Відповісти
Не, не Авакова.

А достойные щенки Януковича и Ахметова...
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19.11.2022 15:46 Відповісти
Не забудьте так же про работников военкомата, убс, рбд, прокуратуры.
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19.11.2022 11:53 Відповісти
Поліція взагалі специфічна фауна. Багато хто без вагань готовий іти на співпрацю з окупантом під приводом "захисту правопорядку". Таке універсальне виправдання колабораціонізму. Ті, хто "спалився" - лише верхівка айсберга. Насправді ж майстрів кийка та швабри значно більше.
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19.11.2022 12:02 Відповісти
Хочуть дати медаль з занєсєнієм в грудну клєтку .
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19.11.2022 12:06 Відповісти
"Один зі зрадників, - колишній український поліцейський"
"ОДИН"?!
Корупционное дно - ДБР, продолжает отмазывать "своих". Фамилии предателей почему стыдливо заретушировали? Типа, никто не догадался, что там 90% бывшие или действующие полицейские.
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19.11.2022 12:21 Відповісти
Блин, Вано - це не той мент из Каховки, шо занимался бахчой, морив голодом барашек, тримав крамницю, поеднуючи бизнес с роботой в ментовке?
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19.11.2022 12:31 Відповісти
всё может быть - ведь он закончил орловскую школу милиции...!
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19.11.2022 12:35 Відповісти
Если еще существует ментовская ветка. где каховский мент выпасался - дулю iй... Теперь я понял почему меня там забанил "хозяин".
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19.11.2022 12:38 Відповісти
его ветки нет - есть только ветка адекВатных...!
но там все они языки в жопу засунули...!\только сепаратистка из Италии пытается вякать - безуспешно...\
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19.11.2022 12:43 Відповісти
Она все еще - с погонялом италена? Неврастенических кровей та акушерка.
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19.11.2022 12:46 Відповісти
Тю, какая она там акушерка... Присматривает за похлебку за моченедержащими, калатающими челюстью итальяшками.
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19.11.2022 12:47 Відповісти
да там комплекс - у неё каждый раз новый ник...\по счёту пациентов этой сиделки...\
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19.11.2022 12:49 Відповісти
... терпилой она будет , если не среагирует, хотя пофиг , главное, шо мы очищаемся от сепарни, в том числе и на востоке... К всему муйлуша зачинщик, бо так бы у нас рука не поднялась на той непотрiб.
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19.11.2022 12:54 Відповісти
о
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19.11.2022 12:56 Відповісти
Мож у нее - раздвоение личности и она сама там - пациентка?
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19.11.2022 12:57 Відповісти
Кстати, это из-за нее на ментовской(недоадекВАТНОЙ) меня забанили. Ей богу, все они там сидят, нос не кажут. Получается сепарки знают свое место, где правильно себя засветить...
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19.11.2022 13:06 Відповісти
Перевертні у погонах
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19.11.2022 12:31 Відповісти
Для цього списки не потрібні. Просто допросіть зрадника - керівника який втік 27 лютого і полишив Херсонську ТРО на розстріл в Бузковому парку
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19.11.2022 12:48 Відповісти
Всех предателей фамилии заботливо заблюрили, а вот ФИО одной бабы-мента обожательницы путина нет. Видать не поделилась с начальством.
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19.11.2022 12:56 Відповісти
А чому розмили прізвища? Хочется подивитися чи є знайомі.
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19.11.2022 13:45 Відповісти
О список нових кандидатів в раду..?
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19.11.2022 14:13 Відповісти
А коли опублікують список штатних і нештатних працівників кгб ссср?вони не тільки любили російський світ а ще здавали всіх..
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19.11.2022 14:17 Відповісти
Щас все переизберутся в ze команду там таких любят
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19.11.2022 15:05 Відповісти
Всех назначить чиновниками в администрацию, сейчас это в тренде😂😂
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19.11.2022 16:58 Відповісти
 
 