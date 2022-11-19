ДБР знайшло повний список зрадників, які пішли служити в "поліцію" в Херсоні. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР знайшли повний перелік зрадників, що несли службу у "поліції рашистів".

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, повідомляє Цензор.НЕТ.

Слідчі виявили "Журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Окремо вони знайшли повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціантів.

"Позивні заслуговують окремої уваги. Зрадники обрали собі такі: "Дукалис, Кобра, Джокер, Килер, Купець, Мать, Вано", - зауважили в ДБР.

Один зі зрадників, "Вано", - колишній український поліцейський. Під час окупації він разом із росіянами обшукував своїх колег. Отримав від окупантів "звання майора", грамоту і посаду "заступника начальника відділу управління".

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Кораборантам готують повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111).

Їм загрожуватиме ув’язнення терміном аж до довічного.













