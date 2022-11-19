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​На Запоріжжі до 15 років за ґратами засуджено учасника "ДНР". ФОТО

У лютому 2022 року мешканець Тореза, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що у лютому 2022 року мешканець Тореза, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно перейшов на бік ворога. Він вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій "ДНР". Перебуваючи на посадах стрілка та командира різних підрозділів "народної міліції ДНР", виконував злочинні накази командирів російських військ.

Засуджений здійснював оборону визначених бойових позицій, чергував та забезпечував контрольно-пропускні функції на блокпостах. Також він брав безпосередню участь на боці РФ у бойових зіткненнях проти українських захисників на території Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час здійснення оборони рубежів з метою утримання тимчасово окупованої території Пологівського району чоловік був взятий у полон підрозділами ЗСУ.

За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

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​На Запоріжжі до 15 років за ґратами засуджено учасника ДНР 01

Автор: 

суд (11736) Запорізька область (3731) державна зрада (1714) НЗФ (18) Офіс Генпрокурора (3276)


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Цікаво, чи є якісь неофіційні правила поводження зі зрадниками на зоні?
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19.11.2022 12:08 Відповісти
Дамбаський яничар.
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19.11.2022 12:12 Відповісти
а чому обличчя ховаєте, адже вже є вирок?
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19.11.2022 12:41 Відповісти
Там така ж одухотворєнная харя як і у міссіс Криму. Хоча я з Вами цілком згоден суд відбувся- можна і показати героя. Тільки мало дали.
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19.11.2022 15:26 Відповісти
Уберите пиксели с лица!

Он уже осуждён. Какие секреты вы скрываете от народа?!

Этого предателя надо показывать крупным планом.

С фамилией. Именем, Отчеством.

А не стыдливо писать -« мешканец Тереза».

В США фото преступников и разыскиваемых вывешивают на всех столбах.
Цель- предупредить граждан об опасности, ичто бы другим не повадно было.
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19.11.2022 15:43 Відповісти
З цим агентом ***** усе 👍зрозуміло✊👏, а як там тітішня🤬, що убила Захисника України в Столиці Києві???
Мабуть, привладні «потіхамувлєс мусолять», чи відстоюють позицію Захисників України, які життям протистоять рашистам *****??.
Монастирський з Резніковим та Стефанішиною, дивно мовчазні😡😠🤔🤯🫢‼️🇺🇦⚔️
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21.11.2022 00:03 Відповісти
 
 