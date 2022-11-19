Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися. ФОТОрепортаж

Пункти Незламності облаштовують у деокупованому Херсоні. Всередині можна буде зігрітися, зарядити телефон та скористатися інтернетом.

Про це повідомив у фейсбуці очільник ДСНС Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"В Херсоні досі немає електрики. Тому Пункти Незламності будуть слугувати допомогою для українців, яким потрібно зігрітися, скористатися інтернетом та зарядити телефон. Відновлюємо життєзабезпечення разом!", - зазначив він.

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