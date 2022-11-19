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Новини Фото Війна
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Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися. ФОТОрепортаж

Пункти Незламності облаштовують у деокупованому Херсоні. Всередині можна буде зігрітися, зарядити телефон та скористатися інтернетом.

Про це повідомив у фейсбуці очільник ДСНС Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"В Херсоні досі немає електрики. Тому Пункти Незламності будуть слугувати допомогою для українців, яким потрібно зігрітися, скористатися інтернетом та зарядити телефон. Відновлюємо життєзабезпечення разом!", - зазначив він.

Також читайте: "Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - Зеленський

Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися 01
Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися 02
Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися 03
Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися 04
Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися 05
Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися 06
Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися 07

Автор: 

зима (150) Херсон (3434) електроенергія (6253)


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Топ коментарі
+11
Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. Наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому... Якби Стремоусов був живий він теж став радником?
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19.11.2022 12:04 Відповісти
+6
Можна вигадувати будь які мужні слова для назви подібних палаток для обігріву, життя чи просто виживання. Але більше користі принесе дійство яке змусить кацапів робити подібні палатки у своїх містах та селах. Ніщо так не змінює людину як добре слово підкріплене хорошою пі с дюліною. Інакше ніяк. Інакше замість українських міст будуть тільки подібні шалаші. І це не спасе людей навіть якщо їх дуже патріотично називати.
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19.11.2022 12:44 Відповісти
+6
Там нужны в огромных кол-вах теплые палатки и буржуйки. И не важно, с интернетом или нет. Люди греться должны, не октябрь на дворе.
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19.11.2022 13:00 Відповісти
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Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. Наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому... Якби Стремоусов був живий він теж став радником?
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19.11.2022 12:04 Відповісти
Депутат від ОПЗЖ Стельмашенко не буде радником голови Херсонської ОВА Джерело:
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20.11.2022 14:45 Відповісти
А що там зі зрадниками Садохіним і Кулінічем?
Вже розкрито всю злочинну організацію, яка допомогала їм здавати Південь, і Херсон зокрема? Вони вдвох розмінували виходи з Криму?
Чи обміняли вже його тишки-нишки?
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19.11.2022 12:05 Відповісти
Какая глупость! Приказ на разминирование могли отдать только 3 человека- президент страны, министр обороны , начальник генштаба!
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19.11.2022 12:11 Відповісти
Забув ще д'єрмака назвати. Швидше за все це його ідея!
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19.11.2022 12:17 Відповісти
Зе віддав і пішло далі. Шо тут розмірковувати. Ви допускаєте, що це могло відбутися поза Зе?
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19.11.2022 12:20 Відповісти
про розмінування помилкове судження, адже кацапи пройшли по дорогам які ніколи не були заміновані...Питання не в розмінуванні, а в тому чому не було ЗАМІНОВАНО!
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19.11.2022 15:03 Відповісти
Назву вигадував політтехнолог з ОПи?
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19.11.2022 12:12 Відповісти
А не можна було назвати це пунктами допомоги чи обігріву? Що це за чорновий популізм, ви ще там почніть вивішувати таблички про скумбрію по 8 від першої леді.
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19.11.2022 12:39 Відповісти
Можна вигадувати будь які мужні слова для назви подібних палаток для обігріву, життя чи просто виживання. Але більше користі принесе дійство яке змусить кацапів робити подібні палатки у своїх містах та селах. Ніщо так не змінює людину як добре слово підкріплене хорошою пі с дюліною. Інакше ніяк. Інакше замість українських міст будуть тільки подібні шалаші. І це не спасе людей навіть якщо їх дуже патріотично називати.
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19.11.2022 12:44 Відповісти
і яке дійство пан пропонує зробити, щоб кацапи почали турбуватися про своїх власних громадян? "свої мозги не вложиш", ні свою душу.
Може людині і допоможе добре слово, але кацапу - точно ні.
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21.11.2022 08:58 Відповісти
Можливо вами не так був прочитаний мій допис. Там немає нічого про турботу кацапів за своїх громадян. А дійство - це необхідність руйнування кацапських міст. Те що вони роблять зараз з нами. Хороше слово та п... -це взято з вислову містера Аль Капоне.
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21.11.2022 09:49 Відповісти
Там нужны в огромных кол-вах теплые палатки и буржуйки. И не важно, с интернетом или нет. Люди греться должны, не октябрь на дворе.
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19.11.2022 13:00 Відповісти
koly nastaye nich, staye duzhe holodno i mozhna vmerty 💀 in the street
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20.11.2022 18:43 Відповісти
від кадрових новин з Хепсона голова іде обертом...Янушевіч гівно "ригівське" це тільки початок був! Почитав "Джокер" і в **** повному
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19.11.2022 15:05 Відповісти
Всі кадри в ОПі так чи інакше пов'язані з ПР. Починаючи із Зе, який у 2004 році "топив" за януковича.
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21.11.2022 09:15 Відповісти
 
 