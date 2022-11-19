Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися. ФОТОрепортаж
Пункти Незламності облаштовують у деокупованому Херсоні. Всередині можна буде зігрітися, зарядити телефон та скористатися інтернетом.
Про це повідомив у фейсбуці очільник ДСНС Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.
"В Херсоні досі немає електрики. Тому Пункти Незламності будуть слугувати допомогою для українців, яким потрібно зігрітися, скористатися інтернетом та зарядити телефон. Відновлюємо життєзабезпечення разом!", - зазначив він.
Топ коментарі
+11 Юра Малко
показати весь коментар19.11.2022 12:04 Відповісти Посилання
+6 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар19.11.2022 12:44 Відповісти Посилання
+6 Demir Aydemir
показати весь коментар19.11.2022 13:00 Відповісти Посилання
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"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому... Якби Стремоусов був живий він теж став радником?
Вже розкрито всю злочинну організацію, яка допомогала їм здавати Південь, і Херсон зокрема? Вони вдвох розмінували виходи з Криму?
Чи обміняли вже його тишки-нишки?
Може людині і допоможе добре слово, але кацапу - точно ні.