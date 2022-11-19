Ніч на Донеччині: масований артобстріл центру Авдіївки, удари по Бахмуту та Вугледару. ФОТО
На Волноваському напрямку відбувалися періодичні обстріли Вугледара Донецької області. Без жертв.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку без постраждалих, однак є руйнування. У Кураховому пошкоджено будинок та літню кухню. В Авдіївці вночі зафіксовано поодинокі обстріли, а під ранок - масований артобстріл центру міста. Наслідки уточнюємо.
"На Горлівському напрямку поранено жительку Бахмута, в місті пошкоджено 1 приватний будинок і 1 багатоповерхівку. Також під вогнем - околиці Торецької та Світлодарської громад. На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Крім того, серед ночі росіяни обстріляли Святогірськ - за попередньою інформацією, без жертв", - зазначає Кириленко.
Він також інформує, що вся вільна частина Донеччини прострілюється російською зброєю - абсолютно безпечних місць у нас давно вже не лишилося.
Будь ласка, зачекайте...
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