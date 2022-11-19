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Знешкоджено злочинне угруповання, яке пропонувало "ухилянтам" виїхати до Росії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки провела масштабну спецоперацію з ліквідації нових каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у ході слідчо-оперативних дій у декількох областях України нейтралізовано міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальні "трафіки".

За даними СБУ, зловмисники пропонували потенційним призовникам приховано виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію РФ.

"Ціна питання" становила від 2,5 до 8 тис. дол. з клієнта, залежно від напрямку руху.

За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі "керченським мостом" до РФ.

Для цього налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ.

Також читайте: Викрито злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Молдови за $10 тис. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Знешкоджено злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії, - СБУ 01
Знешкоджено злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії, - СБУ 02
Знешкоджено злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії, - СБУ 03
Знешкоджено злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії, - СБУ 04
Знешкоджено злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії, - СБУ 05
Знешкоджено злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії, - СБУ 06
Знешкоджено злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії, - СБУ 07

"Саме він за гроші мав забезпечувати безперешкодний "прохід" ухилянтів через російський кордон. Для комунікації з представником ворожої спецслужби використовували анонімні месенджери. Ще один "маршрут", який пропонували фігуранти, пролягав через прикордонні райони Сумської області. Для незаконного переправлення призовників планували використовувати "обхідні" шляхи поза контрольно-пропускними пунктами", - йдеться у повідомленні.

Ще один канал нелегальної міграції проходив через західні регіони України. Щоб його реалізувати, зловмисники обіцяли оформити своїх клієнтів як водіїв агропромислових підприємств, які транспортують сільгосппродукцію до ЄС.

Співробітники СБУ задокументували факт злочинних дій, у тому числі передачу зловмисникам грошей за приховане вивезення до Євросоюзу двох ухилянтів.

Також читайте: СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів на Волині. ФОТОрепортаж

Під час понад 20 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності, зокрема мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з ворогом.

"Наразі шістьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб", - додають у СБУ.

Спецоперацію з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Кіровоградської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

кордон (4819) росія (65994) СБУ (12954) махінації (420)


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Топ коментарі
+19
Добре хоч Портнов з Батальйоном монако не ухилянти, а ОПЗЖ не злочинне угруповання.
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19.11.2022 12:27 Відповісти
+9
до Росії, Карл, РОСІЇ ! Щоб їх там кацапи мобілізували проти України.
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19.11.2022 12:31 Відповісти
+6
ОПЗЖ - недоторкані , бо в них таємна коаліція зі слугами уродами
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19.11.2022 12:35 Відповісти
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Добре хоч Портнов з Батальйоном монако не ухилянти, а ОПЗЖ не злочинне угруповання.
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19.11.2022 12:27 Відповісти
А шо ж не "скрєпними" рублями, а піндоськими долярами, гейропейськими євро та хунтівськими гривнями?
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19.11.2022 12:30 Відповісти
до Росії, Карл, РОСІЇ ! Щоб їх там кацапи мобілізували проти України.
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19.11.2022 12:31 Відповісти
ni, yih mobilizuyut yaksho shvatyat u Lugandoni
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19.11.2022 12:59 Відповісти
Зрозуміло, що це незаконний перетин, як мінімум.
Але читайте статтю (не така вже й довга):

зловмисники пропонували потенційним призовникам приховано виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію РФ. Джерело:
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19.11.2022 13:59 Відповісти
Як правило так вчиняють наприклад моряки, робота потрібна, по іншому не виїхати. Дуже цікаво, хто фігуранти (організатори)..
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19.11.2022 14:01 Відповісти
А прямо з кордону за немале бабло зразу за шкірку і на фронт проти України, здохнуть за расєю і пуйла
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19.11.2022 12:34 Відповісти
Чи може хто думає, що фсб їх на курот відправить?
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19.11.2022 12:35 Відповісти
ОПЗЖ - недоторкані , бо в них таємна коаліція зі слугами уродами
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19.11.2022 12:35 Відповісти
Таких треба просто страчувати.Дадуть цім виродкам 3 роки і далі роби що бажаєш.
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19.11.2022 12:35 Відповісти
Шось у нас багато дірявого .
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19.11.2022 12:43 Відповісти
а що тут поганого?сміття вивозили за гроші на звалище
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19.11.2022 13:52 Відповісти
*** это ж как нужно хотеть уехать чтоб через рф пытаться. Жесть. Правда слово уклонисты, после постановлениЯ на право выезда чиновников в отпск... Звучит так себе. Но блин... В рф во время войны...
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19.11.2022 13:52 Відповісти
Вообще блин в рф когда угодно)
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19.11.2022 13:54 Відповісти
Половина коментаторів прочитала лише заголовок.
сумно… це відповідь, звідки у нас стільки любителів відосиків((((
Важко прочитати??????!!!
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19.11.2022 14:04 Відповісти
Хай їдуть, їх там в вагнер заберуть і шльопнуть.
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19.11.2022 14:19 Відповісти
И зачем нужно было ломать работающую схему? А теперь фильтрацию мне проводить прикажете?
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19.11.2022 14:29 Відповісти
І це ж ні корупція, ні-ні, бо ж ії в Україні вже немає. Так, пан янелох?
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19.11.2022 14:36 Відповісти
Не рассказуйте чушь,через Запорожье столько уклонистов уехало за пол года!!!с благословения, естественно денежного.и выпускали их украинские СБУ,пограничники и мусора!это факт! Слава Украине!!!
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19.11.2022 14:47 Відповісти
Ухилянти - це майбутні президенти?
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19.11.2022 14:53 Відповісти
Из Херсона все желающие могли выехать через крымский мост, оркостан (Тула и т.д.), а дальше - на Польшу. Так советовала Верещук. Желающие эвакуироваться самостоятельно так и поступали! Да, бред, да, абсурд, а что было людям делать? А с другой стороны как вообще такое может быть...
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19.11.2022 16:18 Відповісти
 
 