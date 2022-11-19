14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко. ФОТОрепортаж

14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіна, вікна, двері та паркани. На місці працюють рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.

"Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини!", - додає очільник регіону.

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