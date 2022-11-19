14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко. ФОТОрепортаж
14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіна, вікна, двері та паркани. На місці працюють рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.
"Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини!", - додає очільник регіону.
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Мао Свистун
показати весь коментар19.11.2022 15:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергей Олейник #493313
показати весь коментар19.11.2022 19:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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