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14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко. ФОТОрепортаж

14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіна, вікна, двері та паркани. На місці працюють рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.

"Не будьте легковажними! Евакуюйтесь з Донеччини!", - додає очільник регіону. 

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14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко 01
14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко 02
14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко 03
14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко 04
14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко 05
14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко 06
14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу, - Кириленко 07

Автор: 

армія рф (17801) Краматорськ (683) обстріл (29105) Кириленко Павло (907)


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кацапы - народ-*******.
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19.11.2022 15:54 Відповісти
в плохом смысле слова
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19.11.2022 19:21 Відповісти
 
 