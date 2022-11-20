Військові РФ накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади на Дніпропетровщині, по Нікополю прилетіло щонайменше 40 снарядів, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську громади на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни знову били по Нікопольщині… Накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади - Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську.



Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів.



Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома.



Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.



Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Вогонь рятувальники ліквідували.



У решті громад без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах області ніч була тихою і на цю хвилину спокійно.

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