Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади "Холодний Яр" у районі Соледара. ФОТО

Мінометники 93-ї бригади "Холодний Яр" мужньо обороняють Соледар Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Соледар. Тут постійно чути свист і звуки вибухів. Глухий хлопок десь здалеку – готуйся до свисту й оглушливого удару, скреготу руйнувань та струсу землі та будинків десь поблизу. Це окупанти хочуть нас вбити. Та їм протистояють наші потужні та дзвінкі вибухи. Наші "виходи". Це ми чинимо супротив окупації, "руському міру", не даємо полчищам орків зайти у наші міста, поневолити вільних українців, зчинити грабіж, мародерство та насилля", - йдеться у повідомленні.

"Мінометники 93-ї бригади Холодний Яр - одні з тих, хто стіною стоїть на захисті рідної землі. Дивіться наш фоторепортаж з позицій", - додають у бригаді.

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