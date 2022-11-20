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Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади "Холодний Яр" у районі Соледара. ФОТО

Мінометники 93-ї бригади "Холодний Яр" мужньо обороняють Соледар Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Соледар. Тут постійно чути свист і звуки вибухів. Глухий хлопок десь здалеку – готуйся до свисту й оглушливого удару, скреготу руйнувань та струсу землі та будинків десь поблизу. Це окупанти хочуть нас вбити. Та їм протистояють наші потужні та дзвінкі вибухи. Наші "виходи". Це ми чинимо супротив окупації, "руському міру", не даємо полчищам орків зайти у наші міста, поневолити вільних українців, зчинити грабіж, мародерство та насилля", - йдеться у повідомленні.

"Мінометники 93-ї бригади Холодний Яр - одні з тих, хто стіною стоїть на захисті рідної землі. Дивіться наш фоторепортаж з позицій", - додають у бригаді.

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Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади Холодний Яр у районі Соледара 01
Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади Холодний Яр у районі Соледара 02
Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади Холодний Яр у районі Соледара 03
Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади Холодний Яр у районі Соледара 04
Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади Холодний Яр у районі Соледара 05
Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади Холодний Яр у районі Соледара 06
Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади Холодний Яр у районі Соледара 07
Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади Холодний Яр у районі Соледара 08
Фоторепортаж із позицій мінометників 93-ї бригади Холодний Яр у районі Соледара 09

Автор: 

Донецька область (8812) 93 окрема механізована бригада (300)


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Топ коментарі
+30
Слава ЗСУ !
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20.11.2022 10:03 Відповісти
+22
Героям Слава !
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20.11.2022 10:12 Відповісти
+15
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.11.2022 10:20 Відповісти
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Слава ЗСУ !
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20.11.2022 10:03 Відповісти
Героям Слава !
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20.11.2022 10:12 Відповісти
Слава богу, хоть минометы могут в ответку кошмарить запоребрик.
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20.11.2022 10:10 Відповісти
І в сніг, і в вітер, і в любу незгоду...
Тримайтесь і бережіть себе.
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20.11.2022 10:17 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.11.2022 10:20 Відповісти
Слава Захисникам України!
Волонтери купіть хлопцям інтерактив навушники!
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20.11.2022 10:28 Відповісти
Рєзніком, єрмак, арасрамія та всі інші пристосуванці! забезпечте наших Воїнів усим необхідним на зиму, і наушниками також! досить думати про власні ж-пи.
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20.11.2022 10:44 Відповісти
маляр сказала, шо у ЗСУ все є, ****.
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20.11.2022 10:52 Відповісти
звичайн є . ми своїм купляли у них.
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20.11.2022 11:20 Відповісти
На тєлємарафон є 2 млрд, а навушники для бійців мають купляти волонтери. Якийсь лютий піZдец твориться в країні де Zрадник - преZeдент.
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20.11.2022 10:53 Відповісти
То Ви ще "на дороги" бюджет не бачили.....
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20.11.2022 14:20 Відповісти
 
 