Ніч на Донеччині: Авдіївку обстріляли з "Градів", у Часовоярській громаді окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, гучно було переважно на півночі області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку росіяни вкотре обстріляли Авдіївку з "Градів" - поцілили у центральну частину міста. На щастя, минулося без жертв серед цивільних.

"На Горлівському напрямку були поодинокі обстріли біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та на околицях Торецької громади. Також у Часовоярській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об’єкт - без постраждалих, об’єкт продовжує роботу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Лисичанському напрямку не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі ворог здійснив обстріл Святогірська - наслідки з'ясовуються

"Усі злочини російських окупантів на нашій землі ретельно документуємо", - резюмує очільник регіону.

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