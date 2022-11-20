Ніч на Донеччині: Авдіївку обстріляли з "Градів", у Часовоярській громаді окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж
Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, гучно було переважно на півночі області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку росіяни вкотре обстріляли Авдіївку з "Градів" - поцілили у центральну частину міста. На щастя, минулося без жертв серед цивільних.
"На Горлівському напрямку були поодинокі обстріли біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та на околицях Торецької громади. Також у Часовоярській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об’єкт - без постраждалих, об’єкт продовжує роботу", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на Лисичанському напрямку не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі ворог здійснив обстріл Святогірська - наслідки з'ясовуються
"Усі злочини російських окупантів на нашій землі ретельно документуємо", - резюмує очільник регіону.
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