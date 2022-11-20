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Киян закликають сьогодні не користуватися власним транспортом через погіршення погодних умов. ФОТО

У Київській міській військовій адміністрації закликають жителів української столиці в неділю не використовувати власний транспорт, а пересуватися на громадському через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"Сніг і ожеледь. У Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень і ввечері очікуються опади у вигляді снігу, повідомляє Гідрометцентр... Закликаємо киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати машини вздовж доріг і вулиць. Користуйтеся громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що понад 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства вже обробляють дорожнє покриття, тротуари та зупинки транспорту протиожеледними засобами.

Також читайте: Через нові снігопади і зниження температури просимо водіїв у Києві утриматися від поїздок, - Київавтодор 

Киян закликають сьогодні не користуватися власним транспортом через погіршення погодних умов 01
Киян закликають сьогодні не користуватися власним транспортом через погіршення погодних умов 02
Киян закликають сьогодні не користуватися власним транспортом через погіршення погодних умов 03

Автор: 

авто (6234) Київ (19663) снігопад (466)


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20 листопада, у нас така лайняна погода не завжди й зимою буває.
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20.11.2022 12:09 Відповісти
Ми пам'я таємо. І світлом не користуватися, виїхати з країни. Шо ще?)
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20.11.2022 12:13 Відповісти
Поради щодо особистого транспорту у гололід роздавала будь-яка влада у будь-які часи. Заради вашої ж безпеки. Учора бачив перевернутий джип, який евакуатор намагався прибрати з узбіччя. Не впорався із керуванням через мокрий сніг на дорозі.
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20.11.2022 13:02 Відповісти
Та тут взагалі така ситуація, що насправді ми потрібні лише в день виборів. Після виборів - холопи, йдіть на ***)
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20.11.2022 12:15 Відповісти
От цікаво, а якби ми реально пішли, всі з країни. Кого б оте зелене і не тільки обдирало?
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20.11.2022 12:24 Відповісти
Всі б не пішли, бо ж кордони закриті не просто так.
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20.11.2022 16:01 Відповісти
Частині киян (невеличкій) бажано повернути офшорні валютні накопичення в Україну, відати народові свої поццо-палаццо да записатись до лав ЗСУ.
Через погодні умови.
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20.11.2022 12:45 Відповісти
"Віддати".
Знову обісравсь обдрукувавсь.
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20.11.2022 12:56 Відповісти
 
 