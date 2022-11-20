Киян закликають сьогодні не користуватися власним транспортом через погіршення погодних умов. ФОТО

У Київській міській військовій адміністрації закликають жителів української столиці в неділю не використовувати власний транспорт, а пересуватися на громадському через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"Сніг і ожеледь. У Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень і ввечері очікуються опади у вигляді снігу, повідомляє Гідрометцентр... Закликаємо киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати машини вздовж доріг і вулиць. Користуйтеся громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що понад 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства вже обробляють дорожнє покриття, тротуари та зупинки транспорту протиожеледними засобами.

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