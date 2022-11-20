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Новини Фото Війна
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Окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, у Вугледарі поранено дитину, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, серед поранених дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліція зареєструвала 14 порушень законів та звичаїв війни з боку окупаційних військ. Внаслідок воєнних злочинів РФ є травмовані.

Війська РФ обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Святогірськ, Курахове, смт Велика Новосілка, села Карлівка, Максимільянівка, Соловйове.

"Окупанти били із ЗРК "С-300", артилерії та мінометів. Зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт - 18 житлових будинків, господарчі споруди, база відпочинку. Зафіксовано по два ракетних удари у містах Краматорськ і Святогірськ. Російські війська поцілили по населених пунктах із ЗРК "С-300". У Краматорську пошкоджено 14 приватних осель та 2 господарчі споруди. У Святогірську - базу відпочинку та багатоквартирний будинок. За попередніми даними, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, із мінометів військові РФ обстріляли Вугледар, травмовано дитину 2007 року народження. Є поранений у Бахмуті.

Також читайте: Ніч на Донеччині: Авдіївку обстріляли з "Градів", у Часовоярській громаді окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, у Вугледарі поранено дитину, - Нацполіція 01
Окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, у Вугледарі поранено дитину, - Нацполіція 02
Окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, у Вугледарі поранено дитину, - Нацполіція 03
Окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, у Вугледарі поранено дитину, - Нацполіція 04
Окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, у Вугледарі поранено дитину, - Нацполіція 05

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 90 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 30 700 осіб, серед них 4622 діти, 1880 – люди з інвалідністю.

Автор: 

армія рф (17833) обстріл (29195) Нацполіція (15276) Донецька область (8812)


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Странная подача новости ,,кафиры,,. Если уже правильно, то пишется ,,кяфиры,, , что условно переводится как ,,неверные,, . С точки зрения адептов ислама.
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20.11.2022 13:17 Відповісти
Якогось молодого торчка взяли на роботу-він рішив хайпануть із заголовком😆
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20.11.2022 13:25 Відповісти
Очень может быть что Бутусов тоже по вечерам в блиндаже статьи пишет и сам постит. И в цензоре те проходит через автоматический переводчик на английский и русский. У Google Translate русский перевод "враги" или "оккупанты"на "кафиры" - известный глюк. Наверное в начальный период создания базы слов братия российских мусульман постаралась и потом никто не потрудился ляп исправить. В самом Google всем похрен.
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20.11.2022 14:12 Відповісти
Уже который раз вижу слово "кафиры" вместо "враги" или "оккупанты" в русском переводе статей Цензора. понимаю что статьи переведётся из украинского с помощью средств автоматического перевода, но всё таки такое не комильфо. Не думаю что Бутусов тайно принял ислам, это просто халатность персонала. Кто нибудь должен исполнять обязанности корректора и похожие ляпы исправить.
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20.11.2022 14:01 Відповісти
Это все Гугл-переводчик. У него даже с переводом с английского на русский большие проблемы.
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20.11.2022 16:57 Відповісти
Аллах - жив?
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20.11.2022 15:49 Відповісти
Формально кафиры это люди не верящие в единого Бога, страшный суд, в существование ада и рая. Например христиане и иудеи для мусульман не считаются кафирами.
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20.11.2022 16:56 Відповісти
 
 