Окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, у Вугледарі поранено дитину, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини, серед поранених дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліція зареєструвала 14 порушень законів та звичаїв війни з боку окупаційних військ. Внаслідок воєнних злочинів РФ є травмовані.

Війська РФ обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Святогірськ, Курахове, смт Велика Новосілка, села Карлівка, Максимільянівка, Соловйове.

"Окупанти били із ЗРК "С-300", артилерії та мінометів. Зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт - 18 житлових будинків, господарчі споруди, база відпочинку. Зафіксовано по два ракетних удари у містах Краматорськ і Святогірськ. Російські війська поцілили по населених пунктах із ЗРК "С-300". У Краматорську пошкоджено 14 приватних осель та 2 господарчі споруди. У Святогірську - базу відпочинку та багатоквартирний будинок. За попередніми даними, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, із мінометів військові РФ обстріляли Вугледар, травмовано дитину 2007 року народження. Є поранений у Бахмуті.

Також читайте: Ніч на Донеччині: Авдіївку обстріляли з "Градів", у Часовоярській громаді окупанти поцілили в інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж











Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 90 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 30 700 осіб, серед них 4622 діти, 1880 – люди з інвалідністю.