Минулої доби морпіхи ліквідували 7 рашистів, знищили БМП та МТЛБ ворога. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 19 листопада, морські піхотинці знищили 7 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили БМП та МТЛБ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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