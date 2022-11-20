УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7525 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
933 5

Минулої доби морпіхи ліквідували 7 рашистів, знищили БМП та МТЛБ ворога. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 19 листопада, морські піхотинці знищили 7 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили БМП та МТЛБ. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Українські морпіхи ліквідували 12 рашистів та знищили міномет

Минулої доби морпіхи ліквідували 7 рашистів, знищили БМП та МТЛБ ворога 01

Автор: 

ВМС (1399) втрати (4445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выстрел грянет,
Ворон кружит.
Твой дружок в бурьяне

Не живой лежит.
показати весь коментар
20.11.2022 14:01 Відповісти
Морським котикам подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
20.11.2022 14:12 Відповісти
это он тебе на ушко шептал новорожденный...?
показати весь коментар
20.11.2022 15:52 Відповісти
 
 