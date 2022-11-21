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Новини Фото Війна
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Ворог завдав ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТО

Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп’янського району Харківщини.

Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали.

Крім того, як зазначається, російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

У м. Куп'янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Сталися пожежі.

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"Тривають роботи з розмінування територій області. За добу знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів. Бої наших захисників з окупантами тривають. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!", - резюмує Синєгубов.

Ворог завдав ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, є загиблі та поранені, - ОВА 01
Ворог завдав ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, є загиблі та поранені, - ОВА 02

Автор: 

армія рф (17866) обстріл (29262) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Оркосвинособаки
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21.11.2022 08:54 Відповісти
Відповідь коли ? Так і 100 років будуть обстрілювати
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21.11.2022 09:10 Відповісти
тож за тьотькіно подумав, нагоа воно там ще? Це ж терористичний центр руснявой арт і мінометів...
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21.11.2022 09:13 Відповісти
 
 