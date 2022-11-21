Вночі окупанти завдали ударів ракетами С-300 по двох селах на Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по мирних населених пунктах Запорізької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог продовжує ракетний терор проти мирних жителів області. Цієї ночі російські нелюди обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки. На щастя, з людей ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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Павел Иващенко
показати весь коментар21.11.2022 09:55 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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