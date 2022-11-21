У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День Гідності та Свободи відбулася спільна міжконфесійна молитва за Україну та борців за її свободу на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На спомин про загиблих захисників України пролунав Дзвін Гідності. Присутні поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні та запалили лампадки.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.