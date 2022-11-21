У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У День Гідності та Свободи відбулася спільна міжконфесійна молитва за Україну та борців за її свободу на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На спомин про загиблих захисників України пролунав Дзвін Гідності. Присутні поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні та запалили лампадки.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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бо це не її дійство, бо вона тоді скакала з голою сракою перед безродними-байдужими споживачами какіберазніци, а щурфичі-бойки-мертвечуки їй аплодували, гупії з вумного наріду - також
але хочеться знати про що молилися в РПЦ МП???
9 місяців війни ВРаді не достатньо щоб заборонити цю фсбешну гундяйщину.
Може мали на увазі, що серед мирян були представники инших конфесій?
Тоді це треба назвати инакше.
Міжконфесійна спільна молитва - це коли священство різних конфесій, а тут моноконфесійна молитва. Наше українське священноначалля недопрацьовує. У такий важливий день на цій молитві мали б бути як мінімум єпископи ПЦУ та УГКЦ!