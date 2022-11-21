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У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День Гідності та Свободи відбулася спільна міжконфесійна молитва за Україну та борців за її свободу на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На спомин про загиблих захисників України пролунав Дзвін Гідності. Присутні поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні та запалили лампадки.

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У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 01
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 02
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 03
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 04
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 05
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 06
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 07
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 08
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 09
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 10
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 11
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 12
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 13
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 14
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 15
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 16
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 17
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 18
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 19
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 20
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 21
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 22
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 23
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 24
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 25
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 26
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 27
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 28
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 29
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 30
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 31
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 32
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 33
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 34
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 35
У День Гідності та Свободи відбулася молитва за Україну та борців за її свободу 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19683) День гідності і свободи (61) Богачук Олег (1457)


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21.11.2022 13:03 Відповісти
..ну, і де Зеля Найвеличнівшива? - нема Зелі..
бо це не її дійство, бо вона тоді скакала з голою сракою перед безродними-байдужими споживачами какіберазніци, а щурфичі-бойки-мертвечуки їй аплодували, гупії з вумного наріду - також
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21.11.2022 13:32 Відповісти
Ще маю надiю , що й зрадникiв гундяiвськоi секти там не було...
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21.11.2022 13:51 Відповісти
Всіх Українців з святом!
але хочеться знати про що молилися в РПЦ МП???
9 місяців війни ВРаді не достатньо щоб заборонити цю фсбешну гундяйщину.
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21.11.2022 18:27 Відповісти
Якось дивно виглядає спільна міжконфесійна молитва, в якій беруть участь лише священники і семінаристи греко-католики.
Може мали на увазі, що серед мирян були представники инших конфесій?
Тоді це треба назвати инакше.
Міжконфесійна спільна молитва - це коли священство різних конфесій, а тут моноконфесійна молитва. Наше українське священноначалля недопрацьовує. У такий важливий день на цій молитві мали б бути як мінімум єпископи ПЦУ та УГКЦ!
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21.11.2022 19:41 Відповісти
 
 