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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Мінний коридор виявили військові поблизу російського кордону на півночі Харківщини. ФОТО

Гвардійці та військова контррозвідка виявили мінний коридор на півночі Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

"На заміновану місцевість вказали жителі сіл Шопіно, Токарівка та Гоптівка, коли там проходили фільтраційні заходи.  На виїзді виявили МОН-90, обстежили її, зняли та знешкодили підривник. Потім з інструкторами виявили інші міни. Через те, що це було безпосередньо у населеному пункті — викликали саперів", - йдеться у повідомленні. 

Російські окупанти замінували місцевість мінами МОН-90, МОН-50, Фугасами та ОЗМ-72. На думку військових, якби мінний коридор спрацював, могли б бути поранені серед цивільного населення.

"Окрім МОН-90 та МОН-50 ми знайшли п’ять ОЗМ-72 – це вистрибуючі міни, їх ще називають "міна-жаба", вона викидає бойову частину до метра в висоту і спрацьовує в повітрі. Також під час проходження мінним коридором ми знайшли фугасний снаряд, який був начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій із цвяхами та патронами", - додали військові. 

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Мінний коридор виявили військові поблизу російського кордону на півночі Харківщини 01
Мінний коридор виявили військові поблизу російського кордону на півночі Харківщини 02
Мінний коридор виявили військові поблизу російського кордону на півночі Харківщини 03

Автор: 

кордон (4822) Харківщина (6054) розмінування (1002)


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краще було б так
касабскі полонені ,щоб не було ім покою на тому світі. найшли мінний коридор.. земля ім бетоном
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21.11.2022 11:29 Відповісти
Оце якщо б 24 лютого мінні коридори були по всьому Перекопу і Чонгару. А трохи подалі в тилу пару батарей САУ 122 і 152, та при них пару батарей ППО.
Життя могло б скластись по-іншому...
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21.11.2022 11:32 Відповісти
А ще як би було менше зрадників в СБУ , ВРУ, уряді, прокуратурі, МВД, судях ... то війна закінчилась би ще в Криму, в крайнім разі на Донбасі. Ось скільки як би. Майже вся владна верхівка в зрадникам і любителях руського міра .
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21.11.2022 12:13 Відповісти
І все одно вистачає в світі дегенератів, що шукають харошіх рускіх!
Країна терористів, це вся суть кацапії.
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21.11.2022 11:36 Відповісти
 
 