Мінний коридор виявили військові поблизу російського кордону на півночі Харківщини. ФОТО
Гвардійці та військова контррозвідка виявили мінний коридор на півночі Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.
"На заміновану місцевість вказали жителі сіл Шопіно, Токарівка та Гоптівка, коли там проходили фільтраційні заходи. На виїзді виявили МОН-90, обстежили її, зняли та знешкодили підривник. Потім з інструкторами виявили інші міни. Через те, що це було безпосередньо у населеному пункті — викликали саперів", - йдеться у повідомленні.
Російські окупанти замінували місцевість мінами МОН-90, МОН-50, Фугасами та ОЗМ-72. На думку військових, якби мінний коридор спрацював, могли б бути поранені серед цивільного населення.
"Окрім МОН-90 та МОН-50 ми знайшли п’ять ОЗМ-72 – це вистрибуючі міни, їх ще називають "міна-жаба", вона викидає бойову частину до метра в висоту і спрацьовує в повітрі. Також під час проходження мінним коридором ми знайшли фугасний снаряд, який був начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій із цвяхами та патронами", - додали військові.
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касабскі полонені ,щоб не було ім покою на тому світі. найшли мінний коридор.. земля ім бетоном
Життя могло б скластись по-іншому...
Країна терористів, це вся суть кацапії.