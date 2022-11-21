Мінний коридор виявили військові поблизу російського кордону на півночі Харківщини. ФОТО

Гвардійці та військова контррозвідка виявили мінний коридор на півночі Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

"На заміновану місцевість вказали жителі сіл Шопіно, Токарівка та Гоптівка, коли там проходили фільтраційні заходи. На виїзді виявили МОН-90, обстежили її, зняли та знешкодили підривник. Потім з інструкторами виявили інші міни. Через те, що це було безпосередньо у населеному пункті — викликали саперів", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти замінували місцевість мінами МОН-90, МОН-50, Фугасами та ОЗМ-72. На думку військових, якби мінний коридор спрацював, могли б бути поранені серед цивільного населення.

"Окрім МОН-90 та МОН-50 ми знайшли п’ять ОЗМ-72 – це вистрибуючі міни, їх ще називають "міна-жаба", вона викидає бойову частину до метра в висоту і спрацьовує в повітрі. Також під час проходження мінним коридором ми знайшли фугасний снаряд, який був начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій із цвяхами та патронами", - додали військові.

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