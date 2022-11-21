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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Російські військові за добу обстріляли 6 населених пунктів Донецької області. ФОТОрепортаж

Вночі, 21 листопада, росіяни здійснювали обстріли на різних ділянках фронту у центрі та на півночі Донецької області. За минулу добу, 20 листопада, поліція Донеччини зафіксувала шість обстрілів. Під вогнем опинились Авдіївка, Бахмут, села Соловйове, Карлівка, Петрівка, Костянтинівка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області

"В селі Петрівка Торецької громади пошкоджено приватний будинок. У місті Бахмут внаслідок артилерійського обстрілу руйнувань зазнала будівля місцевої школи. Загалом знищено та пошкоджено шість цивільних об'єктів, з них п'ять – житлові будинки", — йдеться у повідомленні. 

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Російські військові за добу обстріляли 6 населених пунктів Донецької області 01
Російські військові за добу обстріляли 6 населених пунктів Донецької області 02
Російські військові за добу обстріляли 6 населених пунктів Донецької області 03
Російські військові за добу обстріляли 6 населених пунктів Донецької області 04
Російські військові за добу обстріляли 6 населених пунктів Донецької області 05
Російські військові за добу обстріляли 6 населених пунктів Донецької області 06

Автор: 

обстріл (29262) Нацполіція (15282) Донецька область (8825)


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