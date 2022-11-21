"Херсон - місто героїв": Нацбанк презентував першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв України. ФОТОрепортаж

У центрі вільного Херсона, який ще зовсім недавно був під російською окупацією, презентували першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв, – "Херсон – місто героїв".

Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Голова Національного банку України Андрій Пишний вручив пам’ятні медалі голові Херсонської ОВА Ярославу Янушевичу.

"Ми всі неодноразово протягом останніх восьми місяців повторювали день у день і завжди вірили, що Херсон – це Україна, що він незабаром повернеться. Ці вісім місяців окупації були наповнені хоробрістю, подіями, які сповнювали Україну вірою в перемогу. Сьогодні саме в Херсоні ми представляємо пам’ятну медаль "Херсон – місто героїв". На ній наші митці зобразили події, які тут відбувалися. Пригадуєте, коли один із мешканців Херсона виліз на бронетранспортер з українським прапором і довів, що ми не боїмося. Це давало надію країні. Усі наші перемоги мають бути закарбовані", – зазначив Пишний.

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Дизайн пам’ятної медалі "Херсон – місто героїв", розроблений художницею Наталією Фандіковою, відтворює краєвиди довоєнного міста Херсона – красивого, гармонійного, що надихає до життя, – у сплетінні історичних подій весни 2022 року, коли містяни сміливо та самовіддано протестували проти окупантів.

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Особливий акцент віри в перемогу зроблений авторкою через відтворення на пам’ятній медалі рядків з історичного роману Ліни Костенко "Берестечко": "Не допускай такої мислі, що бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку".

Як повідомили в НБУ, пам’ятна медаль "Херсон – місто героїв" виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування ‒ "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році).

Зазначається, що цією медаллю НБУ започатковує серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їхнім мужнім жителям і захисникам, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії РФ проти України.

У серії також заплановано випуск медалей, присвячених містам героїв – Харкову, Маріуполю, розстріляній Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.