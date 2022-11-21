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"Херсон - місто героїв": Нацбанк презентував першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв України. ФОТОрепортаж

У центрі вільного Херсона, який ще зовсім недавно був під російською окупацією, презентували першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв, – "Херсон – місто героїв".

Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Голова Національного банку України Андрій Пишний вручив пам’ятні медалі голові Херсонської ОВА Ярославу Янушевичу.

"Ми всі неодноразово протягом останніх восьми місяців повторювали день у день і завжди вірили, що Херсон – це Україна, що він незабаром повернеться. Ці вісім місяців окупації були наповнені хоробрістю, подіями, які сповнювали Україну вірою в перемогу. Сьогодні саме в Херсоні ми представляємо пам’ятну медаль "Херсон – місто героїв". На ній наші митці зобразили події, які тут відбувалися. Пригадуєте, коли один із мешканців Херсона виліз на бронетранспортер з українським прапором і довів, що ми не боїмося. Це давало надію країні. Усі наші перемоги мають бути закарбовані", – зазначив Пишний.

Херсон - місто героїв: Нацбанк презентував першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв України 01

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Дизайн пам’ятної медалі "Херсон – місто героїв", розроблений художницею Наталією Фандіковою, відтворює краєвиди довоєнного міста Херсона – красивого, гармонійного, що надихає до життя, – у сплетінні історичних подій весни 2022 року, коли містяни сміливо та самовіддано протестували проти окупантів.

Херсон - місто героїв: Нацбанк презентував першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв України 02

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Особливий акцент віри в перемогу зроблений авторкою через відтворення на пам’ятній медалі рядків з історичного роману Ліни Костенко "Берестечко": "Не допускай такої мислі, що бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку".

Як повідомили в НБУ, пам’ятна медаль "Херсон – місто героїв" виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування ‒ "спеціальний анциркулейтед", тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році).

Зазначається, що цією медаллю НБУ започатковує серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їхнім мужнім жителям і захисникам, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії РФ проти України.

Херсон - місто героїв: Нацбанк презентував першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв України 03

У серії також заплановано випуск медалей, присвячених містам героїв – Харкову, Маріуполю, розстріляній Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.

Автор: 

НБУ (10472) Херсон (3444)


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Топ коментарі
+3
Саме за це Бубочка здав Херсон ригу янушевичу.
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21.11.2022 14:02 Відповісти
+2
Тримають монету заступник Кілі Азірова і одна з рук Яценюка. Прикольно.
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21.11.2022 13:55 Відповісти
+1
Місто не може бути героєм. Героями є ті, хто його захищав і визволяв.
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21.11.2022 13:41 Відповісти
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Місто не може бути героєм. Героями є ті, хто його захищав і визволяв.
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21.11.2022 13:41 Відповісти
навіть заголовок не осилили?
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21.11.2022 13:45 Відповісти
"Херсон - місто героїв" - хтось з нас пилло вміе читати.
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21.11.2022 13:56 Відповісти
Тримають монету заступник Кілі Азірова і одна з рук Яценюка. Прикольно.
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21.11.2022 13:55 Відповісти
Саме за це Бубочка здав Херсон ригу янушевичу.
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21.11.2022 14:02 Відповісти
Москвлі спркійненько перебували в місті.мала б земля горіти під ногоми.місто вати і кацапських звичок,і козлячої мови.з 23 фєвраля вони один одному лістовачкі пересилали.тьфу
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21.11.2022 18:22 Відповісти
На мій погляд, з художньої точки зору, медаль занадто перенасичена непотрібними деталями. Не вистачає лаконічності. Ну а дельфіни, це вже взагалі зашквар бо Херсон стоїть на річца, а не на морі.
З художньої точки зору зразком бойової нагороди вважається німецький Залізний Хрест - строго і лаконічно, Ніякого буйства фантазії дорвавшогося до пензля художника.
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21.11.2022 18:54 Відповісти
Дельфины олицетворяют мою уборку, причем генеральную, растопляю все свои свои стончки раньше запакованные, Я с Одессы мастер ремонта и пошива обуви. Я в этой жизни видел уже все.
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21.11.2022 21:39 Відповісти
Дельфины, потому что их перебили миллион в Черном море. Это очевидно.
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21.11.2022 23:45 Відповісти
З художньої точки зору зразком бойової нагороди вважається німецький Залізний Хрест - строго і лаконічно

В Україні є багато чого свого національного і цікавого, може статися так що доведеться одного разу шкодувати, зараз тому є приклади з рашистською культурою
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22.11.2022 00:35 Відповісти
Мысли удолил, но на флаге вместо одной звезды, должен быть трезуб, в такт со звездами.
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21.11.2022 21:27 Відповісти
Все же равны? Мы будем тоже солнцем, пока тризуб.
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21.11.2022 21:29 Відповісти
Маленький тираж, надо было 50-100 миллионов штук сделать, чтобы в обиходе были.
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21.11.2022 23:43 Відповісти
11 листопада останні війска рабZeі покинули Україну,якщо ви думаєте про Херсон,то ні...це було у 1920 році коли барон Петро Врангель драпав до Туреччини з Криму...🤣😛
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22.11.2022 00:24 Відповісти
Кстати Гитлер взяли Крым тоже в ноябре,16...1941 но года... причем без единого танка...😛
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22.11.2022 00:36 Відповісти
Судячи із зображення на медалі, в Дніпрі біля Херсону водяться дельфіни. Прикольно.
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22.11.2022 00:40 Відповісти
 
 