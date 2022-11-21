УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10447 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
16 218 20

Служба безпеки затримала помічника "министра МВД ЛНР", який захоплював будівлю луганського управління СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій на Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків з позивним "Сотий".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після подій 2014 року чоловік переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України. При цьому остаточно "залягти на дно" вирішив на Київщині, де його вже зараз затримала СБУ.


"Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб.

Саме за їхньої "протекції" його призначили "помощником министра мвд лнр" і командиром штурмового підрозділу "специального отряда быстрого реагирования" (більш відомого як "филиал" російського СОБР).

Перебуваючи на "посадах", він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму.

На виконання ворожих завдань, у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які "здавали" йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командири, снайпер, кулеметник, стрільці: ще 10 бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами, - СБУ

"Про одержані відомості доповідав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків, серед них:

▪️ "глава парламента лнр" Олексій Карякін,
▪️ "министр мвд лнр" Ігор Корнет,
▪️ "военный комендант" захопленого Луганська Сергій Грачов з позивним "Грач".

Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєверодонецька, Лисичанська і Сватового.

Також бойовик здійснював охорону громадян рф, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, у результаті яких були проголошені "лнр" і "днр"", - додали в СБУ.

Служба безпеки затримала помічника министра МВД ЛНР, який захоплював будівлю луганського управління СБУ 01
Служба безпеки затримала помічника министра МВД ЛНР, який захоплював будівлю луганського управління СБУ 02
Служба безпеки затримала помічника министра МВД ЛНР, який захоплював будівлю луганського управління СБУ 03

Автор: 

затримання (4355) Луганськ (577) СБУ (12986) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
А як і коли він доїхав на Київщину? Що тут робив і з ким спілкувався, мабуть готувався для захоплення і тут будівель спецслужб? А здали патріотично-налаштовані громадяни і тільки тоді СБУ затримали?
показати весь коментар
21.11.2022 14:28 Відповісти
+24
а чого ж це він на Київщині вирішив залягти на дно, а не шикарно жити на паРаші? шо ж такоє? зов кобздона лякає?
показати весь коментар
21.11.2022 14:26 Відповісти
+19
"При цьому остаточно "залягти на дно" вирішив на Київщині". Тобто, "залягти на дно" серед "біндєровскіх фошиздов" безпечніше, ніж серед "братьєв па аружию" в Криму, ордло чи навіть на росії?
показати весь коментар
21.11.2022 14:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"залягати на дно на Київщині"
Ти, тварюка,ще хотіло лиха наробити?
показати весь коментар
21.11.2022 14:23 Відповісти
а чого ж це він на Київщині вирішив залягти на дно, а не шикарно жити на паРаші? шо ж такоє? зов кобздона лякає?
показати весь коментар
21.11.2022 14:26 Відповісти
Испугалось, что его позывной "Сотый" может изменится на "Двухсотый", как с отбросами гывы, мортолы, захарченкы и т.д.
показати весь коментар
21.11.2022 15:51 Відповісти
він не залягав на дно, він тут працював
показати весь коментар
21.11.2022 18:18 Відповісти
Там легше сховатись серед розміновувачів Чонгару.
показати весь коментар
21.11.2022 21:28 Відповісти
"При цьому остаточно "залягти на дно" вирішив на Київщині". Тобто, "залягти на дно" серед "біндєровскіх фошиздов" безпечніше, ніж серед "братьєв па аружию" в Криму, ордло чи навіть на росії?
показати весь коментар
21.11.2022 14:26 Відповісти
А як і коли він доїхав на Київщину? Що тут робив і з ким спілкувався, мабуть готувався для захоплення і тут будівель спецслужб? А здали патріотично-налаштовані громадяни і тільки тоді СБУ затримали?
показати весь коментар
21.11.2022 14:28 Відповісти
Такое сказать, мол здесь готовился к захвату будiвель спецслужб... кацапы его использовали на востоке по максимуму, как condom...подлежал утилизации... сделал ноги на Киевщину.
показати весь коментар
21.11.2022 14:34 Відповісти
так, йшов паралельно з військами Парашії, але ті відгребли під Києвом і втекли, а це "залягло", так більше пану буде зрозуміло?
показати весь коментар
21.11.2022 16:45 Відповісти
мабудь спілкувався с бикКановим
бо як той втік до Лондонц
цього й узяли за зябри
показати весь коментар
21.11.2022 15:53 Відповісти
приплив.... Довічне.
показати весь коментар
21.11.2022 14:30 Відповісти
Яке довічне? єлдак вже дивиться в який обмінний список його включати.
показати весь коментар
21.11.2022 16:46 Відповісти
Юный залегальщик. Как ему кацапы доверяли командовать, такому тупому.
показати весь коментар
21.11.2022 14:31 Відповісти
виродок має пожиттєво рити окопи на кордоні між Україною і московією
показати весь коментар
21.11.2022 14:31 Відповісти
Це все смішно. Бандюк знає, що його обміняють. А от коли б його знайшли повішеним на смереці, з відповідною табличкою на шиї, то вже єнча ґума.
І шо тут поробиш? Партизани... У них свої закони...
Ось тоді б ця вся кацапська сарана почала думати. Памреси - то дуже помічне для окупанта.
показати весь коментар
21.11.2022 14:35 Відповісти
Жаль не стрельнул холостым перед сдачей в плен. У нас это входит в моду.
показати весь коментар
21.11.2022 14:48 Відповісти
А ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ НИЗЗЯ?
показати весь коментар
21.11.2022 14:55 Відповісти
Гарна робота.СБУ-респект...
показати весь коментар
21.11.2022 15:11 Відповісти
На кол, тварину!
показати весь коментар
21.11.2022 16:47 Відповісти
Це ідєйний. Тіки кувалда.
показати весь коментар
21.11.2022 18:20 Відповісти
 
 