Служба безпеки затримала помічника "министра МВД ЛНР", який захоплював будівлю луганського управління СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій на Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків з позивним "Сотий".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після подій 2014 року чоловік переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України. При цьому остаточно "залягти на дно" вирішив на Київщині, де його вже зараз затримала СБУ.



"Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб.



Саме за їхньої "протекції" його призначили "помощником министра мвд лнр" і командиром штурмового підрозділу "специального отряда быстрого реагирования" (більш відомого як "филиал" російського СОБР).



Перебуваючи на "посадах", він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму.



На виконання ворожих завдань, у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ", - йдеться в повідомленні.



Зазначається також, що він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.



Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які "здавали" йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України.

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"Про одержані відомості доповідав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків, серед них:



▪️ "глава парламента лнр" Олексій Карякін,

▪️ "министр мвд лнр" Ігор Корнет,

▪️ "военный комендант" захопленого Луганська Сергій Грачов з позивним "Грач".



Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєверодонецька, Лисичанська і Сватового.



Також бойовик здійснював охорону громадян рф, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, у результаті яких були проголошені "лнр" і "днр"", - додали в СБУ.





