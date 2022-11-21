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Новини Фото Війна
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Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів та сховище з боєприпасами, - ВМС. ФОТО

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 20 листопада, морські піхотинці знищили 2 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 6 чоловік живої сили та сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів та сховище з боєприпасами, - ВМС 01

Також читайте: Минулої доби морпіхи ліквідували 7 рашистів, знищили БМП та МТЛБ ворога. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВМС (1400) втрати (4452)


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21.11.2022 14:58 Відповісти
Морським котикам респект 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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21.11.2022 15:28 Відповісти
Покошмарили орків,задвухсотили,знищили
б/к...Так наші воїни кожного дня, майже не сплять,звільняють рідну землю від кацапської
нечисті.
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21.11.2022 15:37 Відповісти
 
 