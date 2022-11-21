Плівка замість вікон та діри у дахах: Жителі визволеної Осокорівки на Херсонщині розповіли про період російської окупації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Село Осокорівка на сході Херсонської області зруйновано майже повністю.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", жителі розповідають, що під час окупації російськими військами тут жили буряти, інформує Цензор.НЕТ.

Хати та подвір’я понівечено. Місцеві живуть в хатах, де, замість скла, у віконних рамах - плівка. Одна жінка, доки журналісти "Українського Свідка" не відкрили їй двері зсередини, навіть заходила до будинку через вікно. Стріха в неї в дірках, бо сюди прилетів снаряд. Всюди по хаті уламки скла. Жінка каже, що буде тут зимувати.

Є серед місцевих і ветеран АТО. На фронті він отримав контузію та з 2016 року на пенсії: одразу після 24 лютого поїхав з села, а тепер повернувся. "Я інвалід III групи, батьки пенсіонери та ледве ходять. Хто мені все це буде відновлювати?".

Молода жінка з дитиною на руках розповідає, що прильоти були прямо перед хатою. "Ми жили мирно та спокійно, виховували діток. А тут прийшов "рускій мір", - каже вона.

Росіяни зруйнували 80% інфраструктури Осокорівки. До 24 лютого тут жило близько 2 тисяч людей, з яких тепер в селі лишилася тільки десята частина.

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