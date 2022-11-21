Передано до суду справу російського агента, який працював на терориста Стрєлкова, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки завершила досудові розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, вони збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на східному напрямку.

"Обох зловмисників затримали в ході спецоперацій СБУ на території Донецької області. Серед затриманих - особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. На колишнього "министра обороны "ДНР" вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Там він запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України.

За вказівками російського терориста його поплічник збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська.

Крім того, зловмисник передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що передачу закритих відомостей ворожий агент здійснював з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

За даними СБУ, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі переправлення агресору оборонної інформації.

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Іншим поплічником окупантів виявився мешканець селища Клебан-Бик, який після початку повномасштабної агресії був завербований представником ФСБ.

За завданням російської спецслужби він проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі.

Насамперед ворожий агент намагався виявити колони української військової техніки і через анонімний месенджер передати до РФ їх геолокацію.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Заходи з викриття російської агентури проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва обласної прокуратури.