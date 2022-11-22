Скеровано до суду справу рятувальника з Луганщини, який після співпраці з окупантами здався українським правоохоронцям. ФОТО

Передано до суду матеріли стосовно ДСНСника Луганщини, який виїхав з окупації та здався правоохоронцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що диспетчер державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС в Луганській області, який залишився у захопленому селищі Мілове Старобільського району, у квітні 2022 року склав присягу на вірність псевдореспубліці. Він розпочав "службу" у незаконно створеному "Міловському районному відділі МНС ЛНР".





Як зазначається, через деякий час чоловік усвідомив протиправність та ганебність свого вчинку. Прибув на підконтрольну Україні територію та здався правоохоронним органам.

"Під час допиту він розкаявся у скоєному та добровільно видав як речовий доказ посвідчення так званого "працівника МНС ЛНР". Чоловік активно співпрацював зі слідством та надав детальні свідчення.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури стосовно нього до суду скеровано обвинувальний акт за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

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