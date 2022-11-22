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Скеровано до суду справу рятувальника з Луганщини, який після співпраці з окупантами здався українським правоохоронцям. ФОТО

Передано до суду матеріли стосовно ДСНСника Луганщини, який виїхав з окупації та здався правоохоронцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що диспетчер державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС в Луганській області, який залишився у захопленому селищі Мілове Старобільського району, у квітні 2022 року склав присягу на вірність псевдореспубліці. Він розпочав "службу" у незаконно створеному "Міловському районному відділі МНС ЛНР".

Скеровано до суду справу рятувальника з Луганщини, який після співпраці з окупантами здався українським правоохоронцям 01
Скеровано до суду справу рятувальника з Луганщини, який після співпраці з окупантами здався українським правоохоронцям 02

Як зазначається, через деякий час чоловік усвідомив протиправність та ганебність свого вчинку. Прибув на підконтрольну Україні територію та здався правоохоронним органам.

"Під час допиту він розкаявся у скоєному та добровільно видав як речовий доказ посвідчення так званого "працівника МНС ЛНР". Чоловік активно співпрацював зі слідством та надав детальні свідчення.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури стосовно нього до суду скеровано обвинувальний акт за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передано до суду справу російського агента, який працював на терориста Стрєлкова, - СБУ. ФОТО

Автор: 

шпигунство (1018) ДСНС (5166) Офіс Генпрокурора (3282) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+15
я хз.. пожежники і лікарі роблять свою справу незалежно від того, кого рятують. тут у людини крові на руках немає (схоже що), прийшов сам - я б амністував.
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22.11.2022 10:06 Відповісти
+8
Відносно людей які були,в лютому, захоплені за одну годину - треба розбиратись і можливо пробачати але таке НЕМОЖНО робити стосовно рятувальників,лікарів,педагогів та інших з ЛУГАНДОНУ.У цих було СІМ РОКІВ,щоб все з'ясувати та зробити вибір.ВОНИ його ЗРОБИЛИ на користь лугандону,а як слідство,на користь рашистів.Всі доводи,що вони знаходились в окупаціі - це ДЛЯ ТУПИХ,бо що то була,для них, за окупація якщо можно було ВІЛЬНО,з купою речей виїхати через КПВВ Майорськ,Мар'їнку чи Станицю в Україну.
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22.11.2022 10:05 Відповісти
+5
Головне, щоб не вбивав та не здавав українців.
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22.11.2022 09:54 Відповісти
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Головне, щоб не вбивав та не здавав українців.
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22.11.2022 09:54 Відповісти
позбавити громадянства - і на обмінний фонд...- нехай спиваеться в кацапії
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22.11.2022 09:55 Відповісти
Не можна - він же сам здався. Якщоо його видати, то його там у кращому випадку посадять.
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22.11.2022 10:21 Відповісти
Ось і я про це. Якщо хочемо, щоб орки здавались у полон (а ми хочемо - по перше, це обмінний фонд (більшість хоче назад до оркостану), по-друге - це краще, нж воювати з ними), то віддавати їх назад можна лише за їх згодою.
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22.11.2022 10:51 Відповісти
Чувак понял лучше в тюрьме минималочку ,чем удобрять окопы.
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22.11.2022 10:04 Відповісти
Відносно людей які були,в лютому, захоплені за одну годину - треба розбиратись і можливо пробачати але таке НЕМОЖНО робити стосовно рятувальників,лікарів,педагогів та інших з ЛУГАНДОНУ.У цих було СІМ РОКІВ,щоб все з'ясувати та зробити вибір.ВОНИ його ЗРОБИЛИ на користь лугандону,а як слідство,на користь рашистів.Всі доводи,що вони знаходились в окупаціі - це ДЛЯ ТУПИХ,бо що то була,для них, за окупація якщо можно було ВІЛЬНО,з купою речей виїхати через КПВВ Майорськ,Мар'їнку чи Станицю в Україну.
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22.11.2022 10:05 Відповісти
Ну Мілове до 24 лютого було не окуповане, і його дійсно захопили за декілька годин, бо це крайня точка Луганщини
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22.11.2022 10:17 Відповісти
я хз.. пожежники і лікарі роблять свою справу незалежно від того, кого рятують. тут у людини крові на руках немає (схоже що), прийшов сам - я б амністував.
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22.11.2022 10:06 Відповісти
Але перед цим вжив би якийсь жучок, таємно.
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22.11.2022 10:33 Відповісти
Расстрелять *****!
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22.11.2022 10:34 Відповісти
надеюсь суд не даст условно.на полную катушку пускай лепят.предавши раз РОДИНУ -УКРАИНУ ,предаст и два!да если бы ЗСУ сидели в обороне и не было освобождения УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ,служил бы свинособакам как пить дать........................................
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22.11.2022 10:39 Відповісти
Мілове було захоплено миттєво (невігласи подивіться на карту), працював в ДСНС, крові нема на руках, здався сам, провину визнав...УМОВНЕ буде...і це правильно. Багато ще таких, хай для них буде правильний приклад і вони, навіть знаходячись в окупації, співпрацюють з нашою розвідкою
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22.11.2022 11:46 Відповісти
Коли будуть судить тих хто здав 1/5 території України за 48 годин?!! Чому судять людей которі жили, працювали і платили податки в Україну але залишились без жодного захисту! Навіть військомати "завчасно" по вказівкі Зе і команди виїхали перед 24 лютого.
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22.11.2022 21:54 Відповісти
 
 