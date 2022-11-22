СБУ проводить безпекові заходи на території культових споруд УПЦ МП у Рівненській області. ФОТОрепортаж
На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Управління СБУ в Рівненській області.
"Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні", - йдеться в повідомленні.
У СБУ зазначили, що дані заходи проводяться недопущення використання релігійних громад в якості осередка "русского мира", а також для перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.
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Усі свої...
- Мы находимся под прямым управлением наместника Киево-Печерской Лавры
- Дети Поволжья?
Альхен замялся.
- Тяжелое наследье царского режима?"
Герр Путлер .в Киево-Печкрской лавре...там есть антенна . ловит даже Пентагон и Вашингтон с глухой дяревней Простоквашино..
Штирлиц..вы дурак...в Простоквашино давно орудуют ЦРУ и ФБР с котом Матроскиным...🤣Котяра любит баксы...
дочекаємось результатів
Мп можна визнати як частину російської пропагандистської машини.
Хай там в бараках голодних та холодних мухосранськів скрєпостану-підороzzії проводять свої підошабаші і моляться за кончину вови про*балкіна та його нагуляних недоносків та потаскух з деребан-думи, просравших награбований скрєпостан вьялікой підоросії...!!!
росія в Криму не цацкалась, зразу заборонила українську церкву.
Факти співпраці ж уже є!
Это не церковь, это отдел кгб!
В интервью гордону бывший кгб-шник рассказывал, что Гундяев гэбист, и он когда-то с ним служил.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1594973649324367874 5 ч
"СБУ проводить безпекові заходи в Києво-Печерській Лаврі" І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію? Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть ! Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака