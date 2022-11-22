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Новини Фото Агресія Росії проти України
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СБУ проводить безпекові заходи на території культових споруд УПЦ МП у Рівненській області. ФОТОрепортаж

На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Управління СБУ в Рівненській області.

"Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні", - йдеться в повідомленні. 

У СБУ зазначили, що дані заходи проводяться недопущення використання релігійних громад в якості осередка "русского мира", а також для перевірки  даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр. ФОТОрепортаж

СБУ проводить безпекові заходи на території культових споруд УПЦ МП у Рівненській області 01
СБУ проводить безпекові заходи на території культових споруд УПЦ МП у Рівненській області 02
СБУ проводить безпекові заходи на території культових споруд УПЦ МП у Рівненській області 03

Автор: 

СБУ (12986) УПЦ МП (1213) Рівненська область (1194)


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Топ коментарі
+50
А у меня есть вопрос к киевскому военному комиссару. Кто такие эти "казаки" из охраны Лавры? Почему они не на фронте? Сколько стоит "броня" этих кизяков ?
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22.11.2022 10:09 Відповісти
+32
Всіх московських попів(контору ФСБ) геть на історичну батьківщину - мокшанська козломорді болота. Хай там сатані моляться.
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22.11.2022 10:06 Відповісти
+31
схоже, почалось? десатанізація україни, як казав дімон. але є ньюанс
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22.11.2022 10:08 Відповісти
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Всіх московських попів(контору ФСБ) геть на історичну батьківщину - мокшанська козломорді болота. Хай там сатані моляться.
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22.11.2022 10:06 Відповісти
Посадить по 111 статье с полной конфискацией , чем эти гниды предатели отличаются от других , если у них паспорта гр. Украины Не надо их просто отпускать , чтобы они мстили из-за поребрика
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22.11.2022 14:49 Відповісти
.... зомби стон плывет, плывет над россиею, пробуждается мокшанский улус....
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22.11.2022 10:06 Відповісти
схоже, почалось? десатанізація україни, як казав дімон. але є ньюанс
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22.11.2022 10:08 Відповісти
А у меня есть вопрос к киевскому военному комиссару. Кто такие эти "казаки" из охраны Лавры? Почему они не на фронте? Сколько стоит "броня" этих кизяков ?
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22.11.2022 10:09 Відповісти
В цю "позавідомчу охорону" зазвичай йдуть відставники-офіцери сбу та мвс.
Усі свої...
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22.11.2022 10:21 Відповісти
Так было когда-то. Теперь охрана объектов возложена на НГУ и полицию охраны. Поэтому они могут быть пенсионерами МВД и СБУ но тогда охранять они не могут. Поэтому попы из МП и создали кизячью дружину. То есть эти хари подлежат призыву на общих основания в ту же ТО
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22.11.2022 11:26 Відповісти
- Как складываются отношения казаков с лаврской братией и другими казаческими подразделениями?

- Мы находимся под прямым управлением наместника Киево-Печерской Лавры
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22.11.2022 11:33 Відповісти
гебнявые кроты в рясах нагло проводят подрывную роботу, против государства , на глазах у всех, но за 8лет войны никто не смел остановить абсурд ⁉️
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22.11.2022 14:55 Відповісти
👏👏👏👏👏. Питання не лише правильне, але й актуальне. Але я боюся, що дехто з цієї охорони має два комплекти уніформи: в одній проводить "заходи", як правоохоронець, а у вільний час в іншій, як охорона лаври.
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22.11.2022 10:24 Відповісти
Казаки Дермака,защищающие фсбешную контору УПЦ МП.Иза деньги украинцев
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22.11.2022 10:39 Відповісти
"Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.

- Дети Поволжья?

Альхен замялся.

- Тяжелое наследье царского режима?"
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22.11.2022 11:31 Відповісти

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22.11.2022 12:02 Відповісти
Окупація ОРДЛО почалась не в 2014 році а раніше,коли по всіх містах та селищах Луганщіни та Донетчини,при участі та сприянні УПЦ МП та місцевої влади, почали створюватись козачі підрозділи війська донського.В 2014 році вони вже ,ЗЛАГОДЖЕНО,діяли.
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22.11.2022 10:15 Відповісти
Штирлиц..вы где спрятали радистку Кэт рацию и детей?
Герр Путлер .в Киево-Печкрской лавре...там есть антенна . ловит даже Пентагон и Вашингтон с глухой дяревней Простоквашино..
Штирлиц..вы дурак...в Простоквашино давно орудуют ЦРУ и ФБР с котом Матроскиным...🤣Котяра любит баксы...
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22.11.2022 10:16 Відповісти
поки що схоже на показуху для піпла

дочекаємось результатів
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22.11.2022 10:19 Відповісти
ще треба в Почаївську Лавру, там роботи непочатий край. Хто там був до війни то розповідали - в продажі купа книжечок надрукованих в кацапії, звичайно антиукраїнського спрямування
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22.11.2022 10:22 Відповісти
І відсотків 80 так званих "монахів" - громадяни іноземних держав.
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22.11.2022 10:26 Відповісти
А! Ну це можна використати як докази. Якщо там є антиукраїнська пропаганда.

Мп можна визнати як частину російської пропагандистської машини.
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22.11.2022 11:46 Відповісти
Знову цирк для громадян. Таке враження що СБУ в змові з окупантом.
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22.11.2022 10:23 Відповісти
От это выдал, СБУ и окупанты за одно!!!а война тогда кому нужна!?
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22.11.2022 11:53 Відповісти
Пока им в морды простые люди доказательства не предъявили, СБУ просто в упор не видели , что вытворял Паша-Мерседес и его шавки в рясах ‼️Отказывались отпевать погибших военных , прославляли террористический ********* и прятали боевиков с ружием
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22.11.2022 15:02 Відповісти
а Почаїв, Святогірськ як ??? пакувати треба цих як цапськи фсб/кгб попів-3.14дерасів, починаючи від паші мерседеса і закінчуючи останнім занюханим "монахом", пакувати в товарні, столипінські вагони, вивозити до кордону з паРашею, а далі шпіца в сраку !!!
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22.11.2022 10:25 Відповісти
Це неймовірно приємні новини! Нарешті добралися до агентів ФСБ в рясах!
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22.11.2022 10:30 Відповісти
Все вірно,адже молитися треба і можно-не в храмах,не в монастирях-а вдома в скромному куті,в комірчині-а не показово,з випендрьожем.Тоді ти істинно віруючий.От зараз,після цих заходів по безпеці ,впевнений на 1000%,що вороги,а це кацапи,кожний день,до кінця війни,будуть мінувати ці будівлі.Поставити чатових,саперів-і зберегти життя мирян.Думаю знайдеться повно добровольців,і саперів-добровольців,які захистять церковне добро і пожертвування...
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22.11.2022 10:44 Відповісти
А в Почаївській лаврі - коли?
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22.11.2022 10:51 Відповісти
Зуб даю - ні#уя не знайдуть, прости Господи.
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22.11.2022 10:52 Відповісти
молюсь щоб знайшли...це буде гарний привід
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22.11.2022 11:06 Відповісти
давайте будемо відвертими і без політичного забарвлення скажимо що ці заходи треба було проводити в2014-2015 роках. А Лавру передати в користування ПЦУ відразу після отримання Томосу!
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22.11.2022 11:01 Відповісти
Московский патриархат - кацапская церковь с центром в Москве во главе с Гундявым (кличка Кирилл) поддерживает войну против Украины, делает все возможное для уничтожения независимого государства Украина. Это церковь наших врагов. В период войны против Украины, постоянных бомбежек, убийства мирных жителей Украины филиалы этой церкви спокойно действуют на территории Украины и проводят политику Московского патриархата. Поэтому настало время, когда уже пора гнать метлой московских попов с Украины. Не допустимо преступно, чтобы церковь наших врагов спокойно вела войну против Украины.
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22.11.2022 11:03 Відповісти
Цих фсбешних чортів у попівських рясах негайно усіх погрузити в столипинські вагони і відправити у скрєпостан підороzzії...!!! ХАЙ пи*дують у підороzzію...!!!

Хай там в бараках голодних та холодних мухосранськів скрєпостану-підороzzії проводять свої підошабаші і моляться за кончину вови про*балкіна та його нагуляних недоносків та потаскух з деребан-думи, просравших награбований скрєпостан вьялікой підоросії...!!!
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22.11.2022 11:05 Відповісти
Я пропоную спершу в Бучу, Ірпінь, Ізюм ітд. завали розбирати, перепоховати безневинно загинувших, а потім на цементні заводи і арбайтен, шнеля арбайтен на відбудову України. І ніякого милосердя, ніякого !
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22.11.2022 12:35 Відповісти
Мерседесыч уже у Ермака. Поглядим, что из этого всего получится.
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22.11.2022 11:09 Відповісти
treba yih zablokuvaty poky ne predostavlyat dokazy togo sho dobre kontrollyuyut Russian terrorism
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22.11.2022 11:13 Відповісти
Схоже на показуху. Рейди треба робити одночасні кругом в 4-5 ранку. А взагалі заборонити діяльність банди ФСБ-РПЦ в Україні як антидержавної.
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22.11.2022 11:14 Відповісти
molymosya shob vony znayshly kompromat
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22.11.2022 11:14 Відповісти
Зеленському не хватає сміливості, щоб заборонити упц мп.

росія в Криму не цацкалась, зразу заборонила українську церкву.
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22.11.2022 11:36 Відповісти
Визнати упц мп організацією, яка співпрацювала з окупантами, і заборонити її!

Факти співпраці ж уже є!
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22.11.2022 11:37 Відповісти
Московский патриархат был создан как особый отдел кгб.

Это не церковь, это отдел кгб!

В интервью гордону бывший кгб-шник рассказывал, что Гундяев гэбист, и он когда-то с ним служил.
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22.11.2022 11:42 Відповісти
ЖОДНОЇ церкви МП в Україні не повинно бути. Усіх попів з тих церков на поліграф. Але є факт, що самі люди туди йдуть і слухають маячню про "брацкіє народи".
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22.11.2022 11:44 Відповісти
не "безпекові заходи" а Контртерористична операція
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22.11.2022 11:45 Відповісти
Давно пора викинути цих слуг сатани та агентів ФСБ за кордон, у мордор.
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22.11.2022 13:28 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1594973649324367874 5 ч

"СБУ проводить безпекові заходи в Києво-Печерській Лаврі" І що ви там шукаєте ? ) 18 млн. гривен які вони винні за електроенергію? Розривайте оговори оренди і виганяйте їх геть ! Але цього ж не буде. Павло уже у Єрмака
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22.11.2022 15:50 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть, а коли СБУ прийде в "гості" в Зимненський монастир - це теж не менше кубло "срускава міра" ?! Чи людям самим "вирішити" цю проблему? Пам"ятається ніби влада надала право на знищення ворогів без якої то б не було відповідальності перед законом ...
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22.11.2022 22:45 Відповісти
було багато знаків, і досить часу щоб подумати. Не перейшли, най провалюють, що це за церква яка посягає на наш сувернітет і на нашу державу, що то за церква, яка виправдовує і благословляє вбивства нашіх людей, так ще й звинувачують в цьому нас же!
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22.11.2022 23:10 Відповісти
Ходоковський, Пасычник, Прозоров, Наумов, Дудін, Кулініч, Садохін, Рябуха... Невже вже всіх зрадників переловили, що лишилося лише по жіночих монастрях "ворогів народу" шукати?
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23.11.2022 04:25 Відповісти
НАКОНЕЦ ТО !!!
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23.11.2022 06:20 Відповісти
 
 