СБУ проводить безпекові заходи на території культових споруд УПЦ МП у Рівненській області. ФОТОрепортаж

На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Управління СБУ в Рівненській області.

"Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що дані заходи проводяться недопущення використання релігійних громад в якості осередка "русского мира", а також для перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.

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