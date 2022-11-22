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Техніка, продукти, будівельні матеріали, - Кличко повідомив, що допомога від Києва вже вирушила у Херсон. ФОТОрепортаж

З Києва сьогодні відправився гуманітарний вантаж, який столична громада передає звільненому Херсону: техніка, медикаменти, продукти харчування тощо.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з Києва вирушила допомога Херсону. З’ясували гострі потреби і передаємо Херсону, зокрема, техніку: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто, сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої. А також 11 генераторів ( 2кВт та 5кВт) та медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали. Передали в Херсон та населені пункти поруч з ним і продукти харчування - продовольчі набори і по 10 тонн олії, цукру та крупи. Поїхали також теплі ковдри, одяг. Та будівельні матеріали, інвентар, інструменти", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що столиця планує надати і грошову допомогу на відбудову Херсона.

"Київрада на найближчому засіданні розгляне виділення 50 мільйонів гривень. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації, що постраждали від окупації російськими варварами. Сьогодні складно всім, але ми повинні допомагати один одному. Щоб разом вистояти і перемогти", - наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що Київрада підтримала пропозицію Віталія Кличка про передачу 235 млн гривень на відбудову 8 громад Київської області, що найбільше постраждали від звірств російських варварів: Баришівської, Бишівської, Бородянської, Бучанської, Макарівської, Великодимирської, Іванківської та Немішаївської. Також за пропозицією мера наступного року більш ніж на 1 мільярд гривень буде збільшено підтримку малозабезпечених киян.

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Техніка, продукти, будівельні матеріали, - Кличко повідомив, що допомога від Києва вже вирушила у Херсон 01
Техніка, продукти, будівельні матеріали, - Кличко повідомив, що допомога від Києва вже вирушила у Херсон 02
Техніка, продукти, будівельні матеріали, - Кличко повідомив, що допомога від Києва вже вирушила у Херсон 03
Техніка, продукти, будівельні матеріали, - Кличко повідомив, що допомога від Києва вже вирушила у Херсон 04
Техніка, продукти, будівельні матеріали, - Кличко повідомив, що допомога від Києва вже вирушила у Херсон 05
Техніка, продукти, будівельні матеріали, - Кличко повідомив, що допомога від Києва вже вирушила у Херсон 06
Техніка, продукти, будівельні матеріали, - Кличко повідомив, що допомога від Києва вже вирушила у Херсон 07

Автор: 

Київ (19683) Кличко Віталій (3527) допомога (8453) Херсон (3444)


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Топ коментарі
+20
Посивів наш боксер, але респект - наш мер.
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22.11.2022 10:49 Відповісти
+15
Херсон залишати напризволяще ніхто не повинен. Це наш символ успіху і люди там самі патріотичні з всіх терріторій. що були раніше окуповані андрофагами. Кличко умнічка.
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22.11.2022 10:57 Відповісти
+6
кулак ,як кувалда
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22.11.2022 10:54 Відповісти
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Посивів наш боксер, але респект - наш мер.
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22.11.2022 10:49 Відповісти
кулак ,як кувалда
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22.11.2022 10:54 Відповісти
Теж звернув на це увагу.
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22.11.2022 11:12 Відповісти
Як тут не посивіти 😔
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22.11.2022 12:49 Відповісти
ну, а потягом?вантажним
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22.11.2022 10:53 Відповісти
Херсон залишати напризволяще ніхто не повинен. Це наш символ успіху і люди там самі патріотичні з всіх терріторій. що були раніше окуповані андрофагами. Кличко умнічка.
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22.11.2022 10:57 Відповісти
First. я думаю, что с Троещины! вы вечно всем не довольны! у вас всегда хуже чем у других и все в этом виноваты!
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22.11.2022 11:40 Відповісти
Покажи в Україні місце де немає проблем з сміттевими баками, хабарами лікарям і далі по списку /крім Кончи-Заспи/. Це уход від теми сайту.
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22.11.2022 11:50 Відповісти
Тема сайту - допомога Херсону і його людям, які опинились у жахливому у порівнянні з іншими регіонами становищі.
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22.11.2022 12:03 Відповісти
Кличко, ты узнал у гудка, что с электричеством? Что разрушили, что восстановили?
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22.11.2022 11:33 Відповісти
Ну у гудка є світло на Багамах.
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22.11.2022 12:03 Відповісти
Віталію , щира подяка і респект , бо турбота про людей , в його серці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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22.11.2022 13:06 Відповісти
 
 