УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10661 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
1 129 3

Минулої доби морпіхи знищили десяток окупантів, міномет та сховище з ворожими боєприпасами, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 21 листопада, морські піхотинці знищили 10 окупантів та міномет.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у ВМС.

Минулої доби морпіхи знищили десяток окупантів, міномет та сховище з ворожими боєприпасами, - ВМС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів та сховище з боєприпасами, - ВМС. ФОТО

Автор: 

армія рф (17866) ВМС (1400) втрати (4452)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єнот допомагає ЗСУ:
показати весь коментар
22.11.2022 12:41 Відповісти
Нашим морським котикам , респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

Молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
22.11.2022 13:08 Відповісти
 
 