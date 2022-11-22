Минулої доби зафіксовано чотири ракетні удари по Краматорську, у Бахмуті не припиняються обстріли, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція Донеччини задокументувала 29 воєнних злочинів Росії за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти здійснили вогневі атаки на 17 населених пунктів, вбили й поранили цивільних мешканців.

"Російські військові здійснили сім вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Краматорськ Курахове, смт Велика Новосілка, Очеретине, Північне, села Кам’янка, Веселе, Водяне, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Максимільянівка, Георгіївка, Карлівка, Петрівка. Окупанти били по мирному населенню із РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії, мінометів та ракет. Пошкоджено 4 житлових будинки, АЗС та автосалон", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано чотири ракетних удари по Краматорську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали.

"Із РСЗВ "Град" російська війська атакували село Георгіївка Мар’їнської громади, вбили людину. Від артилерійських обстрілів загинули цивільні мешканці у Кураховому та селі Петрівка Торецької громади. Обстріли не припиняються у Бахмуті. Внаслідок ворожих влучань загинули та травмувалися мирні мешканці, пошкоджено два приватних будинки. Маємо поранених у Максимільянівці та Авдіївці", - додають у Нацполіції.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.