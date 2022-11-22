Повідомлено про підозру капітану російського судна за незаконне перевезення українського зерна через окупований Крим, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про підозру ще одному капітану російського судна "Капітан Корчін".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, йому інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

За даними слідства, громадянин РФ, який є капітаном судна під прапором РФ, здійснив 3 незаконні заходи та виходи з закритого Севастопольського морського торговельного порту. Підозрюваний забезпечував завантаження судна зерном, яке окупанти незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України. Усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS". Також він вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна, яке прямувало нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого Криму.

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