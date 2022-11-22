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СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy, яка належить російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - джерело. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Компанією володіють російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков. За даними джерел, компанія володіє "купою обленерго та займає 10% енергоринку".

"Того самого, що так активно "вбивають" росіяни своїми ракетами. Олігархи вже потрапили під санкції, а СБУ одержала повне право прийти з обшуками", - зазначив співрозмовник.

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СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy, яка належить російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - джерело 01
СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy, яка належить російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - джерело 02
СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy, яка належить російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - джерело 03

Автор: 

обшук (1983) СБУ (12986) VS Energy (25)


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Топ коментарі
+15
це *******! могли би років з 10 ще почекати!
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22.11.2022 13:02 Відповісти
+10
ого)як оперативно
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22.11.2022 13:07 Відповісти
+9
Мабудь після чергової вздрючки від Великобританії, не інакше. Бо ж не на часі. То тільки від Європи можна санкції вимагати а у самих кацапський бізнес процвітає
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22.11.2022 13:12 Відповісти
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це *******! могли би років з 10 ще почекати!
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22.11.2022 13:02 Відповісти
так вже спливає
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22.11.2022 13:08 Відповісти
Они должны были быть уже месяцев 8 , как экспроприированы и приносить доход для Украины ! Хитросделанные гниды ОП не могут ничего пропустить ,без выгоды для своих офшоров
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22.11.2022 13:45 Відповісти
Так,на вісім років запізнились,ніколи було.
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22.11.2022 13:47 Відповісти
ого)як оперативно
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22.11.2022 13:07 Відповісти
шо там шукати ?
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22.11.2022 13:10 Відповісти
Мабудь після чергової вздрючки від Великобританії, не інакше. Бо ж не на часі. То тільки від Європи можна санкції вимагати а у самих кацапський бізнес процвітає
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22.11.2022 13:12 Відповісти
а чого обшуки, чому не націоналізація їхнього бізнесу?
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22.11.2022 13:14 Відповісти
Я скажу коротко! Якщо б в України була і працювала СБУ, то Україні була б найзаможнішої країною у світі в котрій ніякої войни не могло б бути...****** гниди ви "СБУ" тварі куплено-продані відповісте за все. З вашим проданим поколінням...лайно
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22.11.2022 13:15 Відповісти
Интересная кацапская фамилия "БабакОВ", по идее кацапская должна быть "Сурков"
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22.11.2022 13:21 Відповісти
Хорошо экипированы сбвушники. их бы на фронт отправить
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22.11.2022 13:27 Відповісти
З чого ви взяли, що їх немає на фронті?
крім того, вони весь час були задіяні в АТО.
І ще, ви не в курсі, як вони були задіяні в обороні Києва, для прикладу?
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22.11.2022 13:57 Відповісти
СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy,яка фактично належить Ахметову.
Але бородата бабушка Зєлєнского ні при чому,-джерело.🤡😱🔥
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22.11.2022 13:47 Відповісти
Ти диви! Практічєскі мгнавєнно! Хвала керманичам та та СБу... Боронять Україну та платників податків-українців! Ми за ними як за кам*яною стіною!!!
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22.11.2022 13:54 Відповісти
Тобто ці 9 місяців не знали?
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22.11.2022 14:22 Відповісти
Гінер друг Ярославського ще з отрочества. І,ясно як божий день, його бізнес партнер. Ярославський був далекий від футболу, але його Гінер переконав, і Сашко придбав Металіст. Гінер през московських коней (ЦСКА). Хлопці З СБУ постоять і поїдуть. Ці бізнесмени під покровительством менеджера президента. Ніхто там не постраждає, будь те певні. Це Дерьмаковська заготовка по пиловій бурі в очі піплу
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22.11.2022 15:48 Відповісти
 
 