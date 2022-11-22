СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy, яка належить російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - джерело. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Компанією володіють російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков. За даними джерел, компанія володіє "купою обленерго та займає 10% енергоринку".
"Того самого, що так активно "вбивають" росіяни своїми ракетами. Олігархи вже потрапили під санкції, а СБУ одержала повне право прийти з обшуками", - зазначив співрозмовник.
Топ коментарі
+15 Віталій Маркович
показати весь коментар22.11.2022 13:02 Відповісти Посилання
+10 stavr
показати весь коментар22.11.2022 13:07 Відповісти Посилання
+9 Victor Frey
показати весь коментар22.11.2022 13:12 Відповісти Посилання
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крім того, вони весь час були задіяні в АТО.
І ще, ви не в курсі, як вони були задіяні в обороні Києва, для прикладу?
Але бородата бабушка Зєлєнского ні при чому,-джерело.🤡😱🔥