СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy, яка належить російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - джерело. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Компанією володіють російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков. За даними джерел, компанія володіє "купою обленерго та займає 10% енергоринку".

"Того самого, що так активно "вбивають" росіяни своїми ракетами. Олігархи вже потрапили під санкції, а СБУ одержала повне право прийти з обшуками", - зазначив співрозмовник.

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