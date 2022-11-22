У Херсоні затримано зрадника, який збирав "голоси" для псевдореферендуму, - СБУ. ФОТО

У визволеному Херсоні затримано представника "избирательной комиссии", яку загарбники створили під час захоплення обласного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ця псевдоустанова виконувала завдання кремля щодо організації і проведення незаконного референдуму щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до рф.



Затриманий СБУ колаборант збирав "голоси" для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей "проголосувати" за кремлівський проект. У разі незгоди, зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою і кликав "на допомогу" озброєних окупантів, які "чергували" біля під’їзду. Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту", - йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю. За це його призначили на "посаду" з грошовим "утриманням" за рахунок агресора.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.



Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

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