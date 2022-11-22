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Новини Фото Війна
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У Херсоні затримано зрадника, який збирав "голоси" для псевдореферендуму, - СБУ. ФОТО

У визволеному Херсоні затримано представника "избирательной комиссии", яку загарбники створили під час захоплення обласного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ця псевдоустанова виконувала завдання кремля щодо організації і проведення незаконного референдуму щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до рф.

Затриманий СБУ колаборант збирав "голоси" для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей "проголосувати" за кремлівський проект. У разі незгоди, зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою і кликав "на допомогу" озброєних окупантів, які "чергували" біля під’їзду. Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту", - йдеться в повідомленні.

У Херсоні затримано зрадника, який збирав голоси для псевдореферендуму, - СБУ 01

Затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю. За це його призначили на "посаду" з грошовим "утриманням" за рахунок агресора.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Читайте: Встановлено ще 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12986) Херсон (3444) колабораціонізм (1171) псевдореферендум (194)


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Топ коментарі
+17
yurdos

@YURDOS555

·

https://twitter.com/YURDOS555/status/1594929895611985920 6 ч

Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано

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22.11.2022 14:05 Відповісти
+13
примусити г@ндона з"їсти ту шматку
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22.11.2022 13:54 Відповісти
+10
Хоч раз показали сучу морду гондураса, не розмиту. Якісь в Україні всі таємничі колаборанти...Всі їх пики потрібно вивішувати на кожному стовпі, з описом їх подвигів, та й їх самих не завадило б)...
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22.11.2022 14:31 Відповісти
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примусити г@ндона з"їсти ту шматку
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22.11.2022 13:54 Відповісти
здається, найнадійніша ознака "ватніка" - невміння передбачити наслідки своїх дій хоча б на пару кроків. але якщо б вони вміли передбачувати, то вже не були б ватніками?..
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22.11.2022 13:59 Відповісти
yurdos

@YURDOS555

·

https://twitter.com/YURDOS555/status/1594929895611985920 6 ч

Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано

показати весь коментар
22.11.2022 14:05 Відповісти
свiжий труп. жирненький.))
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22.11.2022 14:18 Відповісти
Вже ніхто й не дивується...
Зелена партія продажних сук!
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22.11.2022 14:37 Відповісти
Вони "слуги" служать всім і тільки головний одному коломойші
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22.11.2022 15:43 Відповісти
Гусь, типичное чмо
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22.11.2022 14:11 Відповісти
так за рюзьге мир только такие- чмошники, подлецы, душевнобольные...

вот там, присмотритесь внимательней, у чмошника из портков выпали кусочечек колбаски и сыра.))
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22.11.2022 14:22 Відповісти
Нi, це була пастка на щурiв...Спрацювала добре.
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22.11.2022 15:18 Відповісти
100%. Ранее подобные опущенцы и отстойники голосовали за януковича. Уже тогда надо было их отстреливать ибо ясно было что добром не закончится
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22.11.2022 17:01 Відповісти
Хоч раз показали сучу морду гондураса, не розмиту. Якісь в Україні всі таємничі колаборанти...Всі їх пики потрібно вивішувати на кожному стовпі, з описом їх подвигів, та й їх самих не завадило б)...
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22.11.2022 14:31 Відповісти
Новая разновидность гопников.
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22.11.2022 14:44 Відповісти
Шо кота з краденою ковбасою завпєчатлєлі.
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22.11.2022 14:46 Відповісти
Що з фейсом? Чому такий зажурений?
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22.11.2022 14:56 Відповісти
Зажурився, бо рано спалився...
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22.11.2022 15:19 Відповісти
А що там за плями внизу? Обісц*вся?
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22.11.2022 15:08 Відповісти
кусочек сыра и колбасы возле ноги, пайка за которую пЬОс работал
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22.11.2022 15:12 Відповісти
А что с *****, у этой кацапосвиньи?
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22.11.2022 15:35 Відповісти
Ух яке чмо триколорне...
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22.11.2022 15:37 Відповісти
в расход свинособачьего ******................
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22.11.2022 16:37 Відповісти
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22.11.2022 16:48 Відповісти
Дос стінки і кулю в лобік.Це тварюки.
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22.11.2022 18:03 Відповісти
 
 