Із загиблими захисниками України Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 листопада, Львів прощається з трьома Героями, які загинули, боронячи Україну.
Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні у місті відбулося прощання із захисниками України:
- Віталієм Мельником, 30 років
- Романом Прендотою, 39 років
- Володимиром Сухолитким, 46 років
"Співчуття рідним та близьким. Вічна Пам’ять Захисникам України", - йдеться у повідомленні.
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Клекочуть лелеки,
Подаруй мені крила, лебідь !
І високо
До вас в синьооке
Я полину в безкрайнє небо.
Ви на південь?
У вир? Все рівно.
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила
Перевести крила...
Прощавайте брати незламні !..