Із загиблими захисниками України Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 листопада, Львів прощається з трьома Героями, які загинули, боронячи Україну.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні у місті відбулося прощання із захисниками України:

- Віталієм Мельником, 30 років

- Романом Прендотою, 39 років

- Володимиром Сухолитким, 46 років

"Співчуття рідним та близьким. Вічна Пам’ять Захисникам України", - йдеться у повідомленні.











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