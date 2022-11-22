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Із загиблими захисниками України Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 листопада, Львів прощається з трьома Героями, які загинули, боронячи Україну.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні у місті відбулося прощання із захисниками України:

- Віталієм Мельником, 30 років

- Романом Прендотою, 39 років

- Володимиром Сухолитким, 46 років

"Співчуття рідним та близьким. Вічна Пам’ять Захисникам України", - йдеться у повідомленні.

Із загиблими захисниками України Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким попрощалися у Львові 01
Із загиблими захисниками України Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким попрощалися у Львові 02
Із загиблими захисниками України Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким попрощалися у Львові 03
Із загиблими захисниками України Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким попрощалися у Львові 04
Із загиблими захисниками України Віталієм Мельником, Романом Прендотою та Володимиром Сухолитким попрощалися у Львові 05

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Львів (3091) пам’ять (1190) похорон (1289) ЗСУ (7676)


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22.11.2022 13:46 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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22.11.2022 13:48 Відповісти
Там далеко
Клекочуть лелеки,
Подаруй мені крила, лебідь !
І високо
До вас в синьооке
Я полину в безкрайнє небо.

Ви на південь?
У вир? Все рівно.
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила
Перевести крила...
Прощавайте брати незламні !..
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22.11.2022 13:57 Відповісти
С.У.М.
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22.11.2022 15:06 Відповісти
Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись в пам'яті українскої незламної нації.Пам'ятаймо...
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22.11.2022 15:25 Відповісти
Вічна пам'ять ГЕРОЯМ!!! Дякувати батькам за таких синів. Співчуття близьким та рідним.... Але помічаю, що багато загиблих з правого берега Дніпра. Чомусь непобачив шанування загиблих зі східних регіонів Луганської та Донецької областей і Харківської. Хоча кажуть що їх багато воює. Можливо я помиляюсь... Вибачте.
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22.11.2022 16:25 Відповісти
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22.11.2022 16:30 Відповісти
 
 