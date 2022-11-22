Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Окупанти обстрілюють Торецьк та Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Торецьк та Часів Яр - під російськими обстрілами.

"У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний - поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Торецьку - пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначає він.

Кириленко інформує, що Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах.

"Вкотре прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на невиправданий ризик!" - звертається він до мешканців регіону.

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