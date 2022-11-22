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Новини Фото Війна
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Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Окупанти обстрілюють Торецьк та Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Торецьк та Часів Яр - під російськими обстрілами.

"У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний - поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Торецьку - пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначає він.

Кириленко інформує, що Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах.

"Вкотре прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на невиправданий ризик!" - звертається він до мешканців регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Торецьку. Пошкоджено лікарню, пологовий будинок та профілакторій, - ОВА. ФОТО

Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА 01
Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА 02
Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА 03
Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА 04
Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА 05
Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА 06
Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА 07

Автор: 

обстріл (29262) Донецька область (8825) Торецьк (508) Кириленко Павло (910)


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де наші удари ,по криму по кораблям по кримському мосту немае домовленості офіса мабудь нас нищать а ми торгуемо еврейська стратегія
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22.11.2022 14:59 Відповісти
Шоб кацапи здохли ‼️‼️‼️ Усі‼️
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22.11.2022 14:59 Відповісти
 
 