Рашисти вдарили по Торецьку і Часовому Яру, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж
Окупанти обстрілюють Торецьк та Часів Яр на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Торецьк та Часів Яр - під російськими обстрілами.
"У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний - поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки. У Торецьку - пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначає він.
Кириленко інформує, що Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах.
"Вкотре прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на невиправданий ризик!" - звертається він до мешканців регіону.
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Stanislav Lagutsky
показати весь коментар22.11.2022 14:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар22.11.2022 14:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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