В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп’янець. ФОТО
На фронті загинув артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп’янець.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку театру у Facebook.
"В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині захисника", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+73 джефф картер
показати весь коментар22.11.2022 23:07 Відповісти Посилання
+46 Christie Sainte
показати весь коментар22.11.2022 23:10 Відповісти Посилання
+36 Алекс Мышкевич
показати весь коментар22.11.2022 23:24 Відповісти Посилання
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Зеленського обрали ви самі, або ті хто це допустив. Але багато рішень саме з початку війни - на користь країни. Тому стуліть свої пельки і не розхитуйте владу, яка наразі діє більш-менш правильно.
Герою Слава!
Співчуття рідним...
Так не має бути коли гинуть молоді та найкращі!
Москалям горіти в пеклі!
Кацапня нищить наш золотий генофонд. Ви лише подивіться який красень віддав своє життя за нашу свободу.
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