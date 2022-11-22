В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп’янець. ФОТО

На фронті загинув артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп’янець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку театру у Facebook.

"В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині захисника", - йдеться в повідомленні.

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