За минулу добу військові РФ убили 1 мирного жителя Донеччини, 8 осіб поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу убили 1 цивільного жителя в Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 22 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Бахмуті.



Ще 8 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: На Донеччині йдуть тяжкі бої, на Луганщині - потроху рухаємося, на Херсонщині скорочуємо бойовий потенціал ворога, - Зеленський