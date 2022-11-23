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За минулу добу військові РФ убили 1 мирного жителя Донеччини, 8 осіб поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу убили 1 цивільного жителя в Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 22 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Бахмуті.

Ще 8 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу військові РФ убили 1 мирного жителя Донеччини, 8 осіб поранено, - ОВА 01

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жертви (1819) Донецька область (8842) Кириленко Павло (910)


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23.11.2022 11:31 Відповісти
 
 