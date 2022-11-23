Воїни Інтернаціонального легіону віддали свою їжу та теплі речі мешканцям Херсонщини. ФОТО

Іноземці, які боронять Україну, не змогли залишитися осторонь складної гуманітарної ситуації у визволеному регіоні.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повертаючись із чергового бойового завдання, воїни Інтернаціонального Легіону ГУР МО України не змогли залишитися осторонь складної гуманітарної ситуації й віддали місцевим жителям усі свої запаси їжі та теплих речей. Один із майбутніх захисників навіть отримав зимову шапку в подарунок від бійця Легіону", - йдеться у повідомленні.

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В ГУР нагадали, що гуманітарна ситуація на Херсонщині зараз складна: енергосистема зруйнована, людям потрібні продукти, генератори та теплі речі. Але херсонці не втрачають оптимізму і кажуть, головне - що вони вільні.

"Наші воїни ще раз показали, що сила нашої нації - в єдності. Ми обов'язково переможемо", - додали в ГУР.