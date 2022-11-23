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Новини Фото Війна
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Воїни Інтернаціонального легіону віддали свою їжу та теплі речі мешканцям Херсонщини. ФОТО

Іноземці, які боронять Україну, не змогли залишитися осторонь складної гуманітарної ситуації у визволеному регіоні.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повертаючись із чергового бойового завдання, воїни Інтернаціонального Легіону ГУР МО України не змогли залишитися осторонь складної гуманітарної ситуації й віддали місцевим жителям усі свої запаси їжі та теплих речей. Один із майбутніх захисників навіть отримав зимову шапку в подарунок від бійця Легіону", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: До визволеної Херсонщини приїхали представники 20 країн, щоб побачити наслідки окупації, - ОВА

Воїни Інтернаціонального легіону віддали свою їжу та теплі речі мешканцям Херсонщини 01

В ГУР нагадали, що гуманітарна ситуація на Херсонщині зараз складна: енергосистема зруйнована, людям потрібні продукти, генератори та теплі речі. Але херсонці не втрачають оптимізму і кажуть, головне - що вони вільні.

"Наші воїни ще раз показали, що сила нашої нації - в єдності. Ми обов'язково переможемо", - додали в ГУР.

Автор: 

визволення (566) розвідка (3886) Інтернаціональний легіон (18) Херсонська область (5898)


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Топ коментарі
+23
respect
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23.11.2022 09:29 Відповісти
+22
Що можна сказати? Щира подяка, краще них там ситуації ніхто не знає.
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23.11.2022 09:29 Відповісти
+21
Багато разів передивилась відео з жителем Херсона, що без нічого,але і без орків. Позиція визиває повагу. Де слуги з вкраденою гуманітарною, досить піару на збіговиськах, реально люди потребують допомоги
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23.11.2022 09:30 Відповісти
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respect
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23.11.2022 09:29 Відповісти
Що можна сказати? Щира подяка, краще них там ситуації ніхто не знає.
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23.11.2022 09:29 Відповісти
Багато разів передивилась відео з жителем Херсона, що без нічого,але і без орків. Позиція визиває повагу. Де слуги з вкраденою гуманітарною, досить піару на збіговиськах, реально люди потребують допомоги
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23.11.2022 09:30 Відповісти
Гуманітарка розчинилась по дорозі .
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23.11.2022 09:34 Відповісти
навіть не вагонами - пароплавами розчиняється...
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23.11.2022 09:49 Відповісти
Україна шле кукурудзу чалматим,
нахавані чалматі шлють дрони кацапам,
кацапи тими дронами херачять все що бачять в Україні,
захід шле гуманітарку в Україну,
гуманітарку зелені клопи ******* тільки облізуються,
а Україна шле чалматим кукурузу!
сюр якийсь...
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23.11.2022 10:08 Відповісти
ці в Україні не зелені - ці не крадуть....
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23.11.2022 09:45 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.11.2022 10:33 Відповісти
А з чим зелька туди приперся?
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23.11.2022 10:40 Відповісти
Як з чим?
Телеоператори, фотографи, іміджмейкери, режисери, дуполизи, дерьмак, крадії тимошенко і резніченко та інше плісняве.

https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Бородач:
 - Дякую за співпрацю, стабільний схематоз і вчасні відкати!
- Служу офісу ***********!
- Жму руку, обнімаю!
(Так, на фото не висмоктане з рашистських фейкових плівок лайно, а офіціне братання офісу з топ корупціонерами, що руйнують нашу країну зсередини під час війни).
Таня:
В цьому фото прекрасно все:
зєлєнскій облизується, як кіт на сало,
рєзнічєнка тягнеться до єрмака, заглядаючи в очі(гроші - як домовлялись),
малярша так дивиться на ондрюшу, що аж стає незручно за неї…
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23.11.2022 11:46 Відповісти
Вона вже потекла...
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23.11.2022 12:17 Відповісти
🤣🤣🤣
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23.11.2022 14:29 Відповісти
Треба дати всім хто воював громадянство - а забрати від промосковської шушери
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23.11.2022 11:03 Відповісти
Скільки контейнерів та вагонів із гуманітаркою вкрав Старух та його банда?
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23.11.2022 12:26 Відповісти
Зе і Злата Некрасова, розкрадачка Гумдопомоги.
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23.11.2022 14:20 Відповісти
В Легион пошли Благородные Люди.
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23.11.2022 13:50 Відповісти
Іноземці більше патріоти України ніж деякі народжені в Україні.
І ще треба подякувати актору який грає роль президента України - роль грає непогано, а як президент він лайно повне, українофобське лайно.
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23.11.2022 14:18 Відповісти
Лахта вбийця об монітор
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24.11.2022 14:40 Відповісти
А что делает Ирина Верещук?
«Руководитель» помощи для освобожденных территорий?

Интервью раздаёт?
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23.11.2022 16:27 Відповісти
 
 