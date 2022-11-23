Воїни Інтернаціонального легіону віддали свою їжу та теплі речі мешканцям Херсонщини. ФОТО
Іноземці, які боронять Україну, не змогли залишитися осторонь складної гуманітарної ситуації у визволеному регіоні.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Повертаючись із чергового бойового завдання, воїни Інтернаціонального Легіону ГУР МО України не змогли залишитися осторонь складної гуманітарної ситуації й віддали місцевим жителям усі свої запаси їжі та теплих речей. Один із майбутніх захисників навіть отримав зимову шапку в подарунок від бійця Легіону", - йдеться у повідомленні.
В ГУР нагадали, що гуманітарна ситуація на Херсонщині зараз складна: енергосистема зруйнована, людям потрібні продукти, генератори та теплі речі. Але херсонці не втрачають оптимізму і кажуть, головне - що вони вільні.
"Наші воїни ще раз показали, що сила нашої нації - в єдності. Ми обов'язково переможемо", - додали в ГУР.
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нахавані чалматі шлють дрони кацапам,
кацапи тими дронами херачять все що бачять в Україні,
захід шле гуманітарку в Україну,
гуманітарку зелені клопи ******* тільки облізуються,
а Україна шле чалматим кукурузу!
сюр якийсь...
Героям слава!!!
Телеоператори, фотографи, іміджмейкери, режисери, дуполизи, дерьмак, крадії тимошенко і резніченко та інше плісняве.
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
Бородач:
- Дякую за співпрацю, стабільний схематоз і вчасні відкати!
- Служу офісу ***********!
- Жму руку, обнімаю!
(Так, на фото не висмоктане з рашистських фейкових плівок лайно, а офіціне братання офісу з топ корупціонерами, що руйнують нашу країну зсередини під час війни).
Таня:
В цьому фото прекрасно все:
зєлєнскій облизується, як кіт на сало,
рєзнічєнка тягнеться до єрмака, заглядаючи в очі(гроші - як домовлялись),
малярша так дивиться на ондрюшу, що аж стає незручно за неї…
І ще треба подякувати актору який грає роль президента України - роль грає непогано, а як президент він лайно повне, українофобське лайно.
«Руководитель» помощи для освобожденных территорий?
Интервью раздаёт?