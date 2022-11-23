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СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів.

СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 01
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 02
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 03
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 04
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 05
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 06
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 07
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 08
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 09
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 10
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 11
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 12
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 13
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 14
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 15
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 16
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 17
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 18
СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині 19

"Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка.

Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван". При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії "ANTVAN GROUP" – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр. ФОТОрепортаж

Крім того, за даними СБУ, у ході безпекових заходів виявлено:

- проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира";

- готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.

"Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Лавра (294) СБУ (13000) УПЦ МП (1213)


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Топ коментарі
+45
Хіба хтось сумнівався?
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23.11.2022 09:56 Відповісти
+44
Носіть і далі пожертви в цей бізнес-центр, Богу (якщо він є) можна дома молитися за мир тихенько, для цього не потрібно тинятися до ряжених попів, щоб кадилом перед чолом помахали
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23.11.2022 09:59 Відповісти
+41
кадило крутиться - лавеха мутиться!
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23.11.2022 09:59 Відповісти
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, - той самий політолог, місц.блогер, з українізованим логіном, написав в своєму телеграмі https://t.me/allgolobutsky/21788 AllГолобуцький :

«Братія» Києво-Печерської Лаври уже давно просилась, аби до неї в гості зайшла СБУ. І нещодавні пісні про «святую Русь» - лише одне з багатьох свідчень тому.
Ледь не вся України чекає, коли ж Паша-Мерседес змінить свій нікнейм на «Паша-автозак». Але схожа ситуація і в інших храмах. Тому «велика ранкова Служба», яку сьогодні розпочала СБУ, проходила не тільки в столиці, але й по всій Україні - у тих храмах, настоятелі яких відомі своїми проросійськими поглядами.
І це історія не стільки про релігію, як про нашу безпеку.
По-перше, московські церковники завжди були агентурою фсб, це ні для кого не секрет. По-друге, храми МП - ідеальне сховище не лише для агентів у рясах, але й диверсантів. Про це, до речі, ще Малюк у своєму інтерв'ю говорив. А сьогодні, наприклад, читаю, на Рівненщині проходять обшуки в єпархії, де «святі отці» дали притулок ДРГ, котра зайшла з території Білорусі.
Та й хіба ми сумніваємось, що «народ-скрєпоносєц» здатен влаштувати будь-яку підлянку? Та ж Лавра - ідеальна мішень для організації теракту чи якоїсь диверсії. фсб може влаштувати їх через своїх агентів, а потім звинуватити Україну. Класичний сценарій.
Тому сьогоднішня «велика служба» від СБУ - це робота на випередження. Перше щеплення від рснявого сказу.
Навіть не так важливо, чи знайдуть у Лаврі якісь докази роботи на на рф. Головне - сам сигнал про те, що тепер у Паші-Мерседеса будуть особливо обережні з вибором церковного плейліста. А, вирішуючи, чи вступати в «бєспорядочниє канонічєскіє связі», п'ять разів подумають і три рази перехрестяться.
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23.11.2022 11:42 Відповісти
Результати так собі ... Єдине що, блін, я купюру у 1000 грн навіть не бачив ніразу, а тут поклади !!!
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23.11.2022 12:05 Відповісти
Лавра - памятник культуры национального значения. Он находится в государственной собственности, а УПЦ владеет им на основании договора аренды долгосрочного. Проверили бы основания его заключения . . .
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23.11.2022 12:10 Відповісти
https://hvylya.net/analytics/262627-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-vtyagivaetsya-v-voynu-protiv-ukrainy Александр Левченко, для "Хвилі"

В России объявили о намерении создания первой частной военной компании (ПВК) под крылом русской православной церкви. РПЦ провозгласила украинцев детьми сатаны из-за того, что украинский народ не захотел стать частью Российской Федерации и решил защищать независимость своего государства. Теряя контроль над начавшейся войной, Кремль в отчаянии отдал приказ РПЦ усилить вовлечение православных верующих в ход мобилизации и создание новых подразделений для войны в Украине.
Москва вообще стала терять рассудок. Сейчас на войну она фактически мобилизует православных священнослужителей с верующими и это всё за деньги, чтобы найти больше новых желающих умирать в Украине за идеалы российского фашизма (рашизма) и "русского мира".
Первыми, кто стал формировать частное церковное войско, были священники морского Кронштадтского Никольского собора в Санкт-Петербурге. Первые сформированные батальоны будут называться "Андреевский крест". Эта ЧВК будет в составе вооруженных сил России.
При этом российская армия в Украине своим символом избрала знак Z-ла.
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23.11.2022 12:11 Відповісти
Давно пора закрити цю ворожу церкву ,а що роблять в Києво _Печерській лаврі громадяни рф ?
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23.11.2022 12:45 Відповісти
Мракобесов в погонах за поребрик!
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23.11.2022 13:39 Відповісти
И что, вы хотите сказать,что СБУ об этом не знала? Пффф....та все в доле....
Вся страна так и живет....коррупция и кумовство это наше все....а потом удивляемся, чего это путлер напал....
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23.11.2022 16:39 Відповісти
Більш ніж 10 років тому я пропонував любому слідчому поліції, прокуратури чи СБУ стати відомим через те,що порушити стосовно православної церкви кримінальну справу за шахрайство, арештувати всіх священослужителів, накдасти арешт на всі будови та майно церков.
Я допоміг би все фахово оформити.
Жодного бажаючого не знайшлося.
Вважаю, що зараз теж не знайдеться.
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23.11.2022 16:59 Відповісти
Результати обшуку "вражають"... Напевно якщо у кожного з СБУшників, що проводили шмон, у самих провести обшук, грошей буде знайдено набагато більше. А в порівнянні з "золотими унітазами" чиновників, то це взагалі дріб'язок. А "докази" надруковані в 2007, 2014 і в 2020 році, ну це взагалі... Таке враження, що "шукачі" Кримінальний кодекс України і в очі не бачили. Тобто, якщо у когось знайдуть "Mein Kampf" то він автоматично має бути записаний в прихильники нацизму? На яких ідіотів розрахований цей цирк? Це починає нагадувати Совок, в якому лише за зберігання роздруківки з Загальної декларації з прав людини, впаювали строк за антирадянську пропаганду.
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23.11.2022 23:36 Відповісти
Православний малорос?
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28.11.2022 00:12 Відповісти
Ой, а что то за богомерзкие бумажки в пластиковых коробках? Не иначе, бес подкинул попутал. А владельцы тех бесовских проклятых денег случайно не те, кто призывает жить духовно и смиренно? У нас тут подобный крендель в платье с коптилкой тоже все рассказывает, что надо не забывать бога и жить духовно, примерно, как он и его семейство. У самого домик нехилый (бог послал), поповник отгрохал немалый, естественно, за деньги бабушек, которые те выделяли из пенсии. Все его детки пристроены в поповниках, ездят на автомобилях очень недешевых, то есть, живут очень духовно, скромно, тем самым подавая пример "пастве".
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25.11.2022 07:29 Відповісти
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