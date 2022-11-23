УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6150 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 166 14

Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних. ФОТОрепортаж

Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів в України.

Про це пише у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що унаслідок ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянської лікарні загинуло немовля, поранена жінка. Під завалами, ймовірно, є ще люди.

"Окупанти обстріляли багатоповерхівку та поліклініку в Куп’янську. Загинуло двоє людей, одну людину госпіталізовано. На місцях працюють усі служби. Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну", - пише глава держави. 

Також читайте: Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА. ФОТОрепортаж

Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 01
Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 02
Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 03
Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 04
Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 05
Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 06
Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 07
Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 08
Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 09
Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних 10

Автор: 

армія рф (17897) обстріл (29302) Запорізька область (3750) Куп’янськ (812)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
23.11.2022 10:18 Відповісти
+6
гутцайти, каломойські найбільші патріоти. Бабла.
показати весь коментар
23.11.2022 10:21 Відповісти
+5
вова-коментатор - в Г+Г стажером годен!
показати весь коментар
23.11.2022 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.11.2022 10:18 Відповісти
гутцайти, каломойські найбільші патріоти. Бабла.
показати весь коментар
23.11.2022 10:21 Відповісти
всі вони,та багато.багато інших із роду Юди
показати весь коментар
23.11.2022 10:24 Відповісти
"Гутцайты" не утонут при любой власти.🤷
показати весь коментар
23.11.2022 10:32 Відповісти
Р.S. Кстати его "сюпрюга" тоже умничает на "телемарахвоне"?
показати весь коментар
23.11.2022 10:34 Відповісти
вова-коментатор - в Г+Г стажером годен!
показати весь коментар
23.11.2022 10:22 Відповісти
Скільки горя рашисти принесли сусідам.... якщо не дотягнутися зараз й піти на "домовленості" у майбутньому буде ще більше горя від рашистів. Треба чавити рашиську гнилу до повної демілітарізації!
показати весь коментар
23.11.2022 10:26 Відповісти
Дуже цінна та ефективна інформація. Дякуємо,вова.👍🤦
показати весь коментар
23.11.2022 10:26 Відповісти
Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об'єктів в України, а я як "зе-лідор" обраний "мудрим нарідом" ,палець в палець не вдарив ,за час свого правління(крім навару на асвальті) ,для захисту життя цього "мудрого наріду" і прихильників Петра, котрі також народ Неньки -України,
показати весь коментар
23.11.2022 10:28 Відповісти
Царство Небесне дитинці...

кацапам горіти в пеклі...
показати весь коментар
23.11.2022 10:28 Відповісти
Сьогодні Литва відзначає День Збройних Сил. Пліч о пліч з Україною, зброя,житло,,допомога . Мужність, Вірність цінностям миру і безпеки. З святом. Дякую за спільну дорогу до Перемоги України
показати весь коментар
23.11.2022 10:30 Відповісти
Про гутцайта нічого нового. А стосовно обстрілів, невже в когось ще вистачить совісті говорити про «мирні» перемовини з рашиською ордою? Цур і пек на їхню голову. Прокляте створіння!
показати весь коментар
23.11.2022 10:53 Відповісти
Кацапські варвари ,що ж ви за народ такий ?,хай ваші діти гинуть ви зло і бажаю вашому дибільному народу стільки біди,як ви принесли нам.
показати весь коментар
23.11.2022 12:42 Відповісти
А когда в феврале 2021 зеленский на лыжах катался а амерекенцы предупреждали о рашисском вторжении, зеленский думал рашисты с танцами в Украину зайдут? А теперь видосики каждый день, бровки домиком, гудосым голосом говорит о том,что рашисты терористы. Друга Филю все оправдывал, разрешение на везд в Украину ему дали, типа музыка вне политики а теперь этот же друг зеленского Филя весь агетирует рашистов ехать на войну с Украиной.
показати весь коментар
23.11.2022 13:17 Відповісти
 
 