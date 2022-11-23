Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних. ФОТОрепортаж
Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів в України.
Про це пише у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що унаслідок ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянської лікарні загинуло немовля, поранена жінка. Під завалами, ймовірно, є ще люди.
"Окупанти обстріляли багатоповерхівку та поліклініку в Куп’янську. Загинуло двоє людей, одну людину госпіталізовано. На місцях працюють усі служби. Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну", - пише глава держави.
Топ коментарі
+7 Voc Vox
показати весь коментар23.11.2022 10:18 Відповісти Посилання
+6 Алла Новосад #194524
показати весь коментар23.11.2022 10:21 Відповісти Посилання
+5 три - пятнадцать
показати весь коментар23.11.2022 10:22 Відповісти Посилання
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