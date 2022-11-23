Зеленський про вбивство росіянами немовляти у Вільнянську: Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних. ФОТОрепортаж

Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів в України.

Про це пише у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що унаслідок ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянської лікарні загинуло немовля, поранена жінка. Під завалами, ймовірно, є ще люди.

"Окупанти обстріляли багатоповерхівку та поліклініку в Куп’янську. Загинуло двоє людей, одну людину госпіталізовано. На місцях працюють усі служби. Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну", - пише глава держави.

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